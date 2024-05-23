‫إس سي جي إنترناشونال تتعاون مع بنى المملكة لدفع ابتكارات البناء المستدام في المملكة

بانكوك، تايلاند – اتخذت شركة إس سي جي إنترناشونال (إس سي جي إنترناشونال) خطوة كبيرة في تعزيز الإشراف البيئي من خلال تحرير مذكرة تفاهم مع شركة بنى المملكة (بنى) لتقديم تقنيات البناء المتقدمة والمستدامة في المملكة العربية السعودية. لا يقتصر هذا التعاون على إنشاء صالات عرض في المناطق الرئيسية لبيع وتوزيع مواد البناء المصنعة والمزودة بمعرفة شركة إس سي جي فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تحقيق التوسع الاستراتيجي لشركة إس سي جي إنترناشونال في جميع أنحاء جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا (SAMEA)، مع التركيز على دمج الممارسات المستدامة في عملياتها التجارية.

تستفيد الشراكة من تقنيات البناء الخضراء مثل الخرسانة فائقة الأداء (UHPC)، وتقنية الخرسانة الجاهزة من شركة إس سي جي، وطباعة شركة إس سي جي ثلاثية الأبعاد لتقليل التأثيرات البيئية. تُستخدم الخرسانة فائقة الأداء في إنشاء هياكل أكثر نحافة وأخف وزنًا وأكثر قوة وقادرة على التعامل مع الأحمال الثقيلة، وذلك باستخدام مواد أقل مع تعزيز الاستدامة. تعمل الخرسانة الجاهزة من شركة إس سي جي على تحسين الخلطات الخرسانية لتقليل استخدام الموارد والنفايات، كما تعمل تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد التي توفرها الشركة على تعزيز دقة البناء، وتقليل هدر المواد، وتقليل انبعاثات الكربون.

يقود هذه المبادرة السيد أبهيجيت داتا، العضو المنتدب لشركة إس سي جي إنترناشونال، والسيد إسلام م. رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة بنى، حيث يلتزم كلاهما بدمج الاستدامة بشكل عميق في أطر العمل التشغيلية لديهما، بهدف تحويل مشهد البناء الإقليمي من خلال ممارسات صديقة للبيئة ومُجدية اقتصاديًا ومسؤولة اجتماعيًا.

ومن خلال هذه الجهود، تضع شركة إس سي جي إنترناشونال وشركة بنى معايير صناعية جديدة، مما يوضح كيف يمكن للشراكات الاستراتيجية أن تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية. لا تؤكد هذه المبادرة على إمكانات الابتكار الصناعي لدعم ممارسات البناء الأكثر مراعاة للبيئة فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على أهمية التعاون الدولي في معالجة التحديات البيئية.

قال السيد أبهيجيت داتا، رئيس الأعمال الدولية والعضو المنتدب لشركة إس سي جي إنترناشونال: “نأمل أن يعزز هذا التعاون قدرات شركة إس سي جي في مجال الابتكار وتقنيات البناء، من خلال الشراكة مع شركة بنى، وهي شركة رئيسية في مجال البناء في المملكة العربية السعودية. نأمل معًا أن نضع الأساس لمستقبل حيث ستساعد التقنيات والشراكات في تغيير طريقة تشييد المباني. علاوة على ذلك، فإننا نهدف إلى الاستفادة من قدرات شركة بنى للتعاون معنا في تايلاند ودول الآسيان. وتعد مذكرة التفاهم هذه بمثابة شهادة على التزامنا المشترك بالابتكار والتكنولوجيا المستدامة، وآمل أن يكون لدينا تعاون قوي للغاية للمضي قدمًا.

وقال السيد إسلام م. رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة بنى المملكة: “يسعدني أن شركة بنى المملكة قد انضمت إلى شركة إس سي جي إنترناشونال. على الرغم من أن النتائج قد لا تكون مرئية على الفور، إلا أننا واثقون من أن استخدام تقنية شركة إس سي جي سيعزز قدراتنا التنافسية في سوق المملكة العربية السعودية. ولن يؤدي هذا التعاون إلى تحسين مشاريعنا فحسب، بل سيعرض أيضًا تكنولوجيا البناء الأخضر في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

نبذة عن شركة إس سي جي إنترناشيونال

شركة إس سي جي إنترناشيونال المحدودة هي شركة تابعة لشركة سيام للأسمنت العامة المحدودة (BKK:SCC)، وهي كيان عالمي مشهور تأسس عام 1978 في بانكوك. باعتبارها شركة تجارية تحولت إلى قوة دولية، تعمل شركة إس سي جي إنترناشيونال الآن في 20 موقعًا حول العالم، وتخدم أكثر من 2,000 عميل من عملاء الشركات في أكثر من 50 دولة. بحلول عام 2022، نجحت الشركة في التحول إلى شريك دولي موثوق به في سلسلة التوريد، حيث تقدم حلولاً شاملة لتعزيز تنوع سلسلة التوريد، وتخفيف المخاطر، وفتح إمكانات الأعمال. بفضل التزامها الثابت بالاستدامة، تدعم الشركة بفعالية صناعات متنوعة وتحقق إيرادات سنوية تبلغ حوالي 1,5 مليار دولار أمريكي.

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