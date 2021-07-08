‫ GES تعيّن مناصب جديدة من أجل Event Intelligence في أوروبا والشرق الأوسط

فريق دعم العملاء في بريطانيا بقيادة داريل بورجيس، وفريق الشرق الأوسط بقيادة علي شاه

كوفنتري، المملكة المتحدة، 8 يوليو 2021 /PRNewswire‏/ — وسّعت GES من فريق خدمة العملاء لديها في ما يتعلق بشركة Event Intelligence وعيّنت داريل بورجيس وعلي شاه كمديرين لكل من فريقي خدمة العملاء ببريطانيا والشرق الأوسط على التوالي. ويأتي كل منهما بخبرة متعددة الأوجه لعملاء الفعاليات التابعين للشركة، وكانت لمساهمتها دورًا حاسمًا في نجاح تسليم النموذج الاسترشادي الحكومي البريطاني المطلوب لتنشيط صناعة الفعاليات الحية من جديد.

وقال جيرارد كونواي، مدير شركة Event Intelligence: “لقد شكّلت السنة الماضية تحديًا قويًا لهذه الصناعة. ويسعدنا كثيرًا توسيع فريقنا ومساعدة عملائنا الكرام في إحياء المزيد من الفعاليات والعروض الكبيرة. وتسلط أخبار هذه التعيينات الأخيرة الضوء على التزام GES بتقديم خدمة عملاء ممتازة وإيمانها باستعداد الحضور للعودة إلى الفعاليات الحية. ويتمتّع علي وداريل بقدر كبير من الموهبة والمهنية والخبرة ليضعا العملاء على رأس قائمة الأولويات. وأنا على يقين من أن قيادتهما لفريق خدمة العملاء في هاتين المنطقتين سوف يعود بالكثير من الفائدة على العملاء”.

انضم علي شاه إلى GES في عام 2016 وانتقل مؤخرًا إلى دبي بعد أن عمل كمهندس دعم. وكانت المعرفة العميقة بالمنتجات والاهتمام برضا العملاء من الأسباب التي جعلته مرشحًا مثاليًا لهذا المنصب. أما داريل بورجيس، فهو من المهنيين ذوي الخبرة الهائلة، حيث عمل في مجال إقامة الفعاليات الحية لأكثر من 12 عامًا. وقد تمت ترقيته لشغل هذا المنصب بعد عمله لدى GES كمهندس دعم خارج مكتب كوفنتري. وستوفر قدرته على تنظيم الثقافة الصحيحة وبيئة العمل المناسبة، بالإضافة إلى اهتمامه البالغ بخدمة العملاء، أساسًا متينًا بينما تعمل GES على توسيع فريق دعم العملاء لديها ليشمل مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

تشكل Event Intelligence بالإضافة إلى ‎Visit by GES™‎ منصّة فعاليات توفّر إمكانيات التسجيل والتقاط المعلومات وتجميعها وعرض الإحصاءات. وتوفر هذه المنصة واجهة عرض شاملة للتفاعلات بين الزوار والعارضين والمنظمين طوال دورة حياة الفعالية، بداية من جذب الجمهور إلى المشاركة في المعرض، وحتى إنشاء قوائم العملاء المحتملين وجمع البيانات في الوقت الفعلي. وتوفّر تقنية التحكّم في الوصول ‎Visit GO! by GES℠‎، والتي تم إطلاقها مؤخّرًا، أدوات تعمل بدون تلامس لدعم عملية إعادة افتتاح الفعاليات الحيّة بشكل آمن، وهو أمر في غاية الأهمية للمساعدة في دفع عجلة تطوير هذه الصناعة وإعادة بنائها.

نبذة عن GES

GES، وهي إحدى شركات Viad Corp (المؤشر في بورصة NYSE: VVI‏)، هي شريك عالمي للتسويق التجريبي في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات. تقدم GES المزيج الصحيح من الخبرة والأفكار الجديدة والمعرفة العميقة بالصناعة جنبًا إلى جنب مع الرؤية الاستراتيجية. تساعدك خدمة GES الحائزة على جوائز، إلى جانب أماكن الإقامة وتكنولوجيا الفعاليات والأدوات المبتكرة في تحسين الفعاليات، ما يجعل من عمليات التخطيط والتنفيذ بسيطة وسهلة وخالية من التعقيدات. يعمل فريقنا الشغوف من الخبراء ذوي المهارات العالية جنبًا إلى جنب مع العملاء لتقديم حلول مؤثرة ومبتكرة ومستندة إلى البيانات تتناول جميع مجالات التسويق التجريبي وذلك لتحقيق القيمة الكاملة من العروض والفعاليات التي تقيمها. تتعاون GES مع العلامات التجارية والعروض الرائدة وقد تم تكريمها بالعديد من الجوائز المرموقة في الصناعة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.ges.com.

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