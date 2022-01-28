‫تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في+): زيارة “شي” لمنطقة شانشي بشمال الصين قبل حلول رأس السنة الصينية

بكين، 28 يناير 2022 /PRNewswire/ — بدأ الرئيس الصيني “شي جين بينغ” يوم الأربعاء زيارته لمقاطعة شانشي بشمال الصين للوقوف على سُبل المعيشة قبل عيد الربيع، أو رأس السنة الصينية.

خلال وجوده في قريتين بمدينة لينفن، أجرى “شي”، والذي يشغل أيضًا منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بزيارة منازل القرويين وتفقد إعادة الإعمار بعد الدمار الذي خلفته الكارثة في المناطق المتضررة جراء فيضانات العام الماضي وكذلك العمل المحلي في استعادة نشاط الزراعة، بالإضافة إلى ضمان توفير التدفئة خلال فصل الشتاء، وتعزيز وتوسيع الإنجازات في مكافحة الفقر، وتعزيز إحياء الريف.

على مدار 10 سنوات متتالية، اعتاد “شي” على إجراء الزيارات على مستوى القواعد الشعبية، وخاصةً الفئات المحرومة، قبل عيد الربيع، والتي تُعد أهم عطلة في التقويم الصيني ومناسبة لجمع شمل الأسرة.

يصادف عيد الربيع الأول من فبراير من هذا العام.

الرابط: https://youtu.be/IhgaxxRcvWg