‫إطلاق أول شبكة عابرة للحدود الوطنية للألواح الشمسية GGI-OSOWOG في غلازغو

يسعى البرنامج الذي تقوده الهند والمملكة المتحدة إلى ربط 140 دولة بالطاقة الخضراء والمتجددة على مدار الساعة

غلازغو، اسكتلندا, 3 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ — كشف اليوم التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA)، برئاسة الهند للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، ورئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر تغير المناخ، عن خطط لأول شبكة عابرة للحدود الوطنية لشبكات الطاقة الشمسية، والمعروفة باسم الشبكات الخضراء. مبادرة – “شمس واحدة عالم واحد وشبكة واحدة”(GGI-OSOWOG)، في مؤتمر المناخ COP26 في غلازغو.

رافق هذا الإعلان إعلان “شمس واحدة” الذي أقرته 80 دولة عضو في التحالف الدولي للطاقة الشمسية، والذي نص على أن “تحقيق رؤية شمس واحدة عالم واحد وشبكة واحدة” من خلال شبكات خضراء مترابطة يمكن أن يكون تحويليًا، مما يمكننا جميعًا من تحقيق أهداف اتفاقية باريس لمنع التغيرات المناخية الخطيرة، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يمكن لهذه الجهود أن تحفز الاستثمارات الخضراء وتخلق الملايين من الوظائف الجيدة. بمشاركتنا لطاقة الشمس، يمكننا المساعدة في بناء عالم أكثر سلامًا وازدهارًا “.

يهدف المشروع، بقيادة حكومتي الهند والمملكة المتحدة، والذي ينفذه التحالف الدولي للطاقة الشمسية، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، إلى تسخير الطاقة الشمسية أينما كانت الشمس مشرقة، مما يضمن تدفق الكهرباء المولدة إلى المناطق التي هي في أمس الحاجة إليها. سوف يجمع GGI-OSOWOG تحالفًا عالميًا من الحكومات الوطنية والمنظمات المالية والتقنية الدولية والمشرعين ومشغلي أنظمة الطاقة وقادة المعرفة لتسريع بناء البنية التحتية الجديدة اللازمة لعالم مدعوم بالطاقة النظيفة. من خلال القيام بذلك، يهدف المشروع إلى تقليل الاعتماد على الطاقة غير المتجددة مثل الفحم من خلال تمكينهم من شراء الطاقة الشمسية بأسعار معقولة من بلدان أخرى.

بصفتها الوكالة الرئيسية التي تقود المشروع وتقوم بتسليمه، يهدف التحالف الدولي للطاقة الشمسية إلى المساعدة في حشد 1 تريليون دولار أمريكي من التمويل بحلول عام 2030 لمساعدة البلدان النامية في توسيع شبكات الطاقة الشمسية الخاصة بها لتلبية احتياجاتها من الطاقة وأمن الطاقة وتحول الطاقة. يُنظر إلى المبادرة على نطاق واسع على أنها خطوة كبيرة وجريئة إلى الأمام في خارطة طريق التحول الشمسي الخاصة التي اعتمدها التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وستقطع شوطًا كبيرًا نحو تحقيق رؤيتها لمستقبل الطاقة الشمسية.

قال رئيس وزراء الهند السيد/ ناريندرا مودي، متحدثًا في الحدث اليوم: “لن تقلل مبادرة “شمس واحدة، عالم واحدة وشبكة واحدة” من احتياجات التخزين فحسب، بل ستعزز أيضًا جدوى مشاريع الطاقة الشمسية. ولن تقلل هذه المبادرة الإبداعية من آثار الكربون وتكلفة الطاقة فحسب، بل ستفتح أيضًا طريقًا جديدًا للتعاون بين مختلف البلدان والمناطق.

“مبادرة شمس واحدة، عالم واحد وشبكة واحدة والشبكات الخضراء” هي فكرة آن أوانها. إذا كان على العالم أن ينتقل إلى مستقبل نظيف وأخضر، فإن هذه الشبكات المترابطة العابرة للحدود الوطنية ستكون حلًا حاسمًا. أهنئ التحالف الدولي للطاقة الشمسية ورئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر الأطراف على قربهما من التنفيذ “.

وتضمن الحدث أيضًا كلمة ألقاها رئيس وزراء المملكة المتحدة السيد/ بوريس جونسون، الذي قال: “ما نريده … هو أن نأخذ هذه الاختراعات وهذه الاكتشافات، ونحصل لها على التمويل والدعم الذي يحتاجون إليه للتأكد من نشرها في جميع أنحاء العالم.”

دعم الرئيس بايدن مبادرة GGI-OSOWOG في خطابه في حفل الإطلاق قائلاً: “علينا رفع مستوى التقنيات النظيفة المتوفرة تجاريًا بالفعل وذات التكلفة التنافسية مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.”

بعد هذا الإعلان، أفاد المُدير العام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، الدكتور أجاي ماتور، بالتالي: “تتمتع هذه الشبكة بإمكانية تخولها لأن تكون أعجوبة الهندسة الحديثة، ومحفزًا للتخفيف الفعال من تغير المناخ في العقد المقبل. إعلان شمس واحدة هو تعددية في العمل، حيث يجتمع قادة العالم لدفع تغيير مؤثر ومستدام لكوكب أنظف واقتصاد أكثر اخضرارًا.

“من خلال طاقة الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، وجهودنا الجماعية، نعتقد أنه يمكننا بناء وتحقيق الانتعاش الأخضر، والانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري إلى مستقبل للطاقة الشمسية وفتح إمدادات كهربائية متجددة ميسورة التكلفة للأسواق التي كانت تعاني من نقص الخدمات منذ القدم . “

في إطار الخطط التي تم إصدارها اليوم، يعتظم التحالف الدولي للطاقة الشمسية الضغط من أجل شبكة من الشبكات الخضراء المترابطة في السنوات القادمة. كجزء من مرحلته الأولى، سوف يُعزز المشروع الترابط عبر الشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. وسوف تركز المرحلة الثانية على مجمعات الطاقة الأفريقية، في حين ستركزالمرحلة الثالثة على الربط البيني للشبكات الخضراء العالمية.

تم الإعلان عن مفهوم الشبكة العالمية لأول مرة من قبل رئيس الوزراء الهندي السيد/ ناريندرا مودي في أكتوبر 2018 خلال التجمع الأول للتحالف الدولي للطاقة الشمسية. في مايو 2021، تعهدت المملكة المتحدة بتقديم دعم تقني ومالي وبحثي لمشروع OSOWOG.

حول تحاول التحالف الدولي للطاقة الشمسية

تم إطلاق التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) في مؤتمر الأطراف COP21 في باريس ووسع نطاق عضويته مؤخرًا ليشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. يوجد 90 مُوقعًا و 193 عضوًا محتملاً. يوفر التحالف الدولي للطاقة الشمسية منصة مخصصة للتعاون، والتي من خلالها يمكن للمجتمع العالمي، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الثنائية والمتعددة الأطراف والشركات والصناعة وأصحاب المصلحة الآخرين، المساهمة في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في زيادة استخدام وجودة الطاقة الشمسية في تلبية احتياجات الطاقة للدول الأعضاء

المحتملين في التحالف الدولي للطاقة الشمسية بطريقة آمنة ومريحة وبأسعار معقولة وعادلة وبطريقة مستدامة.