افتتاح المؤتمر الوزاري الثاني للطاقة -الحزام والطريق- في تشينجداو

تشينجداو، الصين،, 20 أكتوبر 2021 / PRNewswire/ — تحت رعاية مشتركة من إدارة الطاقة الوطنية في الصين والحكومة الشعبية لمقاطعة شاندونج، افتُتِح المؤتمر الوزاري الثاني للحزام والطريق تحت عنوان “تعاونوا نحو مستقبل طاقة أكثر اخضرارا، وشمولية” في تشينجداو في 18 أكتوبر.

خلال الحدث، ” أطلقت مبادرة تشينجداو للتعاون في مجال الطاقة الخضراء للحزام والطريق”

تحدد المبادرة دور طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة المائية، والكتلة الحيوية، والنووية، وغيرها من الأشكال الأخرى للطاقة الخضراء من أجل تنفيذ اتفاقية باريس وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة مع التشديد على أن الطاقة الخضراء أصبحت محركًا مهمًا لتنمية الاقتصاد العالمي وستحقق فرصًا غير مسبوقة للتعاول النافع بين البلدان.

تدعو المبادرة إلى إجراءات مشتركة لدعم تطور الطافة الخضراء منخفضة الكربون في البلدان النامية. تتضمن المهام المحددة وضع خطط وأهداف أكثر طموحًا لتطوير الطاقة الخضراء، وتحسين موثوقية ومرونة إمدادات الطاقة الخضراء، إلى جانب إيجاد بيئة أكثر جاذبية للاستثمار في الطاقة الخضراء.

للتواصل:Zhu Yiling

هاتف: +86-532-85911619

الموقع الإلكتروني: http://www. qingdaochina.org

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