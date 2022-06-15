‫ أعلنت شركة Huawei Cloud عن 15 خدمة مبتكرة لإلهام قيمة جديدة مع الشركاء والمطورين

شنتشن، الصين، 15 يونيو 2022 / PRNewswire / — اليوم في مؤتمر الشركاء والمطورين من هواوي، أعلنت Huawei Cloud عن 15 خدمة مبتكرة وإطارين للتعاون مع الشركاء، GoCloud و GrowCloud . وفي المؤتمر أيضًا، انطلقت مسابقة هواوي الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي مسابقة هواوي للمطورين.

وقال تشانغ بينغان، الرئيس التنفيذي لشركة Huawei Cloud ، في خطابه الرئيسي، “مع تعمق الشركات في الرقمنة، يزداد اعتماد SaaS عبر الصناعات. على مدى السنوات العشر القادمة، نتجه نحو عقد ذهبي من SaaS . توفر Huawei Cloud كل شيء كخدمة. نحن نسعى جاهدين لبناء أفضل سحابة لجلب SaaS بشكل أسرع إلى الصناعات. من خلال ابتكار الخدمات السحابية باستمرار والعمل عن كثب مع الشركاء والمطورين، نأمل في إطلاق شرارة الابتكار وإضاءة المستقبل معًا”.

تغطي الخدمات المبتكرة الـ 15 الخبرة كخدمة والتكنولوجيا كخدمة والبنية التحتية كخدمة. وهي تشمل خمس خدمات aPaaS للصناعة والحكومة والتدفئة وتعدين الفحم والتعليم؛ واثنان من خدمات aPaaS الأساسية: KooMessage لمراسلة الوسائط الغنية الشاملة، و KooMap للخرائط الرقمية السحابية المزدوجة؛ بالإضافة إلى متجر السحابة الجديد KooGallery . كما أعلن السيد تشانغ عن خط أنابيب إدارة البيانات DataArts ، والعديد من الخدمات الجديدة لخطوط الأنابيب الثلاثة الأخرى. إنها خدمات بشرية افتراضية لخط أنابيب المحتوى الرقمي MetaStudio ، و ModelBox (إطار تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي) لخط أنابيب تطوير ModelArts الذكاء الاصطناعي، و CodeArts IDE لخط أنابيب تطوير برامج DevCloud .

كما تم الإعلان عن إطارين للتعاون، GoCloud و GrowCloud ، في وضع يسمح لهما بمساعدة الشركاء على تحسين الكفاءة وتوسيع السوق. يهدف GoCloud إلى تنمية كفاءة الشركاء، ومساعدة الشركاء على بناء حلول وخدمات قوية على Huawei Cloud ، وخلق المزيد من القيمة للعملاء. يهدف GrowCloud إلى مساعدة الشركاء على توسيع تغطية العملاء، وتسريع نمو المبيعات، وتحقيق النجاح المشترك.

لطالما أولت Huawei Cloud أهمية كبيرة للنظام البيئي. حاليًا، لدى Huawei Cloud أكثر من 38000 شريك و 3.02 مليون مطور و 7400 عرض من Marketplace أصدره الشركاء. باعتبارها الأساس السحابي لعالم ذكي، تتعاون Huawei Cloud مع الأنظمة البيئية بما في ذلك Kunpeng و Ascend و HarmonyOS و Huawei Mobile Services (HMS) لدعم النظام البيئي للمطورين. تهدف Huawei Cloud إلى جذب أكثر من 1.4 مليون مطور هذا العام، وتخطط لتمكين 5 ملايين مطور بشكل عام.

تم إطلاق مسابقة مطوري هواوي تحت شعار “سبارك إنفينيتي” رسميًا في المؤتمر. كأكبر منافسة هواوي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أقامت مسابقة مطوري هواوي مسار الأساس السحابي ومسار الصناعة، اللذين يغطيان ست مناطق حول العالم ويقدمان مجموع جوائز بقيمة 5 ملايين يوان صيني. ترحب Huawei Cloud بالطلاب والمؤسسات والمتحمسين للتكنولوجيا للانضمام إلى السحابة وإنشاء قيمة جديدة.