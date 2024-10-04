‫ نوفو نورديسك الخليج تحصل على شهادة أفضل مكان عمل المرموقة في الكويت وقطر والبحرين وعُمَان لعام 2024

مدينة الكويت، الكويت – Media OutReach Newswire – 4 أكتوبر 2024 – حصلت شركة نوفو نورديسك الخليج، الشركة العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، على شهادة أفضل مكان عمل لعام 2024 في الكويت وقطر والبحرين وعُمَان، وتسلط هذه الشهادة الضوء على تفاني الشركة في تهيئة بيئة عمل داعمة ومبتكرة وشاملة لموظفيها مع الالتزام بأداء مهمتها التي تهدف إلى دفع عجلة التغيير للقضاء على الأمراض المزمنة الخطيرة.

خلال عملية الترشيح للحصول على الشهادة، حصلت نوفو نورديسك الخليج على تقييمات عالية في مجالات رئيسية بما في ذلك إشراك الموظفين ودعم القيادة وثقافة مكان العمل، وتؤكد هذه العوامل على نجاح الشركة في تهيئة مكان عمل مبهج يتماشى مع هدفها الأعم المتمثل في تحسين النتائج الصحية في جميع أنحاء منطقة الخليج.

أعرب فينكات كاليان، نائب رئيس ومدير عام شركة نوفو نورديسك الخليج، عن فخره بهذا الإنجاز قائلًا: “يشرفنا حصول شركة نوفو نورديسك الخليج على شهادة أفضل مكان عمل. هدفنا هو دفع عجلة التغيير للقضاء على الأمراض المزمنة الخطيرة، وتدل هذه الشهادة على التزامنا بهذا الهدف، فضلاً عن الجهود القيمة التي يبذلها زملائنا لتهيئة مكان عمل يتسم بالابتكار والشمول والحفاظ عليه”.

كما علق أيدوجان كانتيمور، مدير الموظفين والتنظيم في نوفو نورديسك الخليج، على إنجاز الشركة قائلًا: “في نوفو نورديسك الخليج، نحن ملتزمون بأن نكون “أفضل مكان عمل” من خلال تطوير بيئة عملنا باستمرار وتهيئة أفضل مناخ عمل للموظفين عن طريق تطبيق ممارسات الموارد البشرية الواقعية والمبتكرة. نحن فخورون بتكريمنا بصفتنا أفضل مكان للعمل في الخليج مرة أخرى، وهذا الأمر يمنحنا الثقة بأننا على المسار الصحيح”.

نبذة عن نوفو نورديسك

نوفو نورديسك شركة عالمية متخصصة في مجال الرعاية الصحية، وتتميز بالإبداع والريادة لأكثر من 95 عامًا في مجال رعاية مرضى السكري. يقع المقر الرئيسي لشركة نوفو نورديسك في الدنمارك، وهي تتصدر أيضًا مجالات رعاية مرضى الهيموفيليا والعلاج بهرمون النمو والعلاج بالهرمونات البديلة. تضم الشركة ما يقرب من 70,000 موظف في 80 دولة وتسوق منتجاتها في أكثر من 170 دولة.

‎لمعرفة مزيد من المعلومات عن شركة نوفو نورديسك والتزامها برعاية موظفيها ومرضاها، يُرجى زيارة www.novonordisk.com

لمعرفة مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.bestplacestoworkfor.org.

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