‫من “شركة تصنيع سيارات” إلى “مُزود خدمات أسلوب حياة السفر”: استراتيجية “Travel+” من JETOUR تدخل مرحلة جديدة

بكين, April 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — في ظل تزايد تشابه المنتجات في سوق السيارات، أصبح بناء قدرة تنافسية طويلة الأمد للعلامة التجارية خارج إطار تصنيع السيارات تحديًا رئيسيًا على مستوى القطاع بأسره. وخلال معرض Auto China 2026، كشفت JETOUR عن استراتيجيتها “Travel+”، مقدمةً حلاً مميزًا يتجاوز نهج التركيز على المنتج، ليحوّل السيارات إلى وسيلة لربط تجارب الحياة. ويمنح هذا التحول JETOUR القدرة على تجاوز المنافسة التقليدية، والانتقال من تصنيع السيارات إلى ابتكار أساليب حياة قائمة على السفر.

ما وراء التصنيع: تميّز في الإنتاج وتركيز على احتياجات المستخدم

صرّح Ke Chuandeng، رئيس JETOUR International، قائلاً: “من بذرةٍ صغيرة تنبض بالبدايات، إلى شجرةٍ وارفةٍ تُظَلِل بالنجاح، فإن ما يميّز JETOUR هو جوهرنا المتمثل في استراتيجية “Travel+”، التي ترتقي بنا إلى ما هو أبعد من مجرد شركة لصناعة السيارات، لنصبح جسرًا يربط المستخدمين بالعالم.” ترتكز هذه الاستراتيجية على محورين رئيسيين: التميّز والتركيز على احتياجات المستخدم.

تدمج JETOUR بين التصميم الصندوقي، والقدرات المخصصة للطرق الوعرة، ووسائل الراحة الذكية، وأسلوب حياة قائم على السفر، لتلبية تطلعات المستخدمين نحو الحرية والاستكشاف. ولا يقتصر نهجها المرتكز على المستخدم على تطوير المنتجات فحسب، بل يتجاوزه إلى نطاقٍ أوسع بكثير. ومن خلال تنظيم فعاليات مميزة وتقديم نظام متكامل من المزايا، تعزز JETOUR ارتباطها الوثيق بالمستخدمين. تفخر الشركة بقاعدة تضم أكثر من 50 مليون معجب حول العالم، وأكثر من 2.2 مليون مالك، وما يزيد على 300 نادٍ للمالكين، حيث تعمل كمزوّد احترافي لأسلوب حياة قائم على السفر، يربط المستخدمين بالسيارات والعالم من خلال ثقافة السفر.

التكنولوجيا: الركيزة الاستراتيجية

تشكل القوة التكنولوجية المتينة الأساس الذي يقوم عليه تنفيذ استراتيجية “Travel+”. قال Dai Lihong، رئيس JETOUR Auto: “تخضع جميع منتجات JETOUR لاختبارات عالمية صارمة في بيئات قاسية لضمان جودة عالمية المستوى.”

قامت JETOUR بترقية تقنيتها الهجينة لتصل إلى الجيل السادس، وقد جرى تطبيق أنظمتها الأساسية، بما في ذلك نظام الهجين C-DM ونظام الدفع الرباعي الذكي XWD وبنية GAIA، على نطاق واسع في طرازات SOUEAST وسلسلتي T وG من JETOUR، لتغطي مختلف احتياجات التنقل داخل المدن والقيادة على الطرق الوعرة البسيطة والقاسية، وقد أثبتت كفاءتها في الأسواق العالمية. وفي إطار مشاركتها في Auto China 2026، استعرضت JETOUR طرازات SOUEAST S08 DM وT2 i-DM وG700 وG700 Whistling Arrow، إلى جانب طرازات أخرى. كما شارك أكثر من 200 ممثل عن وسائل الإعلام العالمية في تجارب قيادة ديناميكية، وشهدوا اختبار عبور المياه العلني لطراز G700 (إصدار Ark) في الموقع.

أكثر من 2,000 مركز بيع وخدمة: تسريع وتيرة التوسع العالمي

انطلاقًا من فلسفة التوطين “في مكانٍ ما، لأجل مكانٍ ما، كن جزءًا منه”، وسّعت JETOUR نطاق أعمالها ليشمل 100 دولة ومنطقة عبر أكثر من 2,000 مركز بيع وخدمة.

في 23 أبريل، عقدت JETOUR مؤتمرًا عالميًا لوكلاء العلامتين التجاريتين، بمشاركة أكثر من 1,000 شريك من مختلف أنحاء العالم، وذلك لاستعراض الإنجازات ووضع خطط التطوير المستقبلية. كما استضافت المؤتمر السنوي لتحالف JETOUR الدولي للإعلام (JMA)، حيث تواصلت مع أكثر من 200 ممثل من وسائل الإعلام العالمية لاستكشاف مسارات التواصل الإعلامي الداعمة للتوسع العالمي، والتحول نحو التقنيات الذكية والتنقل بالطاقة الجديدة.

التعاون عبر القطاعات: منظومة “Travel+” تكتسب زخمًا متصاعدًا

عززت JETOUR تعاونها عبر مختلف القطاعات بهدف إثراء منظومة “Travel+” الخاصة بها. وقد أقامت شراكات مع شخصيات عالمية بارزة من مجالات متنوعة، من بينهم صديق العلامة التجارية Sir Mo Farah، وHazen Audel، وRobby Gordon، ومُؤسِّسة Cheetah Conservation Fund الدكتورة Laurie Marker. وخلال معرض Auto China 2026، شارك Alan Walker، سفير العلامة التجارية، وPaula Scher، المستشارة الفنية لسلسلة G، في فعاليات إطلاق JETOUR، ما أسهم في إثراء البعد الثقافي لاستراتيجية “Travel+” وجعلها رمزًا ثقافيًا عالميًا قابلاً للمشاركة.

من فكرة بسيطة إلى منظومة متنامية، بات مسار “Travel+” واضحًا، إذ يرتكز على تلبية احتياجات المستخدم، ويعتمد على التكنولوجيا، ويتوسع عبر منظومة متطورة باستمرار. كما أنه يُرسّخ منظومة تنقّل شاملة لتغطية مختلف الاستخدامات، تتميز بمرونة أعلى وقابلية أكبر للتوسع، وجاهزية للنمو على المدى الطويل. وما تجسّده ليس مجرد استراتيجية للعلامة التجارية فحسب، بل يعكس رؤيةً واضحةً لمستقبل التنقّل، وخطوةً واثقةً نحو تحقيقه.

