‫JustMarkets تشارك في معرض Forex Expo Dubai 2024

الإمارات العربية المتحدة -24 سبتمبر 2024 – يُسعِد شركة JustMarkets ، وهي شركة وساطة عالمية مُتعدِّدة الأصول، أن تعلن عن مشاركتها في معرض Forex Expo Dubai 2024 — أحد أكبر وأعرق فاعليات التداول. سيقام الحدث في مركز التجارة العالمي بدبي، في الفترة من 7 إلى 8 أكتوبر 2024، حيث سيجمع بين أفضل الوسطاء، والمتداولين، والمستثمرين، والمحترفين في المجال المالي من جميع أنحاء العالم.

كانت JustMarkets رائدة في صناعة التداول منذ عام 2012، حيث توفِّر مجموعة واسعة من أصول التداول، وفروق أسعار ضيقة، والخدمات من الدرجة الأولى لعملائها وشركائها. مرة أخرى في معرض Forex Expo Dubai، ستشارك الشركة هذا العام مجموعة من الرؤى القيمة، والابتكارات، والخطط للتطورات المستقبلية، في الجناح رقم 64.

بصفتها وسيطًا متعدد التراخيص، تُركز JustMarkets على بيئات التداول الآمنة، والشفافة/ والموثوقة. تُسلط مشاركتها في معرض Forex Expo Dubai الضوء على التزام الشركة بالتوسع في منطقة الخليج، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجنوب شرق آسيا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يساعد العملاء من جميع أنحاء العالم على تلبية إمكاناتهم الاستثمارية الكاملة.

ممثلو JustMarkets في المعرض، سيعرضون رؤاهم حول توجهات السوق، وتأثير التحولات الاقتصادية العالمية ونهج الأعمال الاستراتيجية في قطاع التداول. كما سيُبرز الفريق كيف أن ظروفهم الرئيسية للتداول – فروق الأسعار المنخفضة، والتنفيذ السريع، والتركيز على العملاء، والدعم مُتعدد اللغات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع – يُمهد الطريق لتجربة تداول سلسة لجميع المستخدمين.

انضم إلى JustMarkets في معرض Forex Expo Dubai 2024 لاستكشاف مستقبل تداول الفوركس والتكنولوجيا المالية مع قادة الصناعة من جميع أنحاء العالم. قم بزيارة موقع Forex Expo Dubai للحصول على مزيد من المعلومات وتفاصيل تسجيل الاشتراك.

نبذة عن JustMarkets

JustMarkets هي وسيط متعدد الأصول يحظى بتقدير واعتراف عالمي، تقدم خدمات تداول موثوقة وشفافة منذ عام 2012. توفر الشركة إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، بما في ذلك الفوركس، والأسهم، والسلع، والمؤشرات، والمعادن، والطاقات، والعملات الرقمية، وتخدم العملاء في أكثر من 160 دولة.

مع أكثر من 50 جائزة في مجال هذه الصناعة، تشتهر JustMarkets بأسعارها التنافسية، التي تتميز بفروق أسعار منخفضة، وعمولات صفرية، وهي ملتزمة بتعزيز تجربة التداول لكل من المتداولين الجدد وذوي الخبرة.

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