‫تاكيدا للصناعات الدوائية تحتفل بمرور 240 سنة على تأسيسها

تأسست الشركة على يد تشوبي تاكيدا في عام 1781 بأوساكا في اليابان، في حين أطلقت أعمال تصنيع الأدوية في عام 1895، ثم بدأت شركة تاكيدا للصناعات الدوائية أعمالها في القطاع في عام 1915. وتنشط الشركة اليوم في أكثر من 80 دولة حول العالم، وتمتلك 80 مصنعاً للأدوية وثلاثة مراكز للأبحاث. وتركّز تاكيدا جهودها في إطارَي البحث والتطوير على أربع مجالات علاجيّة، وهي علم الأورام، والأمراض النادرة، وعلم الأعصاب، وأمراض الجهاز الهضمي. وتقوم أيضاً باستثمارات موجهة في مجالات البحث والتطوير المتعلقة باللقاحات والعلاجات القائمة على البلازما.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ماهنيدر ناياق، رئيس شركة تاكيدا للصناعات الدوائية لمنطقة الهند ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: “يرتكز الإرث المذهل لشركة تاكيدا على القيم التي وضعتها منذ بداياتها كشركة عائلية، مع التزام راسخ بأعلى المعايير الأخلاقية. ستواصل تاكيدا للصناعات الدوائية تطوير أعمالها باعتماد إجراءات قائمة على ثقة المرضى وسمعتها في المجال، كما سنواظب على تنمية نشاطنا التجاري بما يضمن نمواً مستداماً ومثمراً على الصعيدين المحلي والعالمي. وتؤكد الشركة في ذكرى مرور 240 عاماً على تأسيسها سعيها لتقديم قيمة أكبر للمرضى والأفراد والعالم بشكل عام”.

وأضاف قائلاً: “ينصب تركيزنا في منطقة الهند ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا على تنمية محفظتنا المبتكرة التي ستشهد افتتاح العديد من المشاريع بدءاً من عام 2021. كما نحرص على عقد شراكات استراتيجية بهدف زيادة أعداد المرضى المستفيدين من المبادرات المختلفة مثل برنامج تاكيدا العالمي لتوزيع الأدوية. وتعدّ جهودنا التي بذلناها مؤخراً في التعاون للسيطرة على تفشي الأمراض على نطاق واسع دليلاً واضحاً على التزامنا في هذا المجال. وتشير الدراسات[1] إلى أن لقاح حمى الضنك الذي تنتجه الشركة قد يساعد في الوقاية من تفشي المرض، وتقليص معدلات الاستشفاء وحماية الأفراد من الإصابة بهذه الحمى بغض النظر عن تاريخهم الطبي المرتبط بهذه الحالة لمدة ثلاث سنوات”.

ومن خلال ثقافة الشركة التي تدمج النزاهة والإنصاف والصدق والمثابرة، مع النزاهة في جوهرها، تسعى تاكيدا للصناعات الدوائية إلى تحقيق إيرادات بقيمة تريليون ين ياباني[2] بحلول السنة المالية 2030 عن وحدة الأسواق النامية والناشئة والتي تشمل منطقة الهند ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وغيرها. ويُذكر أن الشركة حققت الحيادية الكربونية[3] في سلسلة القيمة الخاصة بها خلال السنة المالية 2019، من خلال التركيز المستمر على التدابير الداخلية لتوفير الطاقة والاعتماد على الطاقة الخضراء، إلى جانب الاستثمار في شهادات عالية الجودة في مجالي الطاقة المتجددة وتعويض الكربون بما في ذلك أكثر من 30 مشروع للطاقة المتجددة وتعويض الكربون في 12 دولة. كما حصل مقر الشركة الرئيسي لمنطقة الهند ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في دبي على شهادة الفئة الفضية من برنامج الريادة في الطاقة والتصميم البيئي LEED.

وتوظّف تاكيدا للصناعات الدوائية ما يقارب 50 ألف شخص، يعمل ألف منهم في الشركة في منطقة الهند ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، والتي تضم 38 دولة. وتتمتع هذه المنطقة بمزيج يتوزع بنسبة 58% للنساء و42% للرجال، من أكثر من 54 جنسية. كما حازت الشركة على جائزة أفضل بيئة[4] عمل خلال العام على مستوى العالم للمرة الرابعة على التوالي.

-انتهى-

لمحة عن تاكيدا للصناعات الدوائية:

تعتبر شركة تاكيدا للصناعات الدوائية المحدودة (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز TSE:4502 / والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:TAK) شركة رائدة عالمياً في مجال الصناعات الدوائية الحيوية المستندة على القيم والقائمة على الأبحاث والتطوير. وتتخذ الشركة من اليابان مقراً لها، وتلتزم بتأمين صحة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً للمرضى عبر تحويل العلوم إلى أدوية عالية الابتكار. وتركّز تاكيدا جهودها في إطارَي البحث والتطوير على أربعة مجالات علاجيّة: علم الأورام، والأمراض النادرة، وعلم الأعصاب، وأمراض الجهاز الهضمي. ونقوم أيضاً باستثمارات موجهة في مجالات البحث والتطوير المتعلقة باللقاحات والعلاجات المستخرجة من البلازما. كما تركز جهودها على تطوير أدوية مبتكرة تساهم بتحقيق تغيّر جذري في حياة الناس من خلال دفع حدود خيارات العلاج الجديدة، وتعزيز محرّك وقدرات الأبحاث والتطوير التعاوني المحسّنة الخاص بنا لابتكار خط إنتاج راسخ ومتعدد الأنماط. ويلتزم موظفونا بتحسين جودة حياة المرضى والتعاون مع شركائنا في مجال الرعاية الصحية في أكثر من 80 دولة ومنطقة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.takeda.com.

ملاحظة هامة

لأغراض تتعلق بهذا الإشعار، يدّل تعبير “بيان صحفي” على هذه الوثيقة، وعلى أي عرض شفوي، أو جلسة أسئلة وأجوبة ،أو أيّ مواد مكتوبة أو شفوية تُناقش أو توزع من قبل “تاكيدا” للصناعات الدوائية (المشار إليها بـ “تاكيدا”) فيما يتعلق بهذا البيان. لا يهدف هذا البيان (بما فيه ذلك أي إحاطة شفوية أو أي جلسة أسئلة وأجوبة بخصوصه)، ولا يشكّل جزءاً من أيّ عرض أو دعوة أو التماس لأيّ عرض لشراء، أو بطريقة أخرى الاستحواذ، أو الاشتراك أو التبادل أو البيع أو بطريقة أخرى التصرف في أيّة أوراق ماليّة، أو التماس أيّ تصويت أو موافقة في أيّة ولاية قضائيّة. ولا يتمّ عرض أيّة أسهم إلى العامّة من خلال هذا البيان. ولم يتم عرض أيةّ أسهم في الولايات المتحدة إلّا على النحو المعمول به بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1933 ونسخته المعدّلة، أو في حالات الإعفاء منه. ويُتاح هذا البيان (مع أيّة معلومات إضافيّة قد تقدّم إلى المستفيد) بشرط استعماله من قبل المستفيد لأهداف إعلاميّة فحسب (وليس لتقييم أيّ استثمار، أو استحواذ، أو استعمال، أو أيّة صفقة أخرى). وقد يشكّل أيّ فشل في الامتثال إلى هذه القيود انتهاكاً للقوانين المعمول بها في مجال الأوراق الماليّة.

إنّ الشركات التي تمتلك “تاكيدا” فيها استثمارات مباشرة وغير مباشرة هي كيانات منفصلة. في هذا البيان، كانت “تاكيدا” تلجأ في بعض الأحيان إلى الملاءمة عند ذكر “تاكيدا” وشركاتها التابعة بشكلٍ عامّ. وبالشكل نفسه، تُستخدم الكلمات “نحن” و”خاصّتنا” أيضاً للإشارة إلى الشركات التابعة بشكلٍ عام أو لمن يعملون لديهم. وتُستخدم هذه التعابير أيضاً حيث لا ينتج هدف مفيد عن تحديد الشركات أو الشركات المحددة.

البيانات التطلعيّة:

قد يحتوي هذا البيان أو أي مواد متعلقة به على بيانات تطلعيّة أو قناعات أو آراء حول أعمال تاكيدا المستقبليّة، وموقعها المستقبلي، ونتائج العمليّات، بما في ذلك التقديرات والتوقعات والأهداف والخطط لشركة تاكيدا. وعلى سبيل المثال لا الحصر، غالباً ما تتضمّن البيانات التطلعيّة كلمات مثل “نهدف”، أو “نخطّط”، أو “نعتقد”، أو “نأمل”، أو “نستمر”، أو “نتوقّع”، أو “نسعى”، أو “نعتزم”، أو “سوف”، أو “قد”، أو “يجب”، أو “سيكون”، أو “يستطيع”، أو “نتكهّن”، أو “نقدّر”، أو “نستشرف”، أو كلمات أو تعابير مشابهة، أو نسختها السلبيّة. وتقوم هذه البيانات التطلعية على افتراضات حول مجموعة من العوامل الهامة، والتي تشمل العوامل التالية، التي قد تفضي إلى حدوث تغيّر مادي في النتائج الحقيقية بالمقارنة مع تلك المذكورة أو الواردة ضمن البيانات التطلعية: الظروف الاقتصادية المحيطة بأعمال تاكيدا حول العالم، بما فيها الحالة الاقتصادية العامة في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية؛ والضغوط والتطورات التنافسية؛ والتغيرات في الأنظمة والقوانين المعمول بها؛ ومدى نجاح وفشل برامج تطوير المنتجات؛ والقرارات الصادرة عن الهيئات التنظيمية وتوقيتها؛ والتقلبات في معدلات الفائدة وأسعار صرف العملات؛ والمطالبات والشواغل المرتبطة بسلامة أو فعالية المنتجات المسوّق لها أو المنتجات المرشّحة؛ وتأثيرات الأزمة الصحية، مثل جائحة فيروس كورونا المستجد، على تاكيدا وعملائها ومورديها، بما يشمل الحكومات الأجنبية في الدول التي تعمل تاكيدا ضمنها، أو على جوانب أعمالها الأخرى؛ وتوقيت وتأثير جهود التكامل التالية للاندماج مع الشركات التي جرى الاستحواذ عليها؛ والقدرة على تصفية الأصول غير الضرورية لعمليات تاكيدا وتوقيت مثل هذه العمليات؛ إلى جانب غيرها من العوامل الواردة ضمن التقرير السنوي الأحدث الصادر عن تاكيدا وفق النموذج 20-إف والتقارير الأخرى المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، والمتوافرة على موقع تاكيدا الإلكتروني: https://www. takeda.com/investors/reports/ sec-filings/ أو على www.sec.gov. ولا تتحمّل تاكيدا مسؤولية تحديث أيّ بيانات تطلعيّة موجودة في هذا المستند أو أيّة بيانات تطلعيّة قد تنتج عنه. باستثناء ما يتطلبه القانون أو هيئات أسواق المال. ولا يشكّل الأداء السابق مؤشراً لنتائج مستقبليّة، وقد لا تقوم نتائج تاكيدا في هذا المستند بتحديد أو تقدير أو توقّع أو تنبؤ النتائج المستقبليّة من تاكيدا.

[1] https://www.takeda.com/ newsroom/newsreleases/2021/ potential-impact-of-takedas- dengue-vaccine-candidate- reinforced-by–long-term- safety-and-efficacy-results/

[2] https://www.takeda.com/494098/ siteassets/system/investors/ investor–events/gem-ir-day- presentation.pdf

[3] takeda.com/newsroom/ newsreleases/2021/takeda- achieved-carbon-neutrality-in- 2020/

[4] https://www.takeda.com/ newsroom/newsreleases/2021/ takeda-named-global-top- employer-for-fourth- consecutive-year/#:~:text= Takeda%20Named%20Global%20Top% 20Employer%20for%20Fourth% 20Consecutive%20Year,-January% 2024%2C%202021&text=OSAKA%2C% 20Japan%20and%20CAMBRIDGE%2C% 20Massachusetts,Employer%C2% AE%20certification%20for% 202021.

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/1534807/Takeda_Logo.jpg