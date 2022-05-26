‫SmartBear و BCT يعلنان عن شراكة استراتيجية لتسريع التسليم الفعال لحلول برامج المؤسسة عالية الجودة

سيساعد التحالف الاستراتيجي BCT على تقديم خدمات تحويل عالية الجودة خالية من العيوب وتقليل الوقت اللازم للتسويق للمؤسسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط

غالواي، أيرلندا ودبي، الإمارات العربية المتحدة

26 مايو / أيار 2022

/PRNewswire/ — SmartBear ، الشركة الرائدة في مجال تطوير البرمجيات وأدوات الجودة، أعلنت عن شراكة استراتيجية مع Bahwan CyberTek (BCT)، المزود المعترف به عالميًا لحلول وخدمات التحول الرقمي. تأسست BCT في 1999، ولها حضور قوي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية. يقدم أكثر من 4000 موظف من BCT حلولًا مبتكرة وخبرة فنية لأكثر من 1000 عميل حول العالم.

من خلال هذه الشراكة، ستقدم BCT و SmartBear تطبيقات لا تشوبها شائبة ومرنة بسرعة مع ضمان الجودة في كل مرحلة من مراحل SDLC . اليوم، تطلب الشركات برامج عالية الأداء وعالية الجودة مع التركيز الشديد على وقت أسرع للتسويق. ستستفيد BCT من أدوات وأطر اختبار الأتمتة الذكية في SmartBear لتقديم هذا فقط.

إد غرينوود، مدير القنوات والتحالفات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في SmartBear قال: “سواء كنت تبحث عن الخدمات المصرفية والمالية، أو النفط والغاز، أو النقل، أو القطاع العام، فإن كل مؤسسة في جميع أنحاء العالم تبحث اليوم عن عوامل تفاضل تنافسية لمنحها ميزة تفوق منافستها”. “لقد قدمت BCT مناهج قوية واستشرافية لحل التحديات التكنولوجية الهائلة في كل من هذه الصناعات والعديد من الصناعات الأخرى. من خلال الشراكة معًا، سيمكن SmartBear و BCT المؤسسات الرائدة في العالم من تسريع الابتكار وتقديم خدمات رقمية قوية.”

“مع الابتكار وقيادة الفكر كقيمنا الأساسية، تواصل BCT تقديم تحول مستدام والتزامنا بتمكين العملاء من التواصل والتعاون والقدرة على التكيف، في السعي للاستعداد للتغييرات والتحديات المستقبلية، وهذا هو سبب توافق BCT مع رواد السوق مثل SmartBear . يلعب SmartBear دورًا رائدًا في السوق الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات الدولارات للمنتجات والخدمات التي تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات، مما يمكّن فرق برامج المؤسسات في جميع أنحاء العالم من تقديم برامج عالية الجودة، وهي مطلوبة للنجاح في العالم الرقمي المتسارع اليوم. من خلال الجمع بين خبرة مجال BCT وإمكانيات حلول الصناعة، توفر BCT و SmartBear الآن مزايا مقنعة للمؤسسات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – في مراحل مختلفة من نضجها الرقمي والجودة – مع ابتكار تقني مذهل واعتماد واستقبال في API والخدمات المصغرة، و إستراتيجية إدارة ASQ الاستباقية مع نهج الجودة الشامل لدورة حياة API “ ، هذا ما قاله فيش سرينيفاسان نائب الرئيس التنفيذي لـ BCT .

قال دارين ويلفير، نائب الرئيس الأول للمبيعات الدولية والقناة في SmartBear : “تبرز منطقة الشرق الأوسط كمركز تكنولوجي رائد وسريع النمو”. “مع استمرار الاستثمار في مستقبل التحول الرقمي، نشهد طلبًا هائلاً على التقنيات الرائدة في السوق ضمن محفظة SmartBear ، فضلًا عن الحلول المبتكرة التي تقدمها BCT . تعد هذه الشراكة بأن تقدم للشركات في تلك المنطقة أفضل ما في العالمين”.

لمعرفة المزيد عن برنامج شراكة SmartBear قم بزيارة: https://smartbear.com/ partners/overview/

نبذة عن Bahwan CyberTek (BCT)

Bahwan CyberTek (BCT) هو مزود عالمي لحلول التحول الرقمي في مجالات التحليلات التنبؤية والتجربة الرقمية وإدارة سلسلة التوريد الرقمية، وقد قدمت حلولًا في 20 دولة عبر أمريكا الشمالية والشرق الأوسط والشرق الأقصى وأفريقيا وآسيا. وفي إطار دفعه من خلال نماذج الأعمال التجارية القائمة على النتائج وحقول الملكية الفكرية القوية، BCT شريك موثوق به لأكثر من 1000 عميل، بما في ذلك شركات Fortune 500 . بفضل الإمكانات القوية في التقنيات الرقمية، تمتلك BCT أكثر من 3400 موظفًا يتمتعون بالخبرة الفنية والميدانية، ويقدمون حلولًا لقطاعات النفط والغاز والاتصالات والطاقة والحكومة والبنوك وتجارة التجزئة و SCM /الخدمات اللوجستية. مع التركيز على الابتكار المشترك، دخلت BCT في شراكة مع منظمات تقنية عالمية رائدة مثل Oracle و IBM و TIBCO لتقديم قيمة مميزة. شركة BCT من الشركات المعترف بها مستوى CMMi 5 وهي من المنظمات الحاصلة على شهادة الأيزو. https://bahwancybertek.com/ home/

نبذة عن SmartBear

في SmartBear ، نركز على أولوية واحدة لا تتغير أبدًا: الجودة. نحن نعلم أن تقديم برامج عالية الجودة مرارًا وتكرارًا أمر معقد. لذلك، تم تصميم أدواتنا لتبسيط عمليات DevOps الخاصة بك أثناء العمل بسلاسة مع المنتجات التي تستخدمها – وسوف تستخدمها. سواء كانت Test Complete , Swagger , Cucumber , ReadyAPI , Zephyr , Bugsnag , أو إحدى أدواتنا الأخرى، نمتد من أتمتة الاختبار ودورة حياة واجهة برمجة التطبيقات والتعاون واختبار الأداء وإدارة الاختبار واستقرار التطبيق ومراقبة الأخطاء والمزيد. أي أداة تريده، يسهل تجربتها وشرائها ودمجها بسهولة.

لقد استخدمنا 16 مليون مطور ومختبر ومهندس عمليات في أكثر من 32000 مؤسسة – بما في ذلك المبتكرون المشهورون عالميًا مثل Adobe و JetBlue و FedEx و Microsoft . أينما تذهب، سنساعدك في الوصول إلى هناك. تعرف على المزيد على موقع smartbear.com , أو تابعنا على LinkedIn ، Twitter ، أو Facebook .