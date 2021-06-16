‫LTI تُوسِّع علاقتها الاستراتيجية مع خدمات أمازون ويب

– تعمل اتفاقية التعاون الاستراتيجي متعددة السنوات على تسريع قيمة العملاء والابتكار من خلال التحول الرقمي

مومباي، الهند 16 يونيو 2021– /PRNewswire/ دخلت شركة Larsen & Toubro Infotech (في بورصة بومباي: 540005) (وفي البورصة الوطنية الهندية: LTI) -وهي شركة استشارات تكنولوجية وحلول رقمية عالمية- في اتفاقية تعاون استراتيجي مع خدمات أمازون ويب (AWS).

أطلقت LTI مؤخرًا وحدة سحابية مخصصة لـ AWS، والتي ستُركِّز على الترحيل والتحديث وأعباء عمل تطبيق ساب (SAP) وتحليلات البيانات وإنترنت الأشياء (IoT)، وتكملها الخدمات الاستشارية والخدمات المهنية وقدرات التسليم من LTI. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم LTI ببناء أحدث المُسرِّعات وإنشاء عروض سحابية تُركِّز على الصناعة لقطاعات الخدمات المصرفية والمالية، والتصنيع، وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، ووسائل الإعلام والترفيه، والتكنولوجيا الفائقة، والتأمين.

قال سانجاي جالونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لدى LTI، “تسعى الشركات إلى السرعة والكفاءة لأنها تعتمد الخدمات السحابية من أجل اكتساب مزايا تنافسية وتحسين مشاركة العملاء. وسيساعدنا التعاون مع AWS على تحقيق هذه الأهداف وتسريع خدماتنا وحلولنا من أجل بناء بيئات AWS والبنية التحتية لعملائنا وترحيلها وإدارتها وتشغيلها وتحسينها”.

وقال سيدهارث بوهرا، الرئيس التنفيذي للأعمال ورئيس وحدة الأعمال السحابية لدى LTI، “ستدعم هذه الشراكة توسيع نطاق ممارسة AWS الخاصة بـ LTI عن طريق تعاون أعمق في تطوير المنتجات والخدمات. وسوف تستفيد LTI من معرفتها وخبرتها العميقة من أجل دفع التحول الرقمي الشامل للشركات العالمية باستخدام حلول الصناعة المتقدمة ومنصات التحليلات والخدمات التقنية التي تم إنشاؤها ونشرها على AWS“.

وقال دوج يوم، رئيس مؤسسة الشريك العالمي في AWS، “نحن سعداء لتعميق تعاوننا مع LTI”. “من خلال هذا التعاون، ستقوم LTI بتوسيع ممارسات AWS الخاصة بها لخدمة العملاء العالميين، وهم يتطلعون إلى الاستفادة من خدمات AWS من أجل تسريع تحولهم الرقمي والابتكار بوتيرة أسرع وحل مشكلات الأعمال الأكثر تحديًا”.

وقال بوبي جورج، النائب الأول للرئيس والرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية لدى شركة كارير، “في كارير، تُعَد السحابة في صميم استراتيجيتنا للتحول الرقمي، وستكون مفيدة في دفع مبادرات الأعمال الخاصة بنا لنمو القطاع، وتقديم منتجات وخدمات رقمية جديدة، وتحسين تجربة العملاء. وبفضل معرفتهم العميقة بالنظام البيئي لكارير وخبراتهم القوية في AWS، تُعَد LTI شريكًا مهمًا في رحلتنا. أهنئ LTI و AWS على تعاونهما الاستراتيجي وأتطلع إلى تسريع التحول في كارير. بالتوفيق!”

قامت LTI باستثمارات كبيرة من أجل بناء خبرة AWS، بعد أن أنجزت كفاءات AWS لتطوير البرمجيات وعمليات تكنولوجيا المعلومات (DevOps)، والترحيل، وتحليل البيانات، والخدمات المالية، وتَعلُّم الآلة، ومايكروسوفت ووركلودس، وساب.

حول شركة LTI :

LTI (في البورصة الوطنية الهندية: LTI) هي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية تساعد أكثر من 400 عميل على النجاح في عالم متقارب. ومن خلال عملياتنا في 31 دولة، فإننا نقطع شوطًا إضافيًا من أجل عملائنا ونُسرِّع من تحولهم الرقمي من خلال منصة Mosaic من LTI التي تقوم بإتاحة خدماتهم على الأجهزة الجوّالة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والخدمات التحليلية، وإنترنت الأشياء، والسحابة. وقد تأسست في عام 1997 كشركة تابعة لشركة Larsen & Toubro Limited، كما يمنحنا تراثنا الفريد خبرة لا مثيل لها في العالم الحقيقي لحل أكثر التحديات تعقيدًا للشركات في جميع المجالات. ويقوم فريقنا المكون من أكثر من 35000 موظف في LTI بتمكين عملائنا من تحسين فعالية أعمالهم وعملياتهم التقنية وتقديم قيمة لعملائهم وموظفيهم ومساهميهم كل يوم. تابعنا على LTI_Global@

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