‫أراتيك تُعلن عن الماسحات الضوئية 4-4-2 لبصمات كلتا اليدين للمهام كبيرة الحجم

تم تصنيف A900 من حيث جودة الصورة الفائقة التي تتجاوز المعايير الصارمة التي وضعها مكتب التحقيقات الفيدرالي لاستخدام نظام المسح المباشر (اللفات والعادي و4 أصابع) ولوحات تحديد الهوية المسطحة (4-4-2 لوحات مسطحة).

أحدث ماسح ضوئي لبصمات الأصابع من أراتيك هو جهاز FAP 60 معتمد من المرفق F من مكتب التحقيقات الفيدرالي والذي يأتي في حاوية IP65 متينة مما يجعلها غير منفذة للأتربة والرطوبة. هذا يجعل من A900 الحل المثالي لبصمات الأصابع في جميع الظروف، حيث يعمل بسلاسة كما هو الحال حتى في أقسى البيئات.

وقد أشار صامويل وو، نائب رئيس أراتيك لقسم الأعمال الدولية، إلى أنه “مع قيام الجائحة بإجبار الشركات والحكومات على التفكير بجدية في الاستراتيجية الرقمية أولًا، سيستمر تحديد الهوية والمصادقة في توفير الأساس الأمني لهذا التحرك نحو الرقمنة الكاملة”.

يضيف وو أنه في المناطق ذات النمو المرتفع مثل إفريقيا، فإن A900 في وضع جيد ليكون العمود الفقري لحلول الهوية الرقمية للتطبيقات التي ستصبح قريبًا رقمية بالكامل مثل الخدمات المالية والمصرفية والهوية الوطنية وتسجيل الناخبين والتعداد وسلطات تنفيذ القانون وجواز السفر الإلكتروني والتأشيرة.

قال وو: “الهوية الرقمية تعيد تشكيل الأعمال والحوكمة في إفريقيا وتحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس. في توغو، وجدت السلطات استخدامات مبتكرة لبطاقة الهوية الرقمية البيومترية الجديدة، مما وسع فائدتها من استخدامها التقليدي كبطاقة هوية للناخبين إلى شيء يسهل بشكل كبير توزيع المساعدات أثناء الإغلاق. يحتاج المواطنون فقط إلى تقديم هويتهم الرقمية الحالية للحصول على المساعدة المالية. ما الذي يمكن أن يكون أكثر ملاءمة من ذلك؟” .

يتميز A900 بشاشة إل سي دي مدمجة مقاس 2.8 بوصة بالإضافة إلى مكبر صوت يتم دمجهما لمنح المستخدمين إرشادات صوتية ومرئية خطوة بخطوة لعملية التسجيل بأكملها (التسلسل، والوضع، ونجاح التسجيل، وفشل التسجيل، وما إلى ذلك).

يعد الأمان حلًا قويًا لجهاز A900، والذي يستخدم تشفير AES-256 لضمان عدم تعرض بيانات بصمات الأصابع للخطر أثناء النقل وكذلك الكشف المباشر عن الإصبع (LFD) لمنع الاحتيال من خلال الانتحال. يدعم A900 أيضًا معايير ISO19794-2 وISO19794-4 وANSI 378 وANSI 381 وWSQ لتمكين إمكانية التشغيل البيني للبيانات عبر الوكالات.

تم تصميم اللوح الزجاجي المتين في جهاز A900 لطرد الترسبات، ويمكنه التقاط صور ممتازة من أي نوع من أنواع الأصابع – متسخ أو جاف أو رطب أو خشن.

يأتي A900 مع SDK شامل يتماشى مع تركيز أراتيك القوي على التطوير والتكامل ودعم فحص التسلسل وفحص جودة صورة بصمات الأصابع NFIQ وتجزئة بصمات الأصابع للحصول على بصمات الأصابع 4-4-2.

نبذة عن أراتيك

أراتيك هي شركة عالمية رائدة في مجال القياسات الحيوية وصناعة الأوراق المالية. ونحن نكرس جهودنا لتوفير حلول مخصصة ومنتجات فعالة من حيث التكلفة. ونحن نمكّن الحكومات والمؤسسات التعليمية والبنوك والعديد من الصناعات الأخرى من أن تصبح أكثر كفاءة. من خلال مجموعة المنتجات المتطورة الخاصة بنا والتي تتراوح من وحدات بصمات الأصابع/ الماسحات الضوئية إلى المحطات المتنقلة ذات المقاييس الحيوية إلى محطات التعرف على الوجه، فإن أراتيك هنا لتقديم حلول واقعية لمشاكل العالم الحقيقي.

الروابط ذات الصلة:

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