‫شركة “الثريا” توقع اتفاقية تعاون مع شركة “دلتا بريدج”لدفع نمو خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية للجهات الحكومية

– حلول “الثريا” الحكومية الموثوقة مع خبرة “دلتا بريدج” في مجال تكامل النظم

– سيعزز الاتصال عبر نظام الثريا عروض وقدرات “دلتا بريدج”

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 يونيو / حزيران 2021 /PRNewswire/ —

أعلنت شركة “الثريا”، شركة خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة التابعة لشركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)- مشغل الاتصالات الفضائية الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة – عن توقيعها اتفاقية شراكة في مجال تكامل نظم الحلول مع شركة “دلتا بريدج”.

شركة “دلتا بريدج” هي شركة تابعة لـ PAE ومقرها فرجينيا (NASDAQ: PAE, PAEWW)، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجالي تكامل النظم وخدماتها الاستشارية، التي توفر لعملائها من الجهات الحكومية في الولايات المتحدة مجموعة متنوعة من الخدمات المبتكرة والدعم لضمان نجاح مهامهم في أي مكان يعملون فيه.

وبموجب هذه الشراكة، ستوفر “الثريا” و”دلتا بريدج” للعملاء من الجهات الحكومية اتصالاًت آمنة من خلال الربط عبر الأقمار الصناعية وتطبيقات للمهام الحيوية للقطاع الدفاعي والحكومي، مدعومة بالخبرات والقدرات المتنوعة التي تتمتع بها كلا الشركتين.

شركة “دلتا بريدج” متخصصة في حلول الاتصالات السلكية واللاسلكية المتكاملة الآمنة التي تلبي احتياجات المهام الحيوية لعملائها من الجهات الحكومية في الولايات المتحدة، وتدعم خدمات اللوجستية والنفط والغاز، علاوة على المبادرات البحرية. منذ عام 2006، دعمت الشركة مشاريع التكامل بين الجهات الحكومية في الولايات المتحدة. من خلال الاستفادة من تقنيات وحلول “الثريا” المبتكرة، ستدعم “دلتا بريدج” العملاء من الجهات الحكومية وستعتمد في ذلك على الاستفادة من خبرتها في البحث والتطوير والهندسة ووضع المفاهيم وإدارة المشاريع.

من جانبه، صرح سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الثريا، قائلًا: “يسر الثريا أن ترحب بشركة “دلتا بريدج” باعتبارها شريك تكامل نظم الحلول للجهات الحكومية والمؤسسات. ستعمل هذه الشراكة على تعزيز التزامنا بدعم العملاء من الجهات الحكوميةبأحدث حلول الأقمار الصناعية التي من شأنها تعزيز متطلبات السلامة والأمن، فضلاً عن تزويدهم بمجموعة متنوعة من حلول إدارة الخدمات الأمنية للمنصات البرية والبحرية والجوية. في الوقت الحاضر، يتسم تكامل الحلول الشاملة للعملاء من الجهات الحكومية بدرجة عالية من التخصص ويتزايد الطلب العام على احتياجات الاتصالات الموثوقة عبر الأقمار الصناعية. وأنا على ثقة تامة بأن هذه الشراكة الجديدة ستلبي تلك الاحتياجات على جميع المستويات، بما في ذلك التخصيص وإمكانية التشغيل التفاعلي بالإضافة إلى تكامل الحلول الآمنة”.

كما قال توم بيشيرر، رئيس “دلتا بريدج”: “من خلال هذه الشراكة، ستدمج “دلتا بريدج” خبرتها المتخصصة مع قدرات “الثريا” الفريدة للاستفادة من تقنيات الجيل الجديد التي تقدم حلولاً لاحتياجات عملائنا الأكثر أهمية”. ستعمل إضافة خدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية إلى مجموعة أعمالنا إلى توسيع دائرة قدراتنا وخدماتنا لتشمل التطبيقات السحابية المشفرة وإنترنت الأشياء (IoT) والتنقل والأمن والمراقبة والربط الشبكي.”

وكانت “الياه سات” قد أعلنت مؤخراً عن الانتهاء بنجاح من مرحلة المراجعة الأولية للتصميم (PDR) الخاص بنظام الثريا 4-NGS، وهو جزء من برنامج تحويلي يقدم نظاماً جديداً شاملاً لإدارة الخدمات الأمنية. يعتمد نظام الثريا 4-NGS على تجديد شامل للقطاعات الفضائية والمحطة الأرضية والأجهزة. ومن خلال التكامل بشبكة أساسية جاهزة للجيل الخامس، سيضمن أحدث نظام أقمار صناعية من الياه سات تغطية وقدرة أكبر، مع توفير حلول تنقل الجيل التالي لجميع قطاعات العملاء، بما في ذلك جهات الدفاع والجهات الحكومية والشركات والمستهلكين.

حول شركة الثريا للاتصالات

شركة الثريا هي شركة خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة التابعة لمجموعة الاتصالات الفضائية (الياه سات)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار. تأسست الثريا في عام 1997، وتقدم حلول اتصالات مبتكرة لمجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك قطاعات البحرية والطاقة والحكومة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والعسكرية والفضائية والمنظمات غير الحكومية الإنسانية.

تتيح شبكة الثريا الفائقة اتصالات واضحة وتغطية غير منقطعة عبر ثلثي العالم من خلال إدارة الخدمات الأمنية، وتغطية VSAT العالمية وحول العالم من خلال إمكاناتها الفريدة للتجوال عبر النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM). توفر المجموعة المتنوعة التي تمتلكها الشركة من أجهزة الأقمار الصناعية المتنقلة وأجهزة النطاق العريض المتطورة تقنيًا التي يمكن الاعتماد عليها سهولة الاستخدام والقيمة والجودة والكفاءة. من خلال الشراكات ذات الصلة، تظل الثريا في المقدمة بتقديم الحلول والتطبيقات الداعمة التي تلبي الطابع سريع التغير لمتطلبات السوق. تظل الثريا ملتزمة بإبقاء الجميع على تواصل في أي ظرف من الظروف من خلال إتاحة الأدوات الأساسية اللازمة للاتصال الحيوي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.thuraya.com .

حول شركة PAE

على مدى أكثر من 65 عامًا، واجهت شركة PAE أصعب التحديات في العالم لتقديم حلول مرنة وثابتة لحكومة الولايات المتحدة وحلفائها. بفضل فريق عمل عالمي مكون من حوالي 20,000 فرد منتشر في جميع القارات السبع وفي حوالي 60 دولة، تقدم شركة PAE مجموعة متنوعة من خدمات الدعم التشغيلي لتلبية الاحتياجات الحرجة لعملائنا. مقرنا الرئيسي في فولز تشيرش، فيرجينيا. يمكن الوصول إلينا عبر الرابط pae.com ، ومن خلال صفحاتنا على Facebook ، و Twitter و LinkedIn .