‫تغلق شركة مارلين إيكويتي بارتنرز صندوق التمويل الأوربي الثاني بقيمة 675 مليون يورو

لوس أنجلوس، لندن، 7 يونيو 2021 /PRNewswire/ — يسر شركة مارلين إيكويتي بارتنرز (Marlin Equity Partners) – وهي شركة استثمارية عالمية رائدة – الإعلان عن الإغلاق النهائي لصندوق مارلين هيريتيج يوروب II محدود الشركاء (Marlin Heritage Europe II, L.P.)، ويُشار إليه فيما بعد باسم (“هيريتيج يوروب II” أو “الصندوق”) الذي تبلغ قيمته 675 مليون يورو من إجمالي الالتزامات الرأسمالية، أي أكثر من ضعف حجم الصندوق السابق التابع لها. لقد أُغلق الصندوق بنجاح متخطيًا المعدل المستهدف له بدعم قوي من الشركاء المحدودين الحاليين والاهتمام الكبير من المستثمرين العالميين الجُدد.

يعد هيريتيج يوروب II استمرارًا لاستراتيجية الاستثمار التي استخدمتها شركة مارلين لأكثر من 15عامًا وصندوقها السابق المعروف باسممارلين هيريتيج يوروب محدود الشركاء. ومن المقرر أن يطبق الصندوق نفس الفلسفة والنهج القائم على العمليات في الاستثمار الذي تستخدمه الصناديق السابقة لشركة مارلين، ويستهدف الاستثمارات في الشركات المتوسطة الموجودة بشكل عام في أوروبا حيثما كانت الشركة نشطة منذ عام 2006 وأنشأت مكتبًا رسميًا في لندن في عام 2012. وتماشياً مع المنظور التاريخي لشركة مارلين، سيسعى صندوق هيريتيج يوروب II إلى الاستثمار في شركات مستدامة وعالية الإمكانات يمكنها الاستفادة من تاريخ الشركة العريق في تسريع النمو وتوسيع نطاق الأعمال، فضلاً عن مواردها التشغيلية الكبيرة، وسيستمر الصندوق في التركيز على المجالات التي طورت فيها شركة مارلين خبرة واسعة النطاق في المجال بما في ذلك البرمجيات والتكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات التجارية والمالية القائمة على التكنولوجيا.

وذكر ديفيد ماكجفرن ديفيد ماكجفرن – مؤسس شركة مارلين ورئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي

– قائلاً ” إن قدرتنا على جمع أكثر من ضعف مبلغ رأس المال السابق بنجاح تؤكد على مكانتنا والاعتراف بنا كشركة رائدة في المنطقة وكذلك كشريك ذي قيمة مضافة”. وأضاف قائلاً “نحن ممتنون للدعم المقدم من قاعدة المستثمرين الحاليين والشركاء الجدد، ونتطلع الآن إلى مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا الاستثمارية المرتكزة على العمليات لمساعدة الشركات على تحقيق قيمة طويلة المدى وتحقيق نتائج ناجحة لشركائنا “.

وأضاف بيتر سباسوف – المدير العام الأول لشركة مارلين – قائلاً: “إن نجاحنا في أوروبا هو نتاج خبراتنا العميقة المتخصصة وذلك من خلال المجالات التي نستهدفها، وتجربة الاستثمار الواضحة في المنطقة والبنية التحتية العالمية الراسخة والنهج التعاوني للعمل جنبًا إلى جنب مع فرق الإدارة للتأثير على المبادرات الهادفة إلى النمو وتعزيز القيمة. ونحن متحمسون لمواصلة الاستفادة من التحول الرقمي السريع الذي يحدث على نطاق واسع في الشركات والصناعات في الوقت الراهن، ونعتقد اعتقادًا راسخًا أننا في موقع فريد يمكننا من خلاله مساعدة الشركات على تسريع نماذج أعمالها في موجة الرقمنة الراهنة”.

أغلقت شركة مارلين 9 صناديق للأسهم الخاصة وأكملت أكثر من 180 عملية استحواذ منذ إنشائها في عام 2005، ولديها أكثر من 7.6 مليار دولار من رأس المال تحت الإدارة، ويأتي إغلاق هيريتيج يوروب II بعد فترة من النشاط الاستثماري القوي للشركة. ومنذ بداية عام 2020، ووسط أحداث الجائحة العالمية العالمية، استحوذت شركة مارلين على 26 شركة وأكملت 8 عمليات تخارج.

وعملت كل من سارة روبرتس وكاتي سانت بيترز وكارين أورسيك وبروس إيتلسون التابعين لشركة كيركلاند آند إليس التضامنية ذات المسؤولية المحدودة (Kirkland & Ellis LLP) كمستشارين قانونيين، كما عملت شركة كريديت سويس لتداول الأوراق المالية ذ.م.م (Credit Suisse Securities LLC) (الولايات المتحدة الأمريكية) كاستشاري الايداعات الخاص والحصرية وكوكيل إيداعات عند إنشاء هيريتيج يوروب II .

نبذة عن شركة مارلين إيكويتي بارتنرز

مارلين إيكويتي بارتنرز هي شركة استثمار عالمية تدير رأس مال يزيد عن 7.6 مليار دولار. وتركز الشركة على تزويد الشركات الأم والمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين بحلول مناسبة تلبي احتياجات العمل والسيولة لديها. وتستثمر شركة مارلين في الأعمال التجارية من خلال مجالات متعددة حيث تعمل قاعدة رأس المال والعلاقات في هذه المجالات، وكذلك الشبكة الواسعة من الموارد التشغيلية على تعزيز آفاق الشركة بشكل كبير وترسيخ القيمة. ومنذ إنشاء الشركة، فقد نجحت – من خلال مجموعة من الصناديق والشركات ذات الصلة – في استكمال أكثر من 180 عملية استحواذ. ويقع المقر الرئيسي للشركة في لوس أنجلوس، كاليفورنيا ولها مكتب آخر في لندن. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:www.marlinequity.com.