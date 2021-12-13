‫شركة Tuya Smart تساعد العلامات التجارية على دمج أليكسا باللغة العربية الجديدة في منتجاتهم وتنمية مهارات أليكسا

نيويورك، 13 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — في 8 ديسمبر،أعلنت أمازون أن أليكسا، العقل المدبر لأجهزة Echo ستُطرح في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لتقدّم للعملاء تجربة محلية جديدة باللغة العربية، بلهجة الخليجية وخصائص مميزة جديدة صممت خصيصاً للعملاء الخليجيين عمليات دمج جديدة مع الأجهزة المتوافقة في المنزل الذكي، تقترب من مئتين منAlexa Skills.

شركة Tuya Smart بورصة نيويورك ( NYSE ): (TUYA) ، هي منصة عالمية رائدة لتطوير إنترنت الأشياء ( IoT ) تقدم حلولًا لتمكين شركاء الأعمال العالميين – ولا سيما أولئك الذين في الشرق الأوسط – من دمج أليكسا باللغة العربية باللهجة الخليجية الجديدة في منتجاتهم.

تعزيز إمكانية وصول العلامات التجارية للتطور السريع الذي تشهده الأسواق

فمن خلال تطبيق Tuya Smart Life، يمكن للمطورين الآن تفعيل اللغة العربية باللهجة الخليجية بسهولة. وتلبيةً للاحتياجات ذات المواصفات المحددة للمطورين بشكل أكبر، أطلقت شركة Tuya أيضًا خدمات بقيمة مضافة لتخصيص المهارات وإمكانية الوصول للنموذج العربي (SA) مما يتيح للمطورين تخصيص مهارات تفاعلية بصوت أليكسا باللغة العربية لعلاماتهم التجارية.

وفي الوقت الحالي، ساعدت شركة Tuya Smart بالفعل العديد من الشركاء في الإمارات العربية المتحدة على دمج أليكسا باللغة العربية في أجهزتهم وخدماتهم، وتوسيع نطاق الأعمال التجارية في الشرق الأوسط بما في ذلك منتجات Kuaf من شركة Enlight – وهي شركة خدمات إضاءة معروفة، وجهاز الشحن السريع Porodo / Powerology من شركة Teqtronix – وهي شركة رائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، وأجهزة Evvoli من شركة Masa – وهي شركة رائدة في مجال الأجهزة المنزلية في الإمارات العربية المتحدة، ومنتجات Hypnotek – العلامة التجارية للمنزل الذكي التابعة لمجموعة منزل التسويق(Marketing Home Group)، ومنتجات Wonderful– وهي مجموعة سعودية معروفة لخدمات الإضاءة.

تعزيز عملية دمج أليكسا للتمتع بمجالات تجارية متوسعة

في عام 2020، أُدرِجت Tuya على أنها الشركة المسؤولة عن دمج أنظمة خدمة أليكسا الصوتية (AVS) مما يتيح مجموعة شاملة من حلول خدمة أليكسا الصوتية في الأجهزة والبرامج لمساعدة الجهات المصنعة للأجهزة على دمج أليكسا بشكل سريع في الأجهزة القائمة على إنترنت الأشياء وتقديم المنتجات إلى السوق بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

ويمتد الأمر لمساعدة المطورين في الحصول على شهادة أمازون على نحو سريع والدخول بسلاسة إلى نظام الصوت الذكي في الخارج، فلا يقتصر دور شركة Tuya على مساعدة المطورين في الحصول على شهادة رسمية لإثبات العمل مع أليكسا (WWA). كما أطلقت الشركة خدمة اختبار جهاز أليكسا أمازون المدمج (ABI) واعتماده، وهذه الخدمة من شأنها تقليل فترة اعتماد الجهاز من أكثر من 12 أسبوعًا إلى حوالي ستة أسابيع. وفي نفس الوقت، قدمت شركة Tuya أيضًا خاصية ربط أليكسا بحسابات التطبيقات المختلفة للسماح للمستخدمين بربط جميع الأجهزة الذكية “المدعومة من شركة Tuya” بسلاسة بأليكسا من خلال تطبيق Tuya Smart دون الحاجة إلى التنقل بين تطبيقات متعددة.

لطالما كان الدمج العميق مع أليكسا أمرًا مهمًا بالنسبة لشركة Tuya، كما أن الشرق الأوسط سوق مهم أيضًا بالنسبة لها. لن تؤدي إمكانية استخدام أليكسا باللغة العربية باللهجة الخليجية إلى تمكين شركاء Tuya من الاستفادة بسرعة من سوق المنازل الذكية في الشرق الأوسط فحسب، بل ستتيح أيضًا ميزات أليكسا لعملائهم.

نُبذة عن شركة Tuya Smart

شركة Tuya Smart (بورصة نيويورك: TUYA) هي عبارة عن منصة عالمية لتطوير إنترنت الأشياء تضع معايير التوصيل البيني لسد الاحتياجات الذكية للعلامات التجارية، والجهات المصنعة للمعدات الأصلية(OEM)، والمطورين، وسلاسل البيع بالتجزئة عبر مجموعة واسعة من الأجهزة والقطاعات الصناعية الذكية. وبالاعتماد على السحابة العامة العالمية، تربط شركة Tuya سيناريوهات ذكية مختلفة وأجهزة ذكية من خلال توفير أدوات تطوير الأجهزة، ودمج الخدمات السحابية العالمية، وتقديم منصة ذكية لتطوير الأعمال التجارية. هذا وتوفر شركة Tuya التمكين الذكي الشامل بداية من التقنيات ووصولًا إلى عمليات التسويق بهدف تعزيز نظام بيئي مطور محايد ومفتوح ويمكن الوصول إليه.