‫تسريع استراتيجية العولمة الخاصة بشركة جريت وول موتورز (GWM) في الذكرى الثانية لمصنع تولا في روسيا

باودينج، الصين, 9 يونيو 2021 /PRNewswire/ — شهد الخامس من يونيو الذكرى السنوية الثانية لتشغيل مصنع تولا التابع لشركة جريت وول موتورز في روسيا. ومنذ إنتاج الدفعة الأولى من سيارات هافال F7 وهافال F7x وهافال H9 وطرازات أخرى بكميات كبيرة، احتلت السيارات التي تحمل العلامة التجارية هافال مرتبة عالية في حجم المبيعات لسنوات عديدة، كما اجتذبت هافال جوليون، التي اعتُمد تسويقها مؤخرًا، انتباه العديد من المستخدمين. ويثبت كل ذلك أن مصنع تولا أصبح نموذجًا لشركة جريت وول موتورز في السوق الدولية.

إن مصنع تولا أول مصنع خارجي لتصنيع المركبات لشركة سيارات صينية، ويتضمن أربع عمليات إنتاج رئيسية: الضغط واللحام والطلاء والتجميع النهائي. بغرض تسريع عملية التوطين، قامت شركة جريت وول موتورز في مراحل الإنشاء الأولى ببناء خط سكة حديد خاص لربط المصنع بشبكة الطرق الروسية، كما أدخلت عمليات التصنيع الدولية وإدارة الجودة وتدابير حماية البيئة لتعزيز إنشاء مجموعة من قطاعات تصنيع السيارات محليًا. وفي الوقت الحالي، يفتخر المصنع بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 150,000 وحدة، كما يضمن إنتاجًا آليّا وآمنًا وفعالاً. وكذلك تُنقل أجزاء معدات الضغط من خلال استخدام روبوتات في حركة خطية ذات سبعة محاور من إنتاج شركة إيه بي بي في السويد، وضواغط بخاصية وضع الاستمرار من إنتاج شركة فاجور في إسبانيا. كما أن ورشة اللحام مجهزة بروبوتات من إنتاج شركة إيه بي بي ونظام توزيع أوتوماتيكي تابع لشركة EMS، بالإضافة إلى معدَّل أتمتة لخط اللحام الرئيسي يصل إلى 100٪. ويجري خط الفحص لورشة التجميع النهائي اختبارًا للمركبات من خلال منصات الاختبار الشامل التابعة لشركة Dürr في ألمانيا. ويُظهر ذلك بصورة جلية الرقي في صناعة السيارات في الصين. وعلاوة على ذلك، لبناء سلسلة توريد عالمية، أنشأت شركة جريت وول موتورز جناح تصنيع محركات داخل مصنع تولا، تخطيطًا منها لتوفير المحركات وتركيبها داخله مع تطبيق ذلك على أكثر من 90٪ من سيارات هافال بحلول عام 2022.

واستنادًا إلى الموقع الجغرافي المتميز، يمكن لمصنع تولا الوصول إلى البلدان المجاورة في آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية وشمال أوروبا، وهو أمر مهم لاستراتيجية العولمة الخاصة بشركة جريت وول موتورز، إذ أنه نقطة تلاقي مهمة لربط الأسواق الآسيوية والأوروبية. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن مصنع رايونج التابع لشركة جريت وول موتورز في تايلاند مؤخرًا عن خطة لإطلاق 9 سيارات جديدة في السنوات الثلاث المقبلة، بما في ذلك الطرازين الأكثر مبيعًا هافال H6 وORA Good Cat، وهو ملتزم بالترويج لتايلاند باعتبارها تمثل جيلاً جديدًا من مراكز تصنيع السيارات في منطقة جنوب شرق آسيا، وكذلك تزويد شركة جريت وول موتورز بضمان قوي لدخول سوق السيارات الرئيسي في العالم.

ولقد أرسى استكمال مصانع السيارات الثلاثة الخارجية وتشغيلها أساسًا متينًا لشركة جريت وول موتورز لتوسيع أعمالها التجارية العالمية. وفي المستقبل، مع تسريع العولمة، ستبذل شركة جريت وول موتورز المزيد من الجهود لتكوين صورة جديدة لشعار “صُنع في الصين” نيابة عن العلامات التجارية للسيارات الصينية.

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