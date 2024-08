‫أعد اكتشاف دانانغ من خلال مجموعة من التجارب الجديدة

يمكن للزوار الاستمتاع بعروض عالمية على مدار اليوم والليلة تشمل التزلج بمزلجة بعجلات في ميدان الكنيسة الرئيسية وفاعلية (البحث عن ملك الجعة) (Search for the Beer King) ومهرجان Bestival ورقصات أمريكا الجنوبية بالنيران وعروض حفلات السمر كل مساء وعروض Cabaret Plus للكبار فقط التي تتميز بملكات جمال تايلاند المتحولات جنسيًا.

الاصطفاف في طوابير لتجربة جميع المطاعم المقترحة من دليل ميشلين هو واحدة من أعظم متع عشاق الطعام. تسلط جائزة ميشلين الضوء على 19 مطعم في دانانغ من بينها Banh Xeo Ba Duong و Bun Cha Ca Ba Hoa و Luk Lak و Madame Lan….كما كرمت جائزة Bib Gourmand مطاعم Bun Cha Ca Hon و Thia Go و Hai San Be Ni….

