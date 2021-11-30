‫شركة iMile Delivery تضمن 40 مليون دولار بغية ربط البائعين الصينين بالأسواق الناشئة

تخطط شركة التوزيع الكائن مقرها في مدينة دبي للاستثمار في التكنولوجيا وذلك لتحسين أداء وجودة خدماتها وسيتم هذا جنبًا إلى جنب مع خططها للتوسع في جميع أنحاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلن اليوم مؤسس شركة التوزيع iMile الكائن مقرها في مدينة دبي وريتا هانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة علي بابا وهواوي عن جولة تمويل من الفئة أ والتي تبلغ قيمتها 40 مليون دولار بما يساوي 350 مليون دولار أمريكي. وتُعد هذه أكبر فئة “أ” لسيدة في المنطقة وخطوة رئيسية إلى الأمام في تحقيق رؤيتها لتحويل سلسلة الخدمات اللوجستية بين البائعين الصينيين وبقية العالم.

تضم شركة iMile عدد 100 مهندس في الصين وستساعد هذه الجولة شركة iMile على توسيع تقنيتها الخاصة بشكل أكبر، وتوسيع وتطوير تطبيق تكنولوجيا المستهلك على الصعيد العالمي والمخصص لتعطيل الشحن التقليدي في الأسواق الناشئة: لقد جاءت شركة iMile كحل لخدمات التوصيل في آخر بقاع الأرض، التحدي اللوجستي الرئيسي في الشرق الأوسط؛ “مشكلة عدم وجود عنوان”. كما تلعب التطورات التقنية الملائمة في iMile الآن دورًا محوريًا في دعم التجارة الإلكترونية في المنطقة: تم تجهيز تقنيات تحديد المواقع والتنبؤ والتعلم الآلي لتلبية متطلبات النقل والشحن للجيل القادم من التوصيل.

ومن الآن، لا تسعى iMile إلى تحسين أداء شركائها فحسب، بل تسعى أيضًا إلى دعم نمو شركات التجارة الإلكترونية الأصغر من خلال رقمنة عملية الإعداد الخاصة بهم. كما سيتم تطوير خدمات العملاء إلى العملاء من iMile مع إطلاق تطبيق iMile’s Delivery الذي يسمح للمستخدمين بتتبع الطلبات وجدولتها وحجزها. تمكّن هذه الخدمة شركة iMile من دعم الشركات المحلية التي ليس لديها وصول مركزي إلى الخدمات القريبة الميل الأول و البعيدة من خلال تقديم حلول لوجستية رشيقة لهم. التطبيق متوفر على Play Store و Apple Store و AppGallery.

شركة iMile هي بالفعل شريكًا موثوقًا به لكبار اللاعبين في التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وستقوم بتوسيع خدماتها لتشمل قطاعات أخرى مثل الاتصالات والخدمات المصرفية.

علقت ريتا هوانغ، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة iMile: “في الحقيقة هذه هي ذروة شركة iMile لتحقيق الإنجازات حيث نواصل التوسع في جميع أنحاء المنطقة وحول العالم. كما أننا نتمتع بحضور قوي للغاية في الشرق الأوسط ونخطط للتوسع في أسواق إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وتُعد جولة التمويل الأخيرة التي نقوم بها لحظة فخر لنا ونعتزم زيادة الاستثمار في تقنيتنا، مع تحسين الأداء والتميز في خدماتنا. كما سيساعدنا الاستثمار على تسريع نمونا في العديد من الأسواق القادمة. نحن أحد أكبر شركات الشحن من الصين ولدينا رؤية حقيقية لربط البائعين الصينيين بالعالم من خلال خدمة استثنائية”.

نبذة عن iMile

iMile هي شركة خدمات لوجستية وخدمات توصيل للوجهة الأخيرة، وقد تأسست على أحدث التقنيات الداخلية. لقد أُطلقت iMile في سبتمبر 2017 بواسطة Rita Huang والمؤسسين المشاركين Naveen Joseph و Gao Wenli و Nancy Chen.

Rita Huang، المؤسس والرئيس التنفيذي (LinkedIn) (Twitter)

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للتواصل:

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سوميا أشوثان

Sowmya@imile.me

ريم فاران

Rym.f@imile.me

press@imile.me

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