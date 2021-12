‫ C3 Arabia، منصة تكنولوجيا الأغذية الرائدة في مجال التسويق الشامل في الشرق الأوسط تعلن إيان تول مديرًا تنفيذيًا

يمثل توسيع C3 Arabia حقبة جديدة لمفاهيم الطهي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 من خلال إطلاق العنان لنقاط القوة لدى عمالقة الصناعة لتقديم التميز التشغيلي والقيمة لأصحاب المصلحة.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 13 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — تنضم شركة C3 (خلق مجتمعات الطهي – Creating Culinary Communities)، المنصة الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الأغذية والتي أسسها صاحب الرؤية سام نازاريان، إلى شركة WK Holding، بيت الاستثمار الرائد في المملكة العربية السعودية لإعلان إيان تول مديرًا تنفيذيًا لمنصة C3 Arabia. تتطلب وظيفة إيان تول الجديدة أكثر من 30 عامًا من الخبرة القيادية في الضيافة العالمية وإدارة سلسلة الإمداد الدولية ومطاعم الوجبات السريعة.

تأتي أخبار تعيين إيان تول في أعقاب الإعلان الأخير عن الشراكة بينC3 و WK Holding لتأسيس C3 Arabia، وهو مشروع دولي مشترك لإدارة وتشغيل أسواق الطهي كاملة الخدمات التي تضم مطاعم يقودها طاهي حائز على جائزة، ومطابخ إلكترونية وخدمة توصيل متنقلة. أطلق سام نازاريان المؤسس والمدير التنفيذي منصة C3 في عام 2019، وهي المنصة الرائدة في مجال تكنولوجيا الأغذية كما أنها أحد أسرع منصات تكنولوجيا الأغذية نمواً اليوم. تعيد C3 تخيل صناعة الخدمات الغذائية من خلال الاستفادة من قوة المواهب الاستثنائية في الطهي، والشركاء المنفذين للعلامات التجارية، و جلب محفظتها التي تضم أكثر من 40 علامة تجارية للطهي إلى المطابخ الإلكترونية الراسخة وخدمة التوصيل المتنقل باستخدام تطبيق Go by Citizens من الجيل القادم.

تتوسع C3 Arabia في الأسواق الدولية، حيث أنها مشروع مشترك تموله شركة Smart Food Holding (SFH)، كما أنها فرع من WK Holding و C3 من قبل شركة sbe من خلال اتحاد الشركاء البارزين، بما في ذلك ليلى أبو زيد، وشركة ثروات التقنية، وياسر العبيدان أبو زيد، وشرعت في تجميع فريق تشغيل مقره الرياض، وسيشرف عليه المدير التنفيذي إيان تول الآن، والعمل على تحديد وتوجيه واحتضان مواهب الطهي المحلية وتقديم أفضل درجة تنفيذ عبر منصة تشغيل C3Arabia.

وتعقيبًا على التعيين الجديد، صرح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة C3 سام نازاريان قائلًا: “تعد هذه لحظات مثيرة لـ C3، حيث نقدم العلامات التجارية الرقمية لمطعمنا إلى المملكة العربية السعودية. ويسعدني أن يكون الرئيس التنفيذي لشركة C3 Arabia، إيان تول، في دفّة القيادة لضمان النجاح. فلا تقدر ثروته المعرفية والخبرة بثمن حيث أننا نعمل على إنشاء أماكن عشاء مشهورة لتناول الطعام الغني بالطاقة والثقافة في الشرق الأوسط”.

صرحت ليلى أبو زيد، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة WK Holding قائلة: “يسعدنا الإعلان عن تعيين إيان تول في منصب المدير التنفيذي لشركة C3 Arabia. وسيثبت سجل إيان القوي في عمله كمدير تنفيذي سابق لشركة ألفا ورئيس مجموعة الشايع التي تستمد قوتها بسبب نظرته الرائدة أنه لا يقدر بثمن حيث أننا نحول صناعات الأغذية والمشروبات في المنطقة. ستعمل خبرة إيان الإقليمية جنبًا إلى جنب مع القيادة الحكيمة لشريكنا سام نازاريان على إنشاء منصة غير مسبوقة لإطلاق العنان لمواهب الطهي المحلية والاحتفاء بالثقافة السعودية النابضة بالحياة والدخول في نموذج أسلوب الحياة الديناميكية الشاملة الذي يضع المملكة كمركز عالمي ورئيسي للابتكار تماشيًا مع رؤية 2030″.

وواصلت السيدة ليلى أبو زيد حديثها، قائلة “إننا في مكانة متميزة. كما أننا قادرون على إحداث تغيير تحويلي حقيقي ودمج عمليات ذات مستوى عالمي بسبب رؤية وطموح حكومتنا. ويتطلب هذا الأمر مرونة راسخة والتزامًا دائمًا بمستقبل بلدنا وشعبه للتغلب على الحواجز، واليوم تمتلك بلادنا هذه القيادة”.

يحظى المدير التنفيذي لشركة C3 Arabia في المملكة العربية السعودية، إيان تول، بمسيرة مهنية امتدت من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ومجلس التعاون الخليجي – وهو الاتحاد الاقتصادي الذي يتكون من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. قاد تول أكثر من 40 علامة تجارية في 600 مطعم في 10 دول. أدت هذه النجاحات إلى التفهم العالمي لما يتطلبه الأمر لإنجاح الأعمال التجارية الدولية، فضلاً عن تحقيق الأهداف المالية والشخصية للمستثمرين.

في الآونة الأخيرة، قاد إيان تول شركة ألفا والتي يقع مقرها في الرياض حيث تدير 10 مطاعم ومطابخ رقمية على مستوى العالم وتضم ما يقرب من 100 موقع للطوب والملاط. شركة ألفا هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة الفيصلية، إحدى أكبر الشركات السعودية بقيادة رئيسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل. قاد تول التوسع في المطاعم الحائزة على جوائز مثل Steak House و Piatto و FireGrill و City Fresh Kitchen و Steak House Burgers خلال فترة عمله مع شركة ألفا.

شغل إيان تول منصب رئيس مجموعة الشايع التي يقع مقرها في الكويت قبل عمله مع شركة ألفا. أدار توسيع العلامات التجارية العالمية مثل The Cheesecake Factory و P.F خلال فترة عمله مع مجموعة الشايع. تشانغز، وتكساس رود هاوس، وشيك شاك، وBlaze Pizza ، Raising Cane’s، بيتزا إكسبرس، كاتسويا، وSpontini، دين وديلوكا، آيهوب وبنك بيري. تم اختياره “كأفضل شريك مطعم في العالم” من قبل مؤتمر ريادة المطاعم العالمية في 2017 /18.

وتعقيبًا على منصبه الجديد، صرح إيان تول قائلًا: “يشرفني أن أعمل مع أصحاب الرؤى سام نظريان وليلى أبو زيد. ولا توجد أي حدود لطموحنا لأننا نهدف إلى جلب المواهب المشهورة عالميًا من C3 والعلامات التجارية العالمية إلى المملكة العربية السعودية. وأتطلع إلى قيادة هذه المسؤولية وتحديد مواهب الطهي المحلية وتوجيهها واحتضانها، والعمل على تسويق ثقافة الضيافة السعودية وتصديرها إلى العالم”.

تستعد C3 Arabia لتقديم 40 علامة تجارية عالمية إلى المنطقة بما في ذلك العلامات التجارية العالمية الشهيرة لـ C3 والتي تتضمن Umami Burger و Sam’s Crispy Chicken و Krispy Rice و Sa’Moto و Cicci di Carne و El Pollo Verde و Kumi و EllaMia و Plant Nation و 12 Caviar والمزيد. وبالنسبة لـ C3، لم تجمع أي مجموعة مطاعم أخرى مثل هذا التجمع المؤثر من مواهب الطهي المشهورة عالميًا. قام الطهاة ماساهارو موريموتو وداريو سيتشيني وكاتسويا أويتشي ودانييل غارسيا ومايكل إسرائيل وفينسينزو روسي ورومان فورنيل بإتاحة المأكولات الراقية من خلال العلامات التجارية لمجموعة C3 ، مما أدى إلى غرس مجتمع عالمي من المعجبين.

باعت C3 أكثر من 2.3 مليون وجبة خلال الاثني عشر شهر الماضية. تشغل C3 حاليًا أكثر من 800 موقعًا للعلامة التجارية الرقمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة مع خطة توسع توصل هذا الرقم إلى أكثر من 1,000 موقع اعتبارًا من فبراير 2021. وظفت C3 حتى الآن أكثر من 3,500 موظف في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخطط لتوظيف 5,000 موظف محليًا ودوليًا مع مكاتب في ميامي ولوس أنجلوس ونيويورك ولندن والإمارات العربية المتحدة والرياض، المملكة العربية السعودية.

نبذة عن C 3

تعمل C3 (Creating Culinary Communities) على إعادة تخيل صناعة الخدمات الغذائية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التغيير. أسسها سام نازاريان وقادها مع سيمون مستثمر أقلية الأسهم في الشركة، كما أنها الشركة الرائدة عالميًا في ملكية أفضل وجهات التسوق وتناول الطعام والترفيه والوجهات متعددة الاستخدامات، وآكور (Accor)، ومجموعة الضيافة المعززة الرائدة عالميًا، تقدم C3 في وقت واحد وبشكل منهجي وعلى نطاق واسع معًا التكنولوجيا وتجارة التجزئة غير المستغلة بالكامل والفنادق والمطابخ ومواهب الطهي ذات المستوى العالمي. تتعايش مجموعة من العلامات التجارية للطهي لـ C3 مع تعطيل صناعة الأغذية والمشروبات من خلال الاستفادة من تفضيلات العملاء سريعة التطور من خلال مطابخ C3 المشتركة وقاعات الطعام للمواطنين وخدمات التوصيل المتنقلة مع الجيل القادم من تطبيق Citizens GO المقرر إطلاقه في عام 2021. تتضمن العلامات التجارية الحلية لـ C3 مطعم Umami Burger، Krispy Rice، Sam’s Crispy Chicken، EllaMia، In a Bun، The Other Side and Dani Garcia’s El Pollo Verde، مع العديد من العلامات التجارية الأخرى التي هي في قيد التنفيذ. اعتبارًا من مارس 2021، تدير C3 250 مطبخًا رقميًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة ،للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة c3sbe.com.

نبذة عن WK Holding :

تأسست عام 2017 من قبل ليلى عيسى أبو زيد، التي تشغل حاليًا منصب المدير التنفيذي، وهي دار استثمارية معاصرة تُنشأ شراكات طويلة الأجل ومفيدة للطرفين وفرصًا مبتكرة لخلق القيمة بين المملكة العربية السعودية وبقية العالم. تعمل WK Holdings في خمس قطاعات وهما الترفيه، والأطعمة والمشروبات، والتجارة، والتكنولوجيا، وأسلوب الحياة، وتستثمر في أصول متباينة عالية الجودة من خلال عقلية ريادية ونهج مؤسسي.

تضم محفظة WK Holding اليوم شركة RAFA و MFA، وهي مشروع مشترك بين شركة RAFA (المملكة العربية السعودية) ومجموعة MF (أهم شركة إنتاج للأحداث والفعاليات في روسيا)، وشركة RUSSAD، وهي مركز أعمال بين المملكة العربية السعودية وروسيا وSAPEG PE FUND الذي أنشيء لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في المملكة.

قدمت شركة WK Holding شركة Smart Food Holding عام 2021 كشركة فرعية مخصصة لتمويل العلامات التجارية المحمسة وابتكارها، واحتضانها والتي تعمل في مجال الأغذية والمشروبات وأسلوب الحياة. Smart Food Holding هي المنصة الاستثمارية لشركة C3 Arabia. للمزيد يرجى زيارة www.wk-holding.com.

