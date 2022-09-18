‫LambdaTest تُعلن عن منحة بقيمة 250,000 دولار لمطوري البرمجيات مفتوحة المصدر والمشاريع التي تعمل على اختبار الأطر والأدوات

تتطلع LambdaTest ، من خلال هذه المنحة، إلى دعم الابتكار مفتوح المصدر في أطر اختبار البرمجيات ومجموعات الأدوات التي ستؤثر إيجابيًا على المجتمع الأكبر

سان فرانسيسكو, 17 سبتمبر / أيلول 2022 /PRNewswire/ — أعلنت LambdaTest، وهي منصة سحابية رائدة في اختبار الجودة المستمر، عن منحة بقيمة 250,000 دولار لمطوري البرمجيات مفتوحة المصدر الذين يعملون على اختبار الأطر والأدوات. حيث تتطلع LambdaTest، خلال هذه المنحة، إلى دعم الابتكار الراسخ الذي سيدفع المغلف إلى مجتمع ضمان الجودة والاختبار بأكمله.

وصرح مانيش شارما، مدير العمليات في LambdaTest قائلًا: “يسعدنا الإعلان عن منحة LambdaTest مفتوحة المصدر بقيمة 250,000 دولار. وتُعد هذه واحدة من العديد من المبادرات الرئيسية التي نريد اتخاذها من أجل دعم الابتكار في مجال الاختبار. حيثُ تدور صناعة البرمجيات حول حل المشكلات معًا ثم مشاركتها مع العالم”. وأضاف قائلًا: “نعتقد حقًا، في LambdaTest ، أن هناك الكثير من الابتكارات التي يمكن أن يقودها مجتمعنا مفتوح المصدر والاختبار. ونأمل، من خلال المنحة، في إثارة المناقشات، وتقديم التعليقات، ومشاركة ما تعلمناه من أجل دفع مجتمع الاختبار لدينا إلى الأمام. كما أننا نُشغل بالفعل شهادات برمجية Selenium ، و Playwright ، و Appium لمهارة المجتمع. ونأمل أن تكون هذه المنحة محورية في إنشاء مجموعات اختبار تُغير قواعد اللعبة من شأنها حل مشاكل اليوم والمستقبل”.

ويمكن لمطوري البرمجيات مفتوحة المصدر الذين يعملون في مشاريع على اختبار الأطر والأدوات والذين قدموا مساهمات كبيرة أو يقومون بصيانة مشروع اختبار واحد مفتوح المصدر على الأقل التقدم بطلب للحصول على المنحة. كما يجب أن يكون لديهم أيضًا ملف تعريف GitHub يوضح بالتفصيل تجربتهم ويحدد مساهماتهم في المشاريع مفتوحة المصدر والمجتمع. ويجب أيضًا على المتقدمين تحديد كيفية مساعدة المنحة لمشروعهم أو مجتمعهم، كجزء من التقديم للحصول على المنحة.

كما أنشأت LambdaTest مجموعة GitHub على أدوات وأطر الاختبار مفتوح المصدر ليستخدمها المجتمع كمرجع. و تدعم الشركة أيضًا المشاريع مفتوحة المصدر مع احتياجات الاختبار الخاصة بها من خلال توفير تراخيص المنتجات المجانية، بما في ذلك المتصفح الأساسي، ومنصة اختبار تطبيقات الأجهزة المحمولة، و HyperExecute ، وهي منصة تنسيق اختبار ذكية يقودها بروتوكول الإنترنت. لمعرفة المزيد عن برنامج LambdaTest مفتوح المصدر والمنحة، يمكن للمتقدمين المهتمين زيارة https://www.lambdatest.com/ open-source-grants .

نبذة عن LambdaTest

LambdaTest هي منصة اختبار سحابية مستمرة الجودة تساعد المطورين والمختبرين على شحن التعليمات البرمجية بشكل أسرع.أكثر من 7000 عميل، وأكثر من مليون مستخدم في أكثر من 130 دولة يعتمدون على LambdaTest لاحتياجات الاختبار الخاصة بهم.

وتوفر منصة LambdaTest تنسيق اختبار آمن وقابل للتطوير ومتعمق للعملاء في نقاط مختلفة في دورة حياة DevOps (CI/CD) :-

· وتتيح سحابة Browser & App Testing للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 3000 متصفح وأجهزة حقيقية وبيئات نظام تشغيل مختلفة.

· ويساعد HyperExecute العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي نظام أساسي ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت الاختبار عالي الجودة، مما يساعد المطورين على بناء البرامج بشكل أسرع.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://lambdatest.com