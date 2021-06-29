‫شنغهاي الكتريك تشارك في قمة SNEC 2021 بنظام إدارة البطاريات الجديد الخاص بها (BMS) مستحوذة على مركز الصدارة

شنغهاي, 29 يونيو 2021 /PRNewswire/ — عرضت شركة شنغهاي إلكتريك جوشان نيو إنرجي تكنولوجي ليمتد (Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co.)، ويشار إليها في هذا البيان الصحفي باسم (“شنغهاي إلكتريك جوشان”) تمكين مستقبل محايد الكربون في المؤتمر والمعرض الدولي الخامس عشر لتوليد الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية (15th International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition – SNEC 2021) الذي أُقيم مؤخرًا في شنغهاي. مع التركيز على ستة مجالات رئيسية في قطاع الطاقة الجديد، فإن موضوع حلول شنغهاي إلكتريك التي تم الكشف عنها في المعرض هو إنشاء نظام بيئي جديد للطاقة الخضراء، والذي يغطي الطاقة الخالية من الكربون، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والحفاظ على الطاقة الصناعية، والنقل الصديق للبيئة، المباني الخضراء وتخزين الطاقة الذكي.

في هذا الحدث، فاز نظام إدارة البطاريات (BMS) من شنغهاي إلكتريك جوشان لتخزين الطاقة الكهروكيميائية بجائزة “جائزة Megawatt Jadeite” لتصميمها المبتكر الذي يعالج أحد العيوب المتأصلة في بنية نظام إدارة البطاريات التقليدية. بفضل التصميم الهرمي وإدارة العمليات للوحدات الوظيفية، يمكن للنظام تتبع حالة تشغيل جميع المعدات داخل نظام تخزين الطاقة والتحكم فيها بدقة عالية وسرعة. كما تسمح بنية النظام المحسّنة للنظام بالتقاط ديناميكيات الأعطال في الوقت الفعلي من خلال النظام السحابي وتحقيق تسجيل أخطاء على مستوى ميلي ثانية.

ويُعد تخزين الطاقة مكونًا رئيسيًا لتحقيق انتقال الطاقة النظيفة وذلك نظرًا لقدرته على التغلب على الخصائص المتقطعة وغير القابلة للإدارة والبعيدة لمصادر الطاقة المتجددة. والمقصود بالنشر الهائل والنمو السريع للبنية التحتية للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم أن هناك حاجة ماسة لتقنيات التخزين التي تعزز مرونة إمدادات الطاقة الجديدة.

وبعد سنوات من التطوير، بدأ سوق تخزين الطاقة العالمي في التبلور ومن المتوقع أن يشهد نموًا كبيرًا في السنوات القادمة. وفي عام 2021، أصبحت الولايات المتحدة رائدة العالم في تكييف البطاريات مع الشبكة ومصادر الطاقة المتجددة حيث يمثل سوقها 41٪ من نشر تخزين الطاقة العالمي. من المتوقع أن تحتل أوروبا المركز الثاني في سوق تخزين الطاقة في العالم بحلول عام 2023؛ مدفوعة بسياسات تغير المناخ التي يتبناها عدد متزايد من البلدان. وفي عام 2020، وصلت السعة المركبة لتخزين الطاقة في الصين إلى 35.6 جيجاواط، أي ما يعادل 18.6٪ من إجمالي الكمية العالمية.

نظرًا لدورها المحوري في تسريع الموجة التالية من ثورة الطاقة، يعد تخزين الطاقة أمرًا حاسمًا لتحويل قطاع الطاقة والنهوض به في الصين والعالم. في ظل هذه الخلفية، تعد شركة شنغهاي الكتريك شركة رائدة في مجال جديد لمصادر الطاقة المتجددة التي تعمل بمعدات تخزين طاقة فعالة ومستقرة. استنادًا إلى تقنياتها الذكية وأدواتها الرقمية الرائدة عالميًا، وضعت الشركة خارطة طريق واستراتيجية لمنتجات وحلول تخزين الطاقة التي تم إعدادها لتمكين سلسلة قيمة الطاقة الجديدة بأكملها في طريقها نحو مستقبل أكثر استدامة وخضرة.

كان عام 2021 علامة فارقة جديدة لشركة شنغهاي الكتريك في جهودها لاستكشاف حلول تخزين الطاقة، عندما وقعت شركة شنغهاي إلكتريك جوشان مذكرة مع شركة باسيفيك جرين تكنولوجيز (Pacific Green Technologies, Inc. – PGTK) لتطوير جيل جديد من مشاريع نظام تخزين طاقة بطاريات الليثيوم أيون (BESS).

تشييد حل ذكي لتخزين الطاقة مدعومًا بـ “خلية واحدة وثلاثة أنظمة”

على صعيد البحث والتطوير، تلتزم شركة شنغهاي إلكتريك جوشان بتطوير وتكرير سلسلة من المنتجات المعيارية بهدف زيادة السعة وتحسين الكفاءة الكلية لأنظمة تخزين الطاقة. تخطط الشركة أيضًا لبناء حل موحد للطاقة الذكية مع تركيزها التكنولوجي على تطوير خلايا البطارية ونظام إدارة البطارية (BMS) ونظام المراقبة على مستوى المحطة (SCS) ونظام التشغيل والصيانة الذكي (OPS).

لقد اجتازت جميع منتجات بطاريات شركة شنغهاي إلكتريك جوشان اختبارات السلامة الوطنية والعالمية من طرف آخر بما في ذلك GB/T36276-2018، و IEC62619، و UL1973. يمكن أن يوفر نظام إدارة البطارية الخاص بها مراقبة منهجية متعددة المستويات للبطارية، وإدارة وحماية تغطي الخلية، والوحدة، وكتلة البطاريات، ومجموعة البطاريات. يوفر نظام المراقبة على مستوى المحطة حماية شاملة للتحكم في مستوى النظام وإدارة السلامة ، بينما تستفيد نظام التشغيل والصيانة الذكي بشكل كامل من قوة منصة SEunicloud، منصة الإنترنت الصناعية لشركة شنغهاي إلكتريك، لتحقيق مراقبة دورة الحياة الكاملة وإدارة نظام تخزين الطاقة.

استكشاف نموذج أعمال متنوع لتعزيز قيمة تخزين الطاقة

على مر السنين، شغلت حلول تخزين الطاقة من شركة شنغهاي إلكتريك بتشغيل عدد كبير من المشاريع التجريبية في الصين، والتي تمكن الشركة من إنشاء نموذج أعمال متنوع. وتشمل هذه المشاريع شبكات تخزين الطاقة الصغيرة، وتخزين الطاقة الصناعية والتجارية، وتخزين الطاقة على جانب الشبكة، والطاقة الجديدة بالإضافة إلى تخزين الطاقة، وتخزين الطاقة الكهروضوئية المشتركة، وتخزين الطاقة بالإضافة إلى حلول الشحن. كما أن أحد الأمثلة الرئيسية هو محطة غولمود لتخزين الطاقة (Golmud Energy Storage Power Station)، وهي أول محطة طاقة مشتركة مستقلة لتخزين الطاقة في الصين. يربط المشروع سلسلة التوريد لإنشاء نظام بيئي لتخزين الطاقة يغطي تطوير المشروع وتشغيله وتوريد المعدات والبناء والتشغيل والصيانة.

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