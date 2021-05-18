‫المشغل الأول للسكة الحديد عالية السرعة في أوروبا SNCF يختار S3 Passenger كنظام حجز جديد

انشيده، هولندا، 18 مايو 2021 /PRNewswire/ — اختارت شركة SNCF Voyageurs، وهي واحدة من أكبر مشغلي السكك الحديدية عالية السرعة بين المدن في العالم، نظام S3 Passenger ليحل محل نظام الحجز الحالي في SNCF. S3 Passenger هو نظام المخزون والمبيعات والتوزيع الرائد في العالم الذي يستخدمه 35 مشغلًا للسكة الحديدية والحافلات في جميع أنحاء العالم.

وقد صرح فريدريك باسكويه، كبير مسؤولي البرامج في SNCF، قائلًا: ” يعد اختيار S3 Passenger ليحل محل نظام الحجز الحالي لدينا ‘Résarail‘ خطوة مهمة لتبسيط عرضنا التجاري وتطوير حصتنا في السوق، حيث يكتسب النقل بالسكة الحديدية عالي السرعة زخمًا باعتباره وسيلة النقل الأكثر استدامة.”

سيكون S3 Passenger أحد الجوانب الرئيسية لتحسين قدرتنا على التكيف مع تغيرات السوق في سياق الانفتاح التدريجي للمنافسة.

مع نظام S3 Passenger الذي تستخدمه شركات وOUIGO وThalys/IZY وEurostar التابعة لشركة SNCF حظيت SNCF بالفعل بإمكانات تجارية محسنة ووقت محسن للتسويق وقوة النظام. بحلول نهاية عام 2023، فإن SNCF ستستخدم نظام S3 Passenger لخطوط TGV /inOUI وLyria وAlleo (TGV / ICE فرنسا- ألمانيا) وSVI (TGV فرنسا إيطاليا).”

وأضاف فوتر كاسزي، عضو مجلس إدارة Sqills والمؤسس المشارك: “نحن فخورون جدًا بأن S3 Passenger يغطي أكثر من 95% من متطلبات SNCF غير الاعتيادية. فهو يؤكد مكانتنا كمنصة الحجز الرائدة في العالم لمشغلي النقل العام”.

بحلول عام 2023، سوف ستخدم جميع علامات SNCF التجارية S3 Passenger كمنصة للمخزون والحجز وإصدار التذاكر. وقد أثبتت SNCF أنها عميل واسع المعرفة مبتكر للغاية ويتحلى بتفكير مستقبلي. سنعمل معًا لضمان تلبية الاحتياجات المستقبلية لشركة SNCF وعملائها أيضًا من خلال البحث والتطوير المستمر وتحسينات المنتج لضمان بقاء S3 Passenger على أعلى مستوى طوال مدة الاتفاقية.”

ويتابع فوتر كاسزي قائلًا: “إن الطلب المتزايد على رحلات السكك الحديدية بسبب المشاركة البيئية المتزايدة يعني أن المشغلون يحتاجون إلى معيار تجاري وتقني للاستفادة من الوقت القصير حتى السوق ونهج مرن يعتمد على التكوين فضلًا عن التخصيص، اعتمادًا على الخبرة التجارية من Sqills وجميع العملاء في مجتمع S3 Passenger. في عام 2021 وقعت Sqills بالفعل عقودًا مع ثلاثة عملاء جدد للنقل العام بما في ذلك السكك الحديدية السويدية (SJ). بحلول عام 2025، من المتوقع أن تقوم منصة S3 Passenger بمعالجة أكثر من 500 مليون قطاع ركاب سنويًا.

باعتبارها الشركة الرائدة عالميًا في حلول المخزون وحجز التذاكر والحجز، تتمتع Sqills بمكانة فريدة لمساعدة المشغلين على تحقيق أهدافهم.”