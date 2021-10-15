‫يوفر تحديث GWM Coffee Intelligence 2.0 المزيد من التجارب الذكية المفضلة للمستخدم

قدمت GWM Coffee Intelligence 2.0 بنية إليكترونية وكهربية جديدة كليًا، فضلًا عن هيكل ذكي يعمل بنظام مدفوع بالأسلاك، كما حدُثت أيضًا قمرات القيادة الذكية، والقيادة والخدمات الذكية التي يمكن أن تحقق تجارب ذكية أكثر إنسانية للمستخدمين.

وتُعد كلا من البنية الإلكترونية الكهربائية والهيكل الذكي المدفوع بالأسلاك جوهر هذا التحديث، وتوفر الهياكل التي حُدثت وظائف ذكية أكثر تقدمًا. وقد حُدث الهيكل الذكي المدفوع بالأسلاك من أجل تلبية متطلبات القيادة الأوتوماتيكية ذات المستوى الأعلى L4

بناءً على التطوير المذكور أعلاه، يمكن للمركبة تحقيق المساعدة في الرحلات البحرية في نطاق السرعة الكاملة، والمساعدة في الازدحام المروري، والركن الأتوماتيكي بالكامل باستخدام زر واحد، إلى جانب وظائف القيادة الذكية الأخرى. وتحديدًا لخاصية الركن الأوتوماتيكي بالكامل باستخدام زر واحد، عند التعامل مع مساحة ركن ضيقة، يمكن للمستخدمين بدء استخدام خاصية الركن الأوتوماتيكي الكامل بضغطة زر واحدة، ومن ثم يمكن للمركبة فهم تخطيط الشارع، والتوجيه الكامل تلقائيًا، وتحويل التروس، والفرملة، والتسريع/الإبطاء والعمليات الأخرى. يمكن للمستخدمين من خلال هذه الوظيفة تحديدًا حل مشكلات ركن السيارات مثل الرجوع إلى ساحة ركن السيارات.

أطلقت أيضا منصة Coffee Intelligence 2.0 نظام قمرة القيادة الذكي الأول Coffee Intelligence —GC-OS من خلال رفع كفاءة بعض الوظائف مثل مساعد التعرف على الحديث القائم على الذكاء الاصطناعي، والتحكم عن بعد في السيارة، والتحديث عن بعد القائم على السحابة، ويمكن للنظام تحقيق التفاعل بين الإنسان والحاسوب قبل القيادة وأثناءها وبعدها، كما يمكن ضبط درجة حرارة التكييف، وفتح أو إغلاق فتحة السقف عن طريق الأوامر الصوتية، فضلا عن بعض الوظائف الأخرى. أثناء السفر، يمكن للمستخدمين التحكم في الخريطة، وتحديد نقاط الطريق باستخدام الأوامر الصوتية، كما يمكن تقليل التشغيل اليدوي غير الضروري لتحقيق سلامة أعلى أثناء القيادة.

من المدهش أن نظام GC-OS يمكن أن يوفر للمستخدمين أكثر من 40 خدمة ذكية معتمدة على المشهد المحيط مثل التواصل الاجتماعي الذكي، وصيانة السيارة الذكية، والحياة الرقمية، والربط بين المنزل والسيارة.

ومن خلال الخدمة الجديدة من ربط المنزل بالسيارة، يمكن للمستخدمين التحكم الفعلي في الأجهزة الذكية الموجودة في منازلهم، مثل مكيفات الهواء، وأجهزة تنقية الهواء، والروبوتات التي تؤدي مهام التنظيف من خلال المساعدة الصوتية أو شاشات التحكم المركزية. وخلال العودة إلى المنزل أثناء القيادة، يمكن للمستخدمين ضبط درجة حرارة المكيف، وتنقية الهواء في منازلهم عن طريق الأوامر الصوتية، ومن ثم يمكنهم الاستمتاع بجو دافئ عند الوصول إلى المنزل. وتتيح هذه الخدمة الذكية للمستخدمين حياة أكثر راحة.

وقد زُود HAVAL H6S -الذي عرض في معرض تشنجدو للسيارات ال24 بتاريخ 29/أغسطس-بنظام GC-OS . وأدت إلى تعزيز توقعات المستخدمين بمميزاتها الذكية.

تعرض لنا منصة Coffee Intelligence 2.0 المحدثة القوة التقنية ل GWM في حقبة المنافسة القائمة على الذكاء. ما يستحق التوقع أيضًا هو إمكانية تطبيق هذه التكنولوجيا على العديد من نماذج السيارات الأكثر حداثة، والتي ستقدم المزيد من الخبرات العلمية والتقنية والإنسانية لجميع المستخدمين حول العالم.