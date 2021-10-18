‫شركة Jacobi Asset Management تحصلت على الموافقة لإطلاق أول صندوق من المؤشرات المتداولة في بيتكوين من المستوى الأول في العالم

– الوصاية مقدمة من Fidelity Digital Assets

– مصرح بها من قبل هيئة جيرنسي للخدمات المالية ( GFSC )

– المدراء: شركة Sigma Asset Management (Guernsey) Limited

– هيكل التمويل / الاستشارات: شركة Midshore Consulting Limited

لندن, 17 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ –حصلت شركة Jacobi Asset Management على الموافقة لإطلاق أول صندوق المؤشرات المتداولة في بيتكوين من المستوى الأول في العالم. تُعد صندوق المؤشرات المتداولة في بيتكوين من Jacobi أداة مالية مدعومة بالعملات المشفرة مركزية، ومرخصة من قبل هيئة جيرنسي للخدمات المالية (GFSC) وبوصاية مقدمة من Fidelity Digital AssetsSM. تعتزم Jacobi إدراج صندوق المؤشرات المتداولة في بيتكوين من Jacobi في شركة Cboe Europe، وهي واحدة من أكبر بورصات الأسهم الأوروبية، والتي تخضع لموافقة قائمة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA).

اُطلقت مؤسسة Jacobi في مايو 2021 لتشكيل مستقبل إدارة الأصول الرقمية، وهي تجمع عقودًا من الخبرة من البنوك والتنظيم والتكنولوجيا المالية لتشكيل مستقبل إدارة الأصول الرقمية من خلال تصميم وإصدار وإدارة منتجات التشفير المؤسسي والأموال المرتبطة بالأصول الرقمية.

تُدار مؤسسة Jacobi الرئيس التنفيذي جيمي خورشيد، وهو مصرفي استثماري سابق في مؤسسة غولدمان ساكس المالية ورائد في الشفافية التنظيمية في الأسواق المالية. وقد وقع الاختيار على جيمي من قبل Financial News كواحد من أفضل 40 شخصًا تحت 40 عامًا في التجارة والتكنولوجيا الأوروبية وتم تصنيفها في قائمة أفضل 1000 شخص مؤثرًا في الأسواق المالية العالمية في “Exchange Investment“. كما عيّن فريقًا يتمتع بخبرة واسعة في تقديم الخدمات المالية وخبرة تنظيمية وخبرة في الأصول المشفرة.

صرح الرئيس التنفيذي جيمي خورشيد: “نحن متحمسون لإطلاق منتج جديد آمن وشفاف ويمكن الوصول إليه لتتبع أداء بيتكوين (Bitcoin). نعمل على التخلص من مخاطر الاستثمارات في العملات المشفرة عن طريق إزالة مخاطر التكنولوجيا المرتبطة بالأصول المادية ومخاطر الطرف المقابل المرتبطة بالصناديق التقليدية أو منتجات التعقب التي تعد أدوات دين غير خاضعة للتنظيم. إننا فخورين بالتعاون مع الشركات الخاضعة للتنظيم الرائدة في أوروبا لتقديم عرض حقيقي من المستوى الأول لخدمة الطلب في السوق، رهنا بالموافقة المنظمة اللازمة. هذه لحظة مثيرة لأوروبا حيث تأتي الموافقة التنظيمية قبل أولئك الذين ينتظرون قرارًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (U.S. Securities and Exchange Commission)”.

علق روي ماكجريجور، رئيس مجلس إدارة Jacobi Asset Management والرئيس التنفيذي السابق لشركة Credit Suisse Channel Islands: “سيعمل صندوق المؤشرات المتداولة في بيتكوين من Jacobi أخيرًا على إدخال الأصول الرقمية بالكامل إلى البنية التحتية الاستثمارية السائدة بدعم من الشركات الرائدة التي نعمل معها. سيوفر للمستثمرين الفرصة للمشاركة مباشرة في بيتكوين المستقرة فعليًا. يوفر صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) الجديد هذا استثمارًا بسيطًا وآمنًا ويمكن الوصول إليه في واحدة من أكثر فئات الأصول إثارة في العالم من خلال بعض الكيانات المنظمة الرائدة في العالم”.

سيستفيد مستثمرو صندوق المؤشرات المتداولة في بيتكوين من Jacobi من أمان خدمات الحفظ والتنفيذ على مستوى المؤسسات الخاصة بـ Fidelity Digital Assets، المصممة لتمكين المستثمرين المؤسسيين من تأمين الاستثمارات في الأصول الرقمية وتداولها ودعمها بأمان. علق كريس تيرير، رئيس Fidelity Digital AssetsSM في أوروبا: “أدى التنوع الكبير في اهتمامات المستثمرين إلى زيادة الطلب على أدوات إضافية للتعرض للمساعدة في توفير وصول أوسع إلى أسواق الأصول الرقمية. في حين أن حفظ الأصول يمثل أولوية قصوى للمستثمرين ومديري الأصول في جميع فئات الأصول، فإن الطبيعة التقنية العالية للأصول الرقمية تضع مزيدًا من التركيز على هذا الأمر وتؤكد على الحاجة إلى حلول الوصاية من الدرجة المؤسسية مثل حلولنا”.

تم تطوير صندوق المؤشرات المتداولة في بيتكوين من Jacobi لتلبية المعايير التنظيمية من قبل كريستوفر جيهان، رئيس هندسة الصناديق والرئيس السابق لجمعية الاستثمار والصناديق جيرنسي (GIFA). قاد كريستوفر الفريق في شركة Midshore Consulting المحدودة في تصميم الصندوق مع العمل القانوني الذي يؤديه مكتب Collas Crill بقيادة الشريك Partner Wayne Atkinson والشريك الأول Partner Wayne Atkinson.

قبل الموافقة على إدراج من هيئة الإدارة المالية البريطانية، سيتم تسهيل استثمارات صندوق المؤشرات المتداولة في بيتكوين من Jacobi من خلال شركة Sigma Asset Management (جيرنسي) Limited (“سيجما”) ، مدير الصندوق الذي يوفر الإدارة والإدارة. سيستمر الدعم الاستشاري للصندوق من خلال Midshore Consulting.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة Jacobiam.com

للاستفسارات حول Jacobi Asset Management ، يرجى الاتصال بـ:

جنيف لودر

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البريد الإلكتروني: Geneva@jacobiam. com

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