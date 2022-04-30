‫وصول GameChange Solar إلى 3 جيجاوات في تكساس، مزودة ما يقرب من 500000 منزل في تكساس

نورووك، كونيتيكت، 29 أبريل/نيسان 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة GameChange Solar اليوم أن الشركة قد باعت أكثر من 3 جيجاوات في تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية. كانت المبيعات في Lone Star State أساسا، عبارة عن تكوين رأسي أحادي المحور لـ Genius Tracker . تم تصميم أنظمة GameChange Solar للبيئات الصعبة السائدة في الولاية، مثل سرعة الرياح الشديدة بالقرب من الساحل والتربة الطينية الكثيفة الداخلية.

صرح ماكس جونسون، مدير تطوير الأعمال في GameChange Solar ، “بصفتي مواطنا من تكساس، كان لشرف لي تأمين قطعة كبيرة من هذا السوق الذي يركز على النفط والغاز والرياح تاريخيا. نتطلع إلى الاستمرار في توفير أنظمتنا القوية في تكساس خلال عصر انتقال الطاقة هذا”.

يمكن توجيه الاتصالات واستفسارات وسائل الإعلام إلى ديريك بوثا، 2125-528 (302) 1+

البريد الإلكتروني: derick.botha@gamechangesolar. com



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تقوم GameChange Solar بتصنيع أنظمة الأرفف الشمسية ذات الإمالة الثابتة والمتعقبة بتصميم مبتكر وتصنيع عالي الحجم.

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