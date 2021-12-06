‫Pankaj Tripathi مؤسس شركة Vernost Marketing Technology يحصل على حقوق ملكية نادي كاندي الذي يلعب في الدوري السريلانكي الممتاز

كولومبيا، سريلانكا، مومباي، الهند، 6 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — حظى نادي كاندي الذي يلعب في الدوري السريلانكي الممتاز (Lanka Premier League – LPL) بمالكين جدد وهما Pankaj Tripathi المدير التنفيذي لشركةVernost Marketing Technology Solutions و Ravi Gupta المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Safexpay الذين تقدموا ليتشاركوا معًا في الحصول على ملكية النادي خلال بطولة العالم للكريكيت في الموسم الثاني المقبل والتي تقام بداية من 5 إلى 23 ديسمبر لعام 2021. وقد تم تغيير اسم النادي الذي يلعب في الدوري السريلانكي الممتاز العام الماضي ليصبح كاندي ووريورز بدلًا من كاندي توسكرز.

وصرح Pankaj Tripathi، قائلًا: “إننا متحمسون للغاية لأن نكون جزءًا من الدوري السريلانكي الممتاز بصفتنا شركاء مالكين لفريق كاندي ووريورز. فقد نجح الدوري السريلانكي الممتاز في جذب انتباه مشجعي الكريكيت في جميع أنحاء العالم لذلك أردنا أن نكون جزءًا من المسابقة الرائعة في المواسم القادمة. كما نتطلع بشغف إلى أن ننخرط أكثر مع المشجعين ونحصد لقب أبطال الموسم”.

وصرح Anil Mohan المؤسس والمدير التنفيذي لشركة IPG ذات الإنتاجية الهائلة والتي يقع مقرها في دبي، والمروج الرسمي للدوري السريلانكي الممتاز أثناء الترحيب بالمالكين الجدد قائلًا “إنه لشرف وامتياز كبيرين لي أن أرحب بالمالكين الجدد لنادي كاندي. وأنا على يقين من أن شغفهم باللعبة سيفيد النادي وسيجذب أيضًا المزيد من المعجبين إلى دوري الدرجة الأولى في سريلانكا في المواسم المقبلة”.

حيث عُقدت النسخة الافتتاحية من الدوري السريلانكي الممتاز في عام 2020 بنظام الفقاعة الآمنة بيولوجيًا في ملعب ماهيندا راجاباكسا الدولي للكريكت في هامبانتوتا في الفترة من 26 نوفمبر حتى 16 ديسمبر 2020. ووصل عدد الجمهور تراكميًا إلى 557 مليون شخص عبر التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي الرقمية ووسائل الإعلام التقليدية. وسيشارك هذا العام خمسة فرق في الدوري السريلانكي الممتاز.

وتتضمن خدمات شركة Vernost Marketing Technology Solutions تقديم استشارات ومساعدة العملاء على بناء، وإدارة، وتطوير، ودعم تطبيقات الأعمال المعقدة، والجيل الجديد للعملاء النهائيين، والتجارة. وتحظى الشركة بخبرة راسخة في تصميم، وتطوير، وإدارة الحلول في مجالات تفاعلات العملاء، والدفع الرقمي، والأسواق الإلكترونية، وتجارة السفر والتوزيع الرقمي، كما تُعد الشركة واحدة من أوائل المتبنين للمجال بل ولديها ممارسة متبعة في الذكاء الاصطناعي، و Blockchain، والتجارة والتحليلات والخدمات السحابية.

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