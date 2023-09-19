أبرمت شركة كومبا تيليكوم ليمتد اتفاقية إطارية متعددة السنوات مع شركة دو الرائدة للاتصالات في الإمارات العربية المتحدة لتسهيل توسع الشبكة وتطورها

ھونج كونج -19 أيلول 2023 – أعلنت الیوم شركة كومبا تیلیكوم سیستمز ھولدینجز لیمتد (“كومبا تیلیكوم” أو “المجموعة” رمز الأسهم ببورصة هونغ كونغ: 2342)، وهي شركة عالمية رائدة في توفير الحلول اللاسلكية، أنها قد أبرمت اتفاقية إطارية متعددة السنوات مع شركة دو، من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC) لتسهيل توسيع شبكتها وتطورها.

بموجب الاتفاقية الإطارية الجديدة، تزود كومبا تيليكوم شركة دو بمجموعة واسعة من أحدث الهوائيات للمحطة الأساسية مع الملحقات لتعزيز توسع شبكتها وتطورها؛ وستكون الاتفاقية الاطارية الجديدة هذه مكملا للاتفاقيات الاطارية القائمة التي وقعتها شركة كومبا مع شركة دو عام 2021، لتقديم منتجات نظام تقوية تغطية الجوال الثابتة داخل الأبنية وأجهزة إعادة إرسال الإشارة، مما يعزز مكانة شركة كومبا تيليكوم كمورد موثوق به ويعتمد عليه في سوق الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة.

وقد ذكرت السیدة / أنابِل ھُوَ ، كبیرة نواب رئیس المجموعة ورئیس كومبا تیلیكوم إنترناشونال ” أننا متحمسون بإبرام الاتفاقیة الاطاریة متعددة السنوات مع شركة دو، حیث إن ھذه الاتفاقية الجديدة تعد بمثابة شھادة على التزامنا بتمكین دو من بناء بنیة تحتیة للشبكات الخضراء مستقبلية وعالیة الكفاءة من خلال التكنولوجیا وابتكار المنتجات، مما یعزز مكانتنا كبائع موثوق به ویعتمد علیه في سوق الاتصالات في الإمارات العربیة المتحدة.

كمورد رائد للأنظمة اللاسلكیة وأنظمة الاتصالات، تعمل شركة كومبا تیلیكوم على استكشاف وابتكار تقنیات جدیدة وأصدرت سلسلة منتجات ھوائیات ھلیفید جرین ذات التفكیر المستقبلي تضمن مفاھیم التصمیم الصدیق للبیئة ومنخفضة الكربون طوال دورة

حیاة المنتج بأكملھا، لدعم المشغلین في تحقیق أھداف الحیاد الكربوني في جمیع أنحاء العالم . حیث تم تجربة ھوائیات ھلیفید جرین ذات التفكیر المستقبلي في العدید من الشبكات التجریبیة لمشغلي المستوى 1 لإنشاء مكاسب إضافیة للھوائیات على الھوائیات التقلیدیة لتقلیل استھلاك الطاقة في الموقع بشكل فعال.

وقد ذكر السيد / سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة دو، انه يسعدنا التعاون مع شركة كومبا تيليكوم في قيادة التغيير التحويلي داخل المشهد الرقمي المتطور من خلال شبكة دو، حيث توفر شركة دو البنية التحتية للشبكة الأفضل في فئة الشبكات الذكية التي تغير نمط الحياة وطريقة عمل الشركات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وذلك أننا نركز على الابتكار والأداء والريادة العملية في الصناعة، حيث إن سجل شركة كومبا تيليكوم حافل بالإنجازات وتتوافق منتجات الهوائيات المتطور ة تماما مع التزامنا بتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا، وتمكين التحول الرقمي وتقديم أفضل تجارب لشبكة الاتصالات .

نبذة عن شركة كومبا تيليكوم سيستمز هولدينجز ليمتد

إن شركة كومبا تيليكوم هي مزود حلول لاسلكية رائد عالميا مع مرافق البحث والتطوير الخاصة بها وقاعدة التصنيع وفرق المبيعات والخدمات. حيث تقدم حزمة كاملة من المنتجات والخدمات بما في ذلك هوائيات المحطة الأساسية والأنظمة الفرعية والاتصالات

اللاسلكية والتعزيز اللاسلكي والإرسال اللاسلكي لعملائها حول العالم؛ حيث يقبع المقر الرئيسي للشركة في هونغ كونغ. حيث توفر إمكانات التصنيع ومراكز البحث والتطوير المتقدمة؛ كما توفر كومبا تيليكوم حلول الاتصالات اللاسلكية وخدمات تطبيقات المعلومات للعملاء في أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم . فقد تم ادراج المجموعة في مؤشر هانغ سنغ المركب للشركات الصغيرة ومؤشر هانغ سنغ المركب للصناعة – تكنولوجيا المعلومات . وفي يناير 2023 ، تم إدراج شركة كومبا تيليكوم بنجاح على اللوحة الرئيسية لبورصة سنغافورة للأوراق المالية تريدينغ ليميتد، بتقديمها تحت رمز الأسهم (STC).

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي:www.combatelecom.com

نبذة عن دو : نبذة عن دو :

تعمل دو تحت مظلة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة على إحداث تحولات إيجابية عبر جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمكنت الشركة بناءً على استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير واستقدم أحدث الابتكارات الرقمية التي تركز على الارتقاء بمختلف جوانب تجربة وحياة العملاء، من توسيع قاعدة المشتركين في خدماتها لتصل إلى نحو 9 مليون عميل خلال فترة زمنية قصيرة. وتعمل الشركة على تمكين جميع شرائح عملائها من التواصل بشكل سلس إلى جانب تعزيز نمو عمليات عملائها من المؤسسات. ورسخت دو مكانتها في السوق كشريك موثوق في مجال خدمات الاتصال وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الالتزام برؤيتها التي أطلقتها منذ تأسيسها والهادفة إلى إعادة رسم معالم قطاع الاتصال والوصول إلى مستقبل متصل ومستدام. وإلى جانب توفير خدمات الاتصال الأساسية، تقدّم دو محفظة متكاملة من أحدث حلول وتقنيات البنية التحتية لمشروع المدينة الذكية إلى جانب حلول وتقنيات متطورة ومخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخزين وحماية البيانات للجهات الحكومية والمؤسسات عبر كافة القطاعات بمختلف أحجامها فضلاً عن خدمات عالية الجودة في مجال الترفيه المنزلي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي: http://du.ae

وللاطلاع على استفسارات وسائل الإعلام، يرجى الاتصال بـ

قسم تسويق الشركات في شركة كومبا للاتصالات

Miya Lin

البريد الإلكتروني: marketing@comba-telecom.com