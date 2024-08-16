‫أعد اكتشاف دانانغ من خلال مجموعة من التجارب الجديدة

تغيُّر المشهد السياحي في دانانغ مع بداية مهرجان دليل ميشلان في دانانغ والعروض الحماسية في با نا هيلز

والألعاب النارية الليلية التي تضيء وسط المدينة.

دانانغ، فيتنام، – Media OutReach Newswire – 12 أغسطس 2024 – وفقًا لتقرير من مركز تنشيط السياحة في دانانغ تتراوح فترة إقامة الأكثر شيوعًا لزوار دانانغ من ثلاث إلى أربع ليالٍ. ولهذا فليس من قبيل المصادفة تصنيف دادنانغ من بين أهم الوجهات السياحية بأعلى مؤشر جذب في فيتنام.

وقد حقق دليل لميشلين في فيتنام عقب ظهوره للمرة الأولى في 2023 وبها وجهتين سياحيتين هما مدينة هانوي ومدينة هوي تشي منه رواجًا في يونيو 2024 من خلال الإعلان عن أول قائمة على الإطلاق للمطاعم المنتقاة في دانانغ، ومن بينها منشأتان مصنفتان في دليل ميشلين.

الاصطفاف في طوابير لتجربة جميع المطاعم المقترحة من دليل ميشلين هو واحدة من أعظم متع عشاق الطعام. تسلط جائزة ميشلين الضوء على 19 مطعم في دانانغ من بينها Banh Xeo Ba Duong و Bun Cha Ca Ba Hoa و Luk Lak و Madame Lan….كما كرمت جائزة Bib Gourmand مطاعم Bun Cha Ca Hon و Thia Go و

Hai San Be Ni….

إلا أن نقطة التحوُّل لأكلات دانانغ تكمن في مطعمين حازا على تصنيف دليل ميشلين هما La Maison 1888، ويقع في منتجع InterContinental Danang Sun Peninsula الشهير، الذي حاز على نجمةٍ واحدة. وقد حظي هذا المطعم بتكريم شبكة CNN الإخبارية واحدًا من أرقى عشر مطاعم في العالم في 2016. وقد صوتت مجلة Architectural Digest للمطعم كواحد من أروع عشر مطاعم في العالم.

جديرٌ بالذكر أن عام 2024 يمثل المرة الأولى التي يحصل فيها مطعم فيتنامي في دانانج على نجمة خضراء من ميشلين.

مسرح مكشوف ضخم على بانا هيلز

وما زالت Sun World Ba Na Hills التي اكتسبت شهرة عالمية لوجود غولدن بريدج (Golden Bridge) وأحد أكثر معالم الجذب السياحية في فيتنام بها تجذب السياح وتفتنهم بها هذا الصيف بعروضها الفنية المتكررة الفريدة من نوعها. كما تعرف با نا هيلز أيضًا بأنها (مسرح مكشوف ضخم).

يمكن للزوار الاستمتاع بعروض عالمية على مدار اليوم والليلة تشمل التزلج بمزلجة بعجلات في ميدان الكنيسة الرئيسية وفاعلية (البحث عن ملك الجعة) (Search for the Beer King) ومهرجان Bestival ورقصات أمريكا الجنوبية بالنيران وعروض حفلات السمر كل مساء وعروض Cabaret Plus للكبار فقط التي تتميز بملكات جمال تايلاند المتحولات جنسيًا.

ولإكمال التجربة تمتع بعروض الفنان الواحد في أنحاء با نا هيلز، وتضم كبار فناني السيرك من جميع أنحاء العالم.

هذا العام يقدِّم Sun World Ba Na Hills عرض Fairy Blossom لأول مرة الذي يجمع 12 نوعًا من الفنون، تضم المئات من الفانين العالمين وتقام العروض يوميًا الساعة 11 صباحًا في نوبل بلازا ((Noel Plaza

يضم العرض كبار نجوم السيرك العالميين ومنهم دوميتيل آيلوت أفضل الفنانين الذكور في الرقص على الأقطاب في العالم والنجمتان التوءمتان Crystal Ladies من سيرك Cirque du Soleil، التان تتمتعان بساقين ساحرتين وكان لهما عرض في السابق هو عرض The Ellen Show، وفنان السير بتوازن على اليدين أوليغ إيزوسيموف، وملكة الرقص على الحبل أولغا موريفا وأناستازيا بوبسوليس- المهرجة المشهورة بمهاراتها التي لا مثيل لها.

يمكن للزوار أيضًا الاستمتاع ببرنامج (The Ba Na Hills Experience) المتكامل في نادي غولف Ba Na Hills ، ويشمل الإقامة في غرفة فخمة مع بوفيه إفطار وحلبة غولف بها 18 حفرة في نادي غولف با نا هيلز، وتذاكر تلفريك وبوفيه عشاء في مطعم لا كريك (La Crique) وخصم 10% على خدمات الطعام، مع الترقية إلى غرفة فخمة إضافية (تخضع للإتاحة)، وزجاجة مجانية من النبيذ الفوار عقب الدخول، وزيارات حصرية في الصباح الباكر إلى غولدن بريدج. بخلاف ذلك، يمكن للزوار المقيمين في Novotel Danang Premier Han River اختيار غرفة وتلفريك معًا بدءً من 37600000 دونغ فيتنامي (150 دولار أمريكي).

ألعاب نارية ليلية وعروض فنية

تنطلق هذه الاحتفالات في أواخر يونيو، بالعرض الفني متعدد الخبرات سيمفونية النهر، ويتميز بألعاب نارية ليلية، وقد جذب هذا العرض آلاف الزوار إلى المنطقة الترفيهية الجديدة في دانانغ – ألا وهي دانانغ داونتاون (Da Nang Downtown).

تبدأ فرقة نهر هان (Han River) عرض سيمفونية النهر الساعة 8:30 م كل ليلة وتتميز بعروض من أكثر من مئة فنان عالمي، منهم بطل عالمي في رياضة التزلج على الماء والزلاجات المائية الطائرة. أهم لحظات العرض ألعاب نارية مدتها سبع دقائق تظهر فيها مؤثرات بصرية مستوردة من الصين لم يرها أحد من قبل.

وخلال أقل من شهرين على بدء العرض كانت تذاكره تنفذ باستمرار. ويصف أصحاب التذاكر المحظوظين العرض بأنه أفضل عرض شاهدوه على الإطلاق في دانانغ

أكبر مسرح عرائس متحركة في وسط فيتنام

يمكن لزوار دانانغ استكشاف الثقافة الفيتنامية في أكبر مسرح للعرائس المتحركة في وسط فيتنام – وهو مسرح أو أوه

(Au O)

يسع المسرح حوالي 600 مقعد تقريبًا، ويقع في القلب من مجمع وسط مدينة دانانغ. وهناك يؤدي فنانون من المسرح القومي للعرائس المتحركة في فيتنام في هانوي عرض العرائس الخشبية الفيتنامية (Roi Viet). يجمع هذا العرض أكثر من ألف عام من العرائس المائية والعرائس الطينية التقليدية، ويدمج الحكايات الشعبية مع العناصر الفنية المعاصرة ويظهر جمال ثقافة فيتنام وشعبها.