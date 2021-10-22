‫تسرع Smile Identity من التوسع عبر أفريقيا، مضيفة أوغندا إلى القائمة المتزايدة من البلدان التي تغطيها أدوات “اعرف عميلك” والتحقق من الهوية المرتكزة في أفريقيا

توفر سمايل أيدينتيتي (Smile Identity) أدوات التحقق من الهوية ومبدأ اعرف عميلك إلكترونياً وتهيئة المستخدم والتحقق من الوثيقة وفحوصات الحياة والتحقق من الوجه ومكافحة الاحتيال وإزالة أوجه الازدواجية من بيانات الهوية لتقوي النمو السريع للمشاريع التجارية والشركات الناشئة وتوسعها في أنحاء إفريقيا.

لاجوس، نيجيريا, 22 أكتوبر 2021 PRNewswire/– أعلنت اليوم Smile Identity,لمزود الرائد للتحقق من الهوية، والوثائق، وحلول الامتثال لمعايير اعرف عميلك الرقمية في إفريقيا إضافة أوغندا إلى قائمة البلدان التي نغطيها

وهذا يقودنا -وعملائنا- نحو خطوة واحدة أقرب إلى تحقيق هدفنا المتمثل في تمكين تغطية رقمية شاملة للتحقق من الهوية، ومبدأ إعرف عميلك لجميع القارة الإفريقية، مع تكامل واحد بسيط معSmile Identity.

تؤدي هذه الإضافة أيضًا إلى ارتفاع العدد الإجمالي للهويات الفريدة التي تغطيها Smile Identity عبر قارة أفريقيا إلى ما يزيد عن 300 مليون، تتمتع Smile Identity بأوسع نطاق وصول، وتغطية أكثر شمولًا للهويات الفريدة عبر أفريقيا: أي أكثر من أي مزود آخر لمبدأ اعرف عميلك، والتحقق من الهوية داخل القارة.

يقولIrshad Muttur , Aspira’sرئيس العمليات أن ” Smile Identity تساعدنا على استيعاب العملاء بشكل أكثر أمانًا، وتخفيف مخاطر الاحتيال، والسماح بنمة أعمال أكثر ثقة”

على الفور، سيتمكن جميع شركاء Smile Identity الذين خضعو لعمليات التحقق من ضم المستخدمين في أوغندا باستخدام بطاقة الهوية الوطنية الأوغندية، حيث يوجد 17 مليون هوية فريدة في في قاعدة بيانات هيئة الهوية الوطنية والتسجيل الأوغندية. وفيما يخص شركاء هوية Smile ID، يعني ذلك وجود 17 مليون عميل محتمل يمكن ضمه في غضون ثواني فقط.

ويضيف كاميرون جراي نائب الرئيس للمنتجات والهندسة “يعني تكامل Smile identity الحالي دعمك الفعلي لأوغندا، فكل ما تحتاج فعله هو تحديد ذلك في المكان المخصص لنوع الهوية”

وكما نحرص دائما أن نؤكد في Smile ID، تحظى الآن ب 17 مليون سبب جديد للابتسامة

نبذة عن سمايل أيدينتيتي Smile Identity

Smile Identity هي المزود والرائد لميزة اعرف عميلك والتحقق من الهوية في إفريقيا. نحن نساعد الشركات على التوسع بسرعة في جميع أنحاء إفريقيا من خلال تأكيد الهوية الحقيقية لمستخدميها في الوقت الفعلي، وذلك باستخدام أي هاتف ذكي أو جهاز حاسوب. تعمل تقنيتنا من خلال خوارزميات التعلم الآلي الخاصة والمصممة خصيصًا للوجوه الإفريقية، وتشمل منتجاتنا التحقق من الهوية، وميزة اعرف عميلك الرقمية الرقمي، ومدخلات المستخدمين ( User Onboarding)، والتحقق من المستندات، والتحقق من دقة الصوت، والتحقق من الوجه، وفحوصات مكافحة الاحتيال، وكذلك إلغاء البيانات المكررة.

لتوحيد التحقق من الهوية في جميع أنحاء القارة وتوفير حل واحد لجيل جديد من الشركات الإفريقية، تعمل سمايل أيدينتيتي مع سلطات الهوية المحلية وقد قامت ببناء منصة تجمع بين التحقق من الهوية والتحقق من الوجوه الخاصة وفحوصات الحياة لدعم عدم المراقبة والوصول القائم على التراضي والشمول المالي. تجري الشركة أكثر من مليون عملية تحقق من الهوية شهرياً في جميع أنحاء إفريقيا، وتُستخدم برامجها في الخدمات المصرفية، والتكنولوجيا المالية، ومشاركة الرحلات، والتحقق من العمال، وبرامج الرعاية الاجتماعية العامة، والاتصالات. يتضمن عملائها شركات مدفوعات مثل Paystack, Paga و Chipperca sh; البنوك الجديدة مثل Kudabank و Umbaالبنوك التقليدية مثل Stanbic IBTC بنك ستارلينج، وتبادل العملات المشفرةBinance, لونو،و بكاكسفول، وحتى شركات سلسلة التوريد مثل Twiga.

وبإحصاء الشركات التابعة والمكاتب الفرعية والمهندسين في نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا وغانا ورواندا وأوغندا، فإن فريق Smile Identity المتنامي يتكون من أشخاص من 12 دولة، بما في ذلك 8 دول إفريقية.

كما تعمل Smile Identity على تمكين نمو النظم البيئية التكنولوجية في جميع أنحاء القارة الإفريقية مع توفير البنية التحتية لبناء الثقة عبر الإنترنت، وذلك بدعم من كوستانوا، وسي آر إي فينشر كابيتال وخوسلا إمباكت ولوكال جلوب (LocalGlobe)، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين الممولين من جميع أنحاء إفريقيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.smileidentity.com.

للتواصل الإعلامي:

أشويل أوتشوي

press@smileidentity.com

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