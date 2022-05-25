‫ لإرساء العدالة الصحية لنحو 1.2 مليار شخص في 45 دولة منخفضة الدخل فايزر تطلق مبادرة “التضامن من أجل عالم أكثر صحة”

– شركةفايزرستوفر جميع الأدوية واللقاحات الموجودة والمستقبلية الحاصلة على براءة اختراع والمتوفرة في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي وفق أسس غير ربحية إلى 45 دولة منخفضة الدخل.

– رواندا وغانا وملاوي والسنغال وأوغندا أول خمس دول تلتزم بالانضمام إلى المبادرة، وسيساعد مسؤولو الصحة في تلك الدول على تحديد العقبات التي تتجاوز مسألة الإمداد ومعالجتها للاسترشاد بها في 45 دولة .

– شركةفايزرتدعو قادة الصحة والمنظمات الصحية العالمية للانضمام إلى مبادرة “التضامن”، وتقديم خبراتهم ومواردهم لإحقاق المساواة في مجال الصحة والمساعدة في إرساء عالم أكثر صحة لـنحو 1.2 مليار شخص.

دافوس ، سويسرا 25 مايو 2022/PRNewswire/ — أطلقت فايزر، الشركة الرائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية البيولوجية و المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: PFE) ) اليوم مبادرة بعنوان “التضامن من أجل عالم أكثر صحة”، لتوفير جميع الأدوية واللقاحات العالية الجودة والحاصلة على براءة اختراع والمتوفرة في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي وفق أسس غير ربحية لنحو 1.2 مليار شخص في 45 دولة منخفضة الدخل، وذلك بهدف إرساء العدالة الصحية والحد من التفاوتات القائمة بين العديد من البلدان منخفضة الدخل وباقي دول العالم.

وتعليقًا على هذه المبادرة، قال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر: “لقد أثبتت تجربتنا خلال جائحة كوفيد-19 أن عملية طرح وإمداد اللقاح ليست سوى الخطوة الأولى في مسار مساعدة المرضى، لذا سنعمل عن كثب مع قادة الصحة في العالم لتحسين طرق التشخيص والتعليم والبنية التحتية والتخزين وغيرها. وبعد التغلب على جميع هذه العقبات، سنتمكن من وضع حد لعدم المساواة في مجال الرعاية الصحية وتقديم خدماتنا لجميع المرضى”.

يشمل الاتفاق 27 دولة منخفضة الدخل بالإضافة إلى 18 دولة تغير تصنيفها في السنوات العشر الماضية من دول ذات دخل منخفض إلى دول ذات دخل متوسط بحده الأدنى. وستعمل شركة فايزر مع مسؤولي الرعاية الصحية في رواندا وغانا وملاوي والسنغال وأوغندا لتحديد الرؤى والفرص الماثلة وضمان وصول جميع الأدوية واللقاحات إلى الأشخاص المحتاجين إليها، وكذلك تقديم الخبرات المطلوبة لدعم عملية التشخيص والتعليم والتدريب المهني لمزودي الرعاية الصحية وإدارة سلسلة الإمداد وتحسين البنية التحتية. وسيتم الاستفادة من الدروس المستخلصة في البلدان الخمسة لتعميمها في البلدان الأربعين المتبقية.

ستتعاون شركة فايزر أيضًا مع المشاركين في المبادرة لتحديد المسارات التنظيمية الفعالة وعمليات الشراء السريعة لخفض المدة التي يمكن أن يستغرقها إيصال الأدوية واللقاحات الجديدة إلى محتاجيها في تلك البلدان.

بموجب الاتفاق، التزمت شركة فايزر بتوفير 23 دواءً ولقاحًا لعلاج الأمراض المعدية وبعض أنواع السرطان والأمراض النادرة والالتهابات، باعتبار أن توفيرها سيسهم في علاج الأمراض غير المعدية التي تودي بحياة نحو مليون شخص كل عام في هذه البلدان، وكذلك الأمراض المزمنة التي تؤثر على نوعية حياة نصف مليون آخرين على الأقل[1]. وسيتم تضمين أي أدوية أو لقاحات جديدة تطلقها شركة فايز في محفظة الأدوية التي تشملها المبادرة وفق أسس غير ربحية.

وتتطلع مبادرة “التضامن” أيضًا إلى ضمان وصول أدوية ولقاحات فايزر المستقبلية بوتيرة أسرع ووفق أسس غير ربحية إلى 45 دولة، لا سيما الأدوية المعالجة للأمراض التي تؤثر بنسب متفاوتة على الصحة العالمية. وبهدف تعزيز هذا الالتزام ستعمل فايزر بتمويل من مؤسسة بيل وميليندا غيتس على تطوير لقاحات المكورات العقدية المرشحة من الفئة ب، والتي تعد سببًا رئيسيًا لحالات الإملاص ووفيات الأطفال حديثي الولادة في البلدان المنخفضة الدخل، وسيتم أيضًا مناقشة فرص دعم تطوير لقاح فيروس الجهاز التنفسي المخلوي للأمهات.

وبهذه المناسبة، قال بيل جيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس: “يجب أن يتساوى الجميع بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه بإمكانية الوصول إلى الأدوية واللقاحات المبتكرة التي تنقذ الحياة. وستمكن مبادرة “التضامن من أجل عالم أكثر صحة” ملايين الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل، من الحصول على الأدوية التي يحتاجونها للتمتع بحياة صحية. وشركة فايزر أصبحت من خلال هذه الخطوة نموذجًا يحتذى به للشركات الأخرى”.

من جانبه قال رئيس رواندا، بول كاغامه: “يعد ضمان وصول الأدوية واللقاحات المبتكرة والأكثر تقدمًا بسرعة وبأسعار معقولة حجر الأساس للعدالة الصحية في العالم، وسيسهم التزام شركة فايزر بهذا الاتفاق بالتوازي مع الاستثمارات المخصصة لتعزيز أنظمة الصحة العامة والهيئات التنظيمية الصيدلانية في أفريقيا بإرساء معيار جديد لتلك العدالة. ولا شك أن المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الصحي المستدام للبلدان على صعيد مختلف مستويات الدخل”.

وبدوره قال رئيس غانا، نانا أكوفو أدو : “يتوجب علينا الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتأمين خدمات صحية عالية الجودة تخول الجميع الاستمتاع بحياة أطول وأفضل وأكثر صحة، وهذا يحتاج إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. ونفتخر بالانضمام إلى هذه المبادرة للعمل سويًا من أجل تحقيق العدالة الصحية”.

وقال رئيس السنغال، ماكي سال: “تفتخر السنغال بدعم مبادرة “التضامن من أجل عالم أكثر صحة” التي من شأنها إرساء المساواة والعدالة الصحية لشعبنا في السنغال ولجميع شعوب العالم، وسنعمل معًا من أجل عالم أفضل وأكثر إشراقًا”.

بدوره، قال رئيس جمهورية ملاوي، لازاروس تشاكويرا: “تكمن أهمية هذه المبادرة بأنها تقدم المساعدة للبلدان منخفضة الدخل دون انتهاك كرامة الأشخاص فيها، وبكونها شراكة حقيقية تضم فايزر ودولًا مثل ملاوي تتقاسم عبء التكاليف ومهام الإنتاج وتسليم الإمدادات التي قد تنقذ ملايين الأرواح. وينبغي أن تعالج جميع المشاكل العالمية بهذه الطريقة وبهذا النوع من المبادرات”.

وعلق رئيس أوغندا، يوري موسيفيني قائلًا: “لقد حان الوقت لإحقاق المساواة في مجال الصحة وسد جميع الثغرات القائمة. إن أوغندا فخورة بالانضمام إلى المباردة وملتزمة بالعمل مع فايزر وغيرها من الشركاء لإيجاد الطرق الجديدة المناسبة لمواجهة التحديات الماثلة أمام إيصال الأدوية واللقاحات إلى جميع الناس”.

لمزيد من المعلومات حول “التضامن من أجل عالم أكثر صحة”، يرجى زيارة موقع: Pfizer.com/Accord .

لمحة عن شركة فايزر: إنجازات ترتقي بحياة المرضى

نلتزم في فايزر بتسخير علومنا المتطورة ومواردنا العالمية المتقدمة لتزويد المرضى بعلاجات تسهم في إطالة حياتهم وتحسينها. كما نسعى للارتقاء بمعايير الجودة والأمان والقيمة خلال كافة مراحل استكشاف وتطوير وتصنيع منتجات العناية بالصحة، بما فيها اللقاحات والأدوية المبتكرة. ويعمل موظفوا فايزر بصورة متواصلة على امتداد الأسواق الناشئة والمتقدمة بهدف تعزيز مستويات العافية والوقاية من الأمراض وابتكار العلاجات والأدوية الناجعة لمجابهة أخطر الأمراض في عصرنا الحالي. وبالتوازي مع مسؤوليتنا كإحدى أبرز وأهم شركات الصيدلة الحيوية المبتكرة، فإننا نتعاون مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والحكومات والمجتمعات المحليّة بهدف دعم وتعزيز الوصول إلى رعاية صحية موثوقة وميسورة التكلفة حول العالم. وتمتد خبراتنا لأكثر من 170 عاماً عملنا خلالها على إحداث فارق ملموس في حياة الأشخاص الذين يعتمدون على خدماتنا. للاطلاع على أحدث المعلومات ذات الصلة بالمستثمرين، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني : www.Pfizer.com. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.Pfizer.com ومتابعتنا على تويتر عبر @Pfizer و @Pfizer News ولينكد إن ويوتيوب والإعجاب بصفحتنا على فيسبوك Facebook.com/Pfizer.

إشعار هام

جميع المعلومات الواردة في هذا البيان صدرت اعتبارًا من 25 مايو 2022، ولا تلتزم الشركة بتحديث البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان كنتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث أو تطورات مستقبلية.

قد يحتوي هذا البيان أو أي مواد متعلقة به على بيانات تطلعيّة حول أعمال الشركة وإمكانية نموها بما في ذلك عملية البحث والتطوير والإجراءات اللازمة لتعزيز قيمة أسهمها والفوائد المحتملة التي تنطوي على مخاطر كبيرة وشكوك قد تفضي إلى حدوث تغير مادي في النتائج الحقيقية بالمقارنة مع تلك التي تم التعبير عنها ضمن البيانات التطلعية. وتشمل المخاطر والشكوك أوجه عدم اليقين في عملية البحث والتطوير بما في ذلك القدرة على تلبية النتائج النهائية السريرية المتوقعة وتواريخ البدء و/أو الانتهاء من التجارب السريرية وتواريخ التقديم التنظيمية والموافقة التنظيمية و/أو تواريخ الإطلاق، بالإضافة إلى إمكانية وجود بيانات سريرية جديدة غير مواتية والمزيد من التحليلات للبيانات السريرية الموجودة والمخاطر المرتبطة بالبيانات المؤقتة والأولية، وخطر أن تخضع بيانات التجارب السريرية لتفسيرات وتقييمات مختلفة من قبل السلطات التنظيمية، وما إذا كانت السلطات التنظيمية راضية عن تصميم الدراسات السريرية ونتائجها، وما إذا كان من الممكن تقديم أي تطبيقات للأدوية و/أو طلبات ترخيص المواد البيولوجية و/أو طلبات ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ في أي من السلطات ال قضائية للحصول على أي مؤشر محتمل لمنتجات فايزر المرشحة، وما إذا كانت قد حصلت هذه التطبيقات التي قد يتم تقديمها لأي من منتجات فايزر المرشحة على موافقة السلطات التنظيمية، والتي ستعتمد على عوامل كثيرة، بما في ذلك اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت فوائد المنتج تفوق مخاطره المعروفة وتحديد فعالية المنتج، وفي حال تمت الموافقة عليه، ينبغي التأكد ما إذا كانت المنتجات المرشحة ناجحة تجاريًا، وقرارات السلطات التنظيمية التي تؤثر على الملصقات و/أو عمليات التصنيع والسلامة و/أو الأمور الأخرى التي قد تؤثر على توفره أو الإمكانات التجارية لمنتجات فايزر، بما في ذلك تطوير المنتجات أو العلاجات من قبل الشركات الأخرى وقدرات التصنيع، وعدم اليقين بشأن القدرة على الحصول على توصيات من اللجان الفنية للقاحات وسلطات الصحة العامة الأخرى والشكوك المتعلقة بالتأثير التجاري لأي من هذه التوصيات، وحالات عدم اليقين في الأعمال التجارية والتخطيط المالي بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر المتعلقة بأعمال فايزر وموقعها المستقبلي والتطورات السلبية في أسواق فايزر أو التطورات السلبية في الولايات المتحدة أو أسواق رأس المال العالمية أو أسواق الائتمان أو البيئة التنظيمية أو الاقتصادات بشكل عام، وتأثير كوفيد-19 على أعمال فايزر وعملياتها ونتائجها المالية والتطورات التنافسية.

يمكن العثور على وصف إضافي للمخاطر والشكوك في التقرير السنوي لشركة فايزر وفق النموذج 10-ك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وفي تقاريرها اللاحقة في النموذج 10- Q ، بما في ذلك الأقسام التي تحمل عنوان “عوامل المخاطرة” و “المعلومات والعوامل التطلعية التي قد تؤثر على النتائج المستقبلية”، وكذلك في تقاريرها اللاحقة بشأن النموذج 8-ك، المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية والمتوافرة على موقع فايزر الإلكتروني: www.sec.gov و www. pfizer.com .

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فلايشمان-هيلارد

جاي تولاني

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فايزر

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مديرة التواصل في الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط وأفريقيا)

lamia.hotait@pfizer.com

[1 ] Internal calculations based on data collected via https://vizhub.healthdata.org/ gbd-compare/