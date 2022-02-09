‫شركة هيكفيجن تصبح الراعي الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية لعام 2022 في هانغتشو

هانغتشو، الصين، 8 فبراير / شباط 2022 /PRNewswire/ — في حفل توقيع أقيم في 18 من يناير في هانغتشو، أعلنت شركة هيكفيجن أنّها قد أصبحت الراعي الرسمي لتكنولوجيا إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر (19) لعام 2022، ودورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة (4) واللتين ستُقامان في هانغتشو. وستعمل شركة هيكفيجن، بصفتها الراعي الرسمي لكلا الدورتين، على تزويدهما بخدماتها الذكية المتنوعة لدعم أنظمة الإدارة الذكية، والأمن الذكي، والفحص الأمني، وإدارة المرور الذكية وغير ذلك، وهو ما سيسهم مساهمة حقيقية في أن تصبح هذه الدورة “دورة ألعاب آسيوية ذكية”.

على مدار العشرين (20) عامًا الماضية، قدّمت شركة هيكفيجن منتجاتها وحلولها لأكثر من 155 دولة ومنطقة، وأدّت دورًا بارزًا في العديد من الفعاليات العالمية والمسابقات الرياضية الدولية البارزة، مثل قمة مجموعة العشرين بهانغتشو، ودورة الألعاب الأوليمبية في بيجين، ومعرض إكسبو شنغهاي العالمي.

وفي كلمته في حفل التوقيع، قال هو يانغ تشونغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيكفيجن: «بوصفنا شركة تقنية عالمية تأسّست بهانغتشو، فإنّنا سنعمل على توظيف الخبرات والميزات التي اكتسبناها على مدار السنين لإنجاح دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو، وسنطبّق التقنيات الأساسية الذكية مثل إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، بهدف ضخ المزيد من النشاط التكنولوجي فيها». وأضاف: «وستُسخّر الشركة خدماتها الذكية لخدمة الرياضيين والجماهير والمتطوعين والمنظمين من جميع أنحاء العالم بأقصى قدر ممكن».

كما شهد حفل التوقيع انضمام شركة هيكفيجن رسميًا إلى المشروع الخيري “أحلام ممارسة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية” للمساعدة على إشعال فتيل أحلام ممارسة كرة القدم لدى الأطفال، وتعزيز ممارسة الشباب لكرة القدم في آسيا. ومن خلال هذه الشراكة، ستشارك هيكفيجن أيضًا مشاركة فعّالة في الحملة الخيرية الكبيرة “تطلعات دورة الألعاب الآسيوية لعام 2022″، وستتعاون مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو على الترويج للأعمال الخيرية الرياضية.

عن شركة هيكفيجن

شركة هيكفيجن هي شركة مزوّدة لحلول إنترنت الأشياء وتتصدر تقنيات الفيديو قائمة منتجاتها الأساسية. يعمل لدي الشركة موظفين من ذوي الخبرة والمهارات العالية في مجال البحوث والتطوير، وتصنّع الشركة مجموعة متكاملة من المنتجات والحلول المتكاملة لمجموعة متنوعة من القطاعات المتخصّصة. وبالإضافة إلى الخدمات التي توفرها الشركة لقطاع الأمن، توسع الشركة نطاق خدماتها وحلولها لتشمل تقنيات المنازل الذكية والأتمتة الصناعية وإلكترونيات السيارات لتحقيق رؤيتها طويلة المدى. كما تُوفر منتجات هيكفيجن للمستخدمين النهائيين تقنيات ذكاء أعمال تمكّنهم من إدارة أعمالهم على نحو أكثر كفاءة وتحقيق نجاح تجاري أكبر. وتُطبق الشركة أعلى معايير الجودة والسلامة في تصنيع منتجاتها، كما تُوفر لشركائها العديد من موارد الأمن السيبراني المفيدة، بما في ذلك مركز هيكفيجن للأمن السيبراني. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.hikvision.com.