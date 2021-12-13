‫إعادة تخيل المستقبل: شركة أوبو تستضيف ملتقى OPPO INNO DAY السنوي لعام 2021 في 14-15 ديسمبر عبر بوابة INNO WORLD أول منصة افتراضية على الإطلاق

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 13 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة OPPO (أوبو) أنها ستستضيف ملتقى OPPO INNO DAY السنوي يومي 14 و 15 ديسمبر 2021 في شينزين بالصين. ومن المتوقع، لكونه حدث تقني سنوي مميز للشركة من أجل تبادل التحديثات الاستراتيجية وعرض الإنجازات التكنولوجية، أن يجتذب الملتقى الحضور من جميع أنحاء العالم عبر منصة OPPO INNO DAY 2021 عبر الإنترنت إلى جانب استضافة الحدث في شينزين. وسيثبت هذا الحدث الافتراضي أنه أحد أكثر فعاليات الإطلاق الافتراضية تفاعلًا على مر السنوات الماضية.

وأصبح ملتقى OPPO INNO DAY، منذ إطلاقه في عام 2019، المؤشر على توجهات الشركة الاستراتيجية. وقدمت شركة OPPO ، في الفعالية الافتتاحية لملتقى OPPO INNO DAY عام 2019، مناخًا متكاملًا من أحدث الابتكارات التكنولوجية، بما في ذلك نظارات الواقع المعزز، 5G CPE، و OPPO Band (ساعة أوبو الذكية).

كما استعرضت شركة أوبو، العام الماضي، 3 منتجات مفاهيمية، منها هاتفها الثوري القابل للطي . وستقوم شركة أوبو، في فعالية عام 2021، برقمنة فعالية الإطلاق والمعارض، لتحول الحدث التقليدي إلى عالم افتراضي مليء بالتجارب الترفيهية والتفاعلية.

وتُعد منصة OPPO INNO WORLD هي المسرح الافتراضي الذي يشهد فعاليات ملتقى OPPO INNO DAY لعام 2021. حيث يمكن لزوار منصة OPPO INNO WORLD الانضمام عن بُعد لحفل الإطلاق باستخدام الصور الرمزية المخصصة لهم. كما أنهم يتمتعون بحرية زيارة جميع قاعات العرض الافتراضية. ويُمكن للزوار، باستخدام الصور الرمزية المخصصة، التخالط مع الناس ودعوة بعضهم البعض للبحث عن بيض عيد الفصح المخفي المُبعثر في العالم الافتراضي. وسيكون الوصول إلى منصة OPPO INNO WORLD متاحًا بالكامل اعتبارًا من 14 ديسمبر.

انضم إلينا الآن على منصة OPPO INNO WORLD لإنشاء الصور المخصصة الخاصة بك واكتشف أحدث الإنجازات التكنولوجية لشركة OPPO في يومي 14-15 ديسمبر. لمعرفة المزيد عن ملتقى OPPO INNO DAY، يرجى الضغط هنا .

نُبذة عن شركة OPPO – أوبو

OPPO هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا منذ عام 2004، مكرسة لتوفير المنتجات التي تجمع بسلاسة بين الفن والتكنولوجيا المبتكرة.

وتعمل شركة أوبو على بناء نظام بيئي متعدد الوصول للأجهزة الذكية لعصر الاتصال الذكي. وكانت أجهزة الهواتف الذكية ببساطة بوابة شركة أوبو لتقديم مجموعة متنوعة من التقنيات الذكية والحدودية في الأجهزة والبرامج والنظم. حيث أطلقت أوبو، في عام 2019، خطة استثمارية بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات في مجال البحث والتطوير من أجل تطوير التقنيات الأساسية التي تعزز التصميم من خلال التكنولوجيا.

كما تسعى OPPO بثبات نحو ابتكار أفضل المنتجات التكنولوجية والفن التكنولوجي للمستخدمين العالميين. وتكرس شركة أوبو، استنادًا إلى عناصر العلامة التجارية الرائدة والشبابية الجميلة، جهودها لمهمة السماح للمستخدمين الاستثنائيين بالاستمتاع بروعة التكنولوجيا.

وركزت أوبو، على مدى السنوات الـ 10 الماضية، على تصنيع الهواتف الذكية مع كاميرات ذات إمكانات لا مثيل لها. وأطلقت، في عام 2008، أول هاتف محمول وهو هاتف الابتسامة (Smile Phone) والذي شهد إطلاق رحلة العلامة التجارية الملحمية في استكشاف التكنولوجيا الاستثنائية ورائدة. وتبنت أيضًا الشركة، على مر السنين، تقليدًا لتصبح الأفضل، والذي أصبح حقيقة واقعة من خلال اختراع أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في العالم في عام 2013، وأطلقت أيضًا الهاتف الذكي الأنحف في العالم في ذلك الوقت في عام 2014، لتكون أول من قدم “منظار” للتكبير حتى 5 أضعاف الكاميرا وأول من طور أول هاتف ذكي جيل خامس تجاري في أوروبا.

وتُصنف شركة أوبو حاليًا كرابع أفضل علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم. حيث تجلب شركة أوبو براعة التكنولوجيا للمستهلكين العالميين من خلال تجربة نظام تشغيل كولور وخدمات الإنترنت مثل خدمة التخزين السحابي OPPO Cloud و OPPO+.

وتغطي أعمال شركة أوبو حوالي 40 دولة مع أكثر من ستة معاهد بحثية وخمسة مراكز بحث وتطوير في جميع أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو إلى شينزين. كما افتتحت أوبو أيضًا مركزًا دوليًا للتصميم في لندن، من أجل قيادة أحدث التقنيات التي ستشكل المستقبل ليس فقط للهواتف الذكية ولكن أيضًا للاتصال الذكي.

نُبذة عن شركة أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

بدأت أوبو رحلتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2015 بعد إنشاء مكتبها الإقليمي في مصر. وقامت أوبو، بعد النجاح الهائل لمركز مبيعات العلامة التجارية في القاهرة في العام الأول، بتسريع خطتها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وافتتحت عملياتها القطرية في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. وتوجد الشركة حاليًا فعليًا في أكثر من 13 سوقًا في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، وعمان، والكويت، وقطر، وكينيا، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، والمشرق العربي.

واستثمرت أوبو، لتعزيز تواجدها في المنطقة تماشياً مع استراتيجيتها في توطين المنتجات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأنشأت مصنعها الخاص في الجزائر في عام 2017، وبذلك أصبحت أول علامة تجارية صينية تبني منشآت تصنيع في شمال إفريقيا. كما طورت الشركة، استنادًا إلى رؤى المستهلكين المحليين في كل بلد، عملية توطين المنتجات، مع الأخذ في الاعتبار العديد من وجهات النظر تجاه كل سوق، بما في ذلك توطين المنتجات، من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للمستخدمين، توطين التسويق، من أجل التواصل بشكل أفضل مع العملاء من الشباب المحليين، وتوطين المواهب، من أجل فهم المستهلكين المحليين بشكل أكبر وتقديم خدمة عملاء مثالية.

وبدأت أوبو، خلال العام الماضي، في تعديل خط إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وشمل ذلك التعديل إطلاق سلسلة OPPO Find X الرائدة وسلسلة OPPO Reno. وستواصل أوبو تطوير خط إنتاجها المحلي من أجل تقديم المزيد من السلاسل المتميزة للمستهلكين في المنطقة.

كما تسعى أوبو جاهدة لتكون شركة مستدامة تساهم في عالم أفضل وتقوم بذلك بالفعل عن طريق إحداث تغييرًا إيجابيًا بكل الطرق الممكنة من خلال تفعيل مبادرات المجتمع المحلي والحملات الإنسانية والخيرية.