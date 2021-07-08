‫ ارتفاع إيرادات مبيعات منتجات Hero من Hisense بمعدّل 209% لتعكس نجاح تقنيات الشركة وعلامتها التجارية في أوروبا

تشينغداو، الصين، 8 يوليو 2021 / PRNewswire ‏/ — لقد اقترب موعد انعقاد المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم للعام 2020. وبالرغم من تأجيل فعاليات البطولة بسبب جائحة فيروس كوفيد-19، لم تتضاءل حماسة مشجعي كرة القدم. وبصفتها الراعي العالمي الرسمي لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم للعام 2020، أطلقت Hisense العديد من الحملات التسويقية وتلقّت العديد من الإشادات من مشجعي كرة القدم، ما عزز بنجاح قوة العلامة التجارية لشركة Hisense وتأثيرها.

ووفقًا لتصريحات شركة Hisense ، ارتفع إجمالي إيرادات مبيعات أجهزة تلفزيون ULED TV U7 و U8 في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) 2021 بنسبة 209٪ مقارنة بالسنة الماضية، وزاد حجم المبيعات بنسبة 145٪ مقارنة بالسنة الماضية. ونتيجة لذلك، وصلت إيرادات Hisense في الربع الاول من العام 2021 إلى 5.366 مليار دولار أمريكي، مع نمو بنسبة 66.65٪ مقارنة بالسنة الماضية، وبلغت إيرادات المبيعات الخارجية عن الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.26 مليار دولار أمريكي لتمثل 42.1٪ من إجمالي الإيرادات.

ساحات المشجعين لبطولة كأس أمم أوروبا للعام 2020 عززّت من تجربة مشاهدة المباريات

تمكّنت Hisense بصفتها الراعي الرسمي للبطولة من تأمين فرص حصرية لعرض علامتها التجارية أمام الجمهور من خلال الظهور في ساحات المشجعين حول أبراج Festival Towers ، ما ساعد Hisense على رفع الوعي بعلامتها التجارية لدى قطاع كبير من الجماهير. ووضعت Hisense أيضًا عددًا من شاشات العرض التجارية في ساحات المعجبين لاستعراض سلسلة منتجات Hero .

شهد عدد المستخدمين الذين شاهدوا المباريات من خلال تطبيق UEFA.tv المتوفر على نظام التشغيل VIDAA الخاص بأجهزة تلفزيون Hisense الذكية نموًا كبيرًا، حيث تضاعف عدد المستخدمين خلال ثلاثة أشهر فقط.

حملات على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز تجربة مشاهدة فعاليات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020

ابتكرت Hisense العديد من الحملات التفاعلية والممتعة على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة مشاركة مشجعي كرة القدم في كأس أمم أوروبا 2020. على سبيل المثال، حقق فيديو حملة Hisense والسفير العالمي دواين وايد والذي جاء بالهاشتاج ‎#UpgradeYourHome أكثر من 1.69 مليون مشاهدة على YouTube و176 ألف مشاهدة على Instagram .

وخلال الفترة من 4 إلى 12 يوليو (تموز)، أطلقت Hisense هدية خاصة على Twitter للمستهلكين الألمان للفوز ببطاقة هدايا أمازون بقيمة 50 يورو واسترداد نقدي بقيمة 150 يورو عند إجراء عمليات شراء على موقع أمازون ألمانيا.

المنتجات ذات الكفاءة والتكنولوجيا المبتكرة هي السبيل إلى النجاح

من خلال رعاية أهم الفعاليات العالمية، تلقت تكنولوجيا ومنتجات Hisense العديد من الجوائز.

وأطلقت Hisense جهازي تلفزيون ULED TV U7 و U8 ضمن سلسلة منتجات Hero المخصصة لعرض فعاليات كأس أمم أوروبا 2020 وذلك لتوفير تجربة مشاهدة مباريات مثالية لعشاق كرة القدم. وقد تم تصميم الجهازين بشكل جيد في قالب نحيف، وكلاهما يأتي بقدر هائل من الميزات التي تجمع بين معالجة الصور بتقنية الذكاء الاصطناعي وتقنية Dolby Vision HDR ، فضلاً عن الكثير من خدمات البث المباشر. وعلاوة على ذلك، يتوفّر في كلا الجهازين وضع الرياضة “ Sport Mode ” الذي يعمل على تحسين الصوت والصورة خصيصًا من أجل مشاهدة المباريات. وبالإضافة إلى ذلك، يسمح تطبيق UEFA.tv للمستخدمين بمشاركة المباريات المثيرة مع الأصدقاء المقربين وكل ذلك بمجرد كبسة زر.

على مر السنوات، كان التسويق الرياضي أحد الأساليب المهمة ضمن استراتيجية Hisense نحو الانتشار عالميًا. ونتيجة لذلك، احتل إنتاج أجهزة التلفزيون لدى مجموعة Hisense Group) Hisense وتوشيبا) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) 2021 المرتبة الأولى في اليابان، واحتلت أجهزة تلفزيون Hisense المرتبة الثانية في أستراليا من حيث حجم المبيعات. وفضلاً عن ذلك، حققت علامة Hisense التجارية انتشارًا واسعًا وهائلاً على مستوى العالم بفضل حملات التسويق حول العالم ووسائل التواصل الاجتماعي. وبالتطلّع نحو المستقبل، ستواصل Hisense التركيز على الابتكارات التكنولوجية وتطوير منتجاتها، ما سيؤدي إلى تعزيز سمعة العلامة التجارية وقدرتها التنافسية.

الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=xKhFIimrrPU

الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=L3q3lY8VEKI

الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=OpTl5NeIcPU