‫هيكفيجن تزيح الستار عن كاميرات TandemVu PTZ المزودة بإمكانيات PTZ والكاميرات الأسطوانية في وحدة واحدة

باستخدام هذا النوع الجديد من الكاميرات، يمكن للمشغلين تكبير التفاصيل دون فقدان الصورة العامة، مما يوفر “أفضل ما في عالم الكاميرا والعالم الفعلي” لتحقيق أقصى درجات الأمان

هانغتشو، الصين، 21 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أطلقت شركة هيكفيجن (Hikvision) مجموعتها الجديدة من الكاميرات TandemVu PTZ، والتي تدمج إمكانات الكاميرا PTZ والكاميرا الأسطوانية في وحدة واحدة. هذا يعني أن كاميرات TandemVu PTZ يمكنها مراقبة مساحات كبيرة و تقريب حوادث أمنية محددة مع الحفاظ على التركيز على “وجهتي النظر” في وقت واحد. تلغي هذه الكاميرات الحاجة إلى نشر كاميرات PTZ وكاميرات أسطوانية منفصلة في أزواج.

ميزات وفوائد كاميرات TandemVu PTZ

تتميز تقنية TandemVu بتصميم كاميرا الجيل التالي من إصدار شركة هيكفيجن، حيث تدمج عدسات متعددة في وحدة واحدة لتوفير صورة كبيرة وتفاصيل صغيرة جنبًا إلى جنب. توفر كاميرات TandemVu PTZ الجديدة مجموعة من المزايا مقابل نشر كاميرات PTZ قائمة بذاتها، أو أزواج من كاميرات PTZ وكاميرات أسطوانية مثبتة معًا. وتشمل تلك التطبيقات:

1) تغطية أمنية 100% مع عدم وجود “نقاط عمياء”

تسمح كاميرات TandemVu PTZ لفرق الأمن بمواصلة مراقبة المناطق الكبيرة دون انقطاع، مع التكبير في نفس الوقت لمراقبة حوادث أمنية محددة تحدث. وهذا يضمن عدم وجود نقاط أمان عمياء متعلقة بتكبير / تصغير أو إمالة أو تحريك الكاميرا PTZ.

2) أداء مذهل للصور

توفر الكاميرات تصويرًا عالي الدقة مع عدسات 2 × 4 ميجابكسل ورؤية فائقة الاتساع تبلغ 180 درجة، دون تشويه للصورة (على سبيل المثال، عدم وجود انحناء للصورة عند الحواف). كما تتميز وحدتها الاسطوانية الخاصة بها، تحديدًا، بتقنية ColorVu المميزة من هيكفيجن، والتي توفر تصويرًا واضحًا تمامًا بالألوان الكاملة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؛ بينما تستخدم وحدة PTZ الخاصة بها تقنية Hikvision DarkFighter التي تتيح الحصول على صور ملونة فائقة الدقة تصل إلى 0.0005 Lux؛ مما يضمن تسجيل كل حادث أمني بتفاصيل دقيقة.

3) أمان محسن يعتمد على الأتمتة الذكية

لقد صُممت الكاميرات باستخدام الذكاء الاصطناعي الذكي، وهي قادرة على التمييز بين التهديدات الأمنية الحقيقية والأشياء البريئة المتحركة مثل الأوراق المتساقطة أو الأمطار الغزيرة أو تحرك الحيوانات. كما يمكن لهذه الكاميرات التمييز بين المركبات والأشخاص واستخدام الروابط الذكية للتحقق من المتسللين أثناء تحركهم داخل تغطية PTZ، وهو أمر مفيد للغاية لتطبيقات حماية المحيط.

ويمكن للعملاء أيضًا الاعتماد على كاميرات TandemVu PTZ للحصول على أمان أكثر تقدمًا، وذلك بفضل مجموعة شرائح الذكاء الاصطناعي الرائدة التي تسهل قوة الحوسبة الهائلة. يتيح ذلك خوارزميات التعلم العميق الأكثر تقدمًا المتاحة للسيناريوهات المعقدة، بما في ذلك التعرف التلقائي على لوحة الأرقام (ANPR)، والتعرف على الوجه، والكشف عن نوع الأهداف المتعددة، وغيرها.

4) منبهات ضوئية وصوتية عالية الفعالية

تشتمل كاميرات TandemVu PTZ على حل Live-Guard باستخدام الإنذارات الصوتية والضوئية التي تحذر المتعدين المحتملين قبل دخولهم إلى الموقع أو المبنى. يمكن أن يساعد ذلك في منع الحوادث الأمنية، مما يساعد المؤسسات على حماية أفرادها وأصولها.

5) إمكانيات كاميرا PTZ والكاميرا الأسطوانية في وحدة واحدة لمزيد من الكفاءة وتوفير التكاليف

تقلل كاميرات TandemVu PTZ بشكل كبير من تكاليف التركيب والتكوين والصيانة مقابل كاميرات PTZ المنفصلة وكاميرات الرصاص. كما تم تخفيض تكاليف المشتريات بشكل كبير مقارنة بنشر كاميرات PTZ وكاميرات أسطوانية جنبًا إلى جنب. نتيجة لذلك، يمكن لعملاء شركة هيكفيجن تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف مع TandemVu.

كاميرات TandemVu PTZ الجديدة من هيكفيجن

يتم الآن تجميع العروض الجديدة في مجموعتين من المنتجات المناسبة للتطبيق والسيناريوهات المختلفة.

توفر سلسلة SF8C وهي أعلى من النطاق، عدستين أسطوانيتين لأقصى تغطية مع رؤية بانورامية 180 درجة وجودة تصوير مدعومة بتقنية Hikvision ColorVu. كما أنها تدمج خوارزميات ذكاء اصطناعي من الدرجة الأولى للحصول على ذكاء متقدم. توفر الكاميرات إمكانات تكبير بصري 42x للتركيز على الحوادث الأمنية عن قرب. تُعد كاميرات SF8C مناسبة للطرق السريعة والمطارات ومحطات السكك الحديدية وساحات المدينة والأماكن ذات المناظر الخلابة ومنشآت البنية التحتية المهمة مثل محطات الطاقة.

توجد أيضا سلسلة SE7C تتميز بعدسة أسطوانية واحدة توفر أداء صور غير عادي ووظائف ذكية متوفرة مع تقنيات Hikvision ColorVu و AcuSense. تدعم الكاميرات تقريب بصري يصل إلى 32x، وهي مثالية للشوارع والمتنزهات الصناعية والأراضي الزراعية ومواقف السيارات.

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لمزيد من المعلومات حول مجموعة كاميرات TandemVu PTZ من هيكفيجن ومدى إمكانية مساعدتها للمؤسسة في الارتقاء بأمان الموقع إلى المستوى التالي، يُرجى زيارة موقع الويب.

نبذة عن شركة هيكفيجن

شركة هيكفيجن (Hikvision) هي شركة مزوّدة لحلول إنترنت الأشياء وتتصدر تقنيات الفيديو قائمة منتجاتها الأساسية. يعمل لدي الشركة موظفين من ذوي الخبرة والمهارات العالية في مجال البحوث والتطوير، وتصنّع الشركة مجموعة متكاملة من المنتجات والحلول المتكاملة لمجموعة متنوعة من القطاعات المتخصّصة. وبالإضافة إلى الخدمات التي توفرها الشركة لقطاع الأمن، توسع الشركة نطاق خدماتها وحلولها لتشمل تقنيات المنازل الذكية والأتمتة الصناعية وإلكترونيات السيارات لتحقيق رؤيتها طويلة المدى. كما تُوفر منتجات هيكفيجن للمستخدمين النهائيين تقنيات ذكاء أعمال تمكّنهم من إدارة أعمالهم على نحو أكثر كفاءة وتحقيق نجاح تجاري أكبر. وتُطبق الشركة أعلى معايير الجودة والسلامة في تصنيع منتجاتها، كما تُوفر لشركائها العديد من موارد الأمن السيبراني المفيدة، بما في ذلك مركز هيكفيجن للأمن السيبراني. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.hikvision.com.

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