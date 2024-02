افتتاح النسخة الثالثة من المعرض الفني الدولي

كيمسوجا – للتنفس –العلا – بإذن من الهيئة الملكية لمحافظة العلا كيمسوجا – للتنفس –العلا – بإذن من الهيئة الملكية لمحافظة العلا

ALULA, Saudi Arabia, Feb. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) —

يعود معرض صحراء X العلا في نسخته الثالثة في الفترة من 9 فبراير إلى 23 مارس 2024، تحت عنوان “في حضرة الغياب” ليقدم 15 عملاً إبداعياً يدور حول الأشياء العظيمة المخفية التي لا يمكن للعين رؤيتها.

يفتح معرض “صحراء X العلا” أبوابه للجميع مجاناً وهو معرض فنّي بنسخة متكررة تجري إقامتها سنوياً ضمن فتراتٍ محددة في الهواء الطلق بمنطقة العلا الصحراوية الواقعة في قلب شبه الجزيرة العربية والتي تتمتّع بمكانة عالمية مرموقة. تأتي نسخة هذا العام بإشراف القيّمين الفنيين مايا الخليل ومارسيلو دانتاس، المديرين الفنيين رنيم فارسي ونيفيل ويكفيلد.

عقب نسختين ناجحتين منذ عام 2020، يعود “صحراء X العلا” في نسخته الثالثة في الفترة من 9 فبراير إلى 23 مارس 2024، حيث يعرض أعمالاً فنية معاصرة ذات رؤية لفنانين سعوديين وعالميين، وسط المناظر الطبيعية الصحراوية الاستثنائية في العلا وهي منطقة صحراوية ساحرة تقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية. تعتبر العلا وجهة عالمية لعشاق الفن الأثري لغناها بالتجارب الفريدة المستمدّة من روح المكان الآسر. كما يدعو المعرض الفنانين لخوض حوارٍ مع البيئة الصحراوية والمناظر الطبيعية الفريدة والمعالم الأثرية في العلا، ليستلهموا منها أعمالاً مميزة تنبع من البيئة المحلية ويتردد صداها مع عشاق الفن في جميع أنحاء العالم.

تحت عنوان ” في حضرة الغياب”، يطرح معرض “صحراء X العلا 2024″، الذي يُقام في إطار مهرجان فنون العلا الذي يجري من 9 فبراير وحتى 2 مارس 2024، تساؤلات عميقة عن “ما لا يمكن رؤيته؟”. إذ غالباً ما يُستهان بالصحاري، باعتبارها لا تعدو كونها مساحاتٍ من الفراغ تبدو صامتة بلا حراك، غير أن هناك ما هو أكثر بكثير مما تراه العين. قد دُعي الفنانون المشاركون في المعرض إلى استكشاف الأفكار التي تدور حول ما لا تراه الأعين ولا يكون جلياً في الواقع.

وتتضمن القائمة الكاملة للفنانين المشاركين الأسماء التالية:

أسيل اليعقوب، مواليد 1986 – كويتية.

أيمن يسري ديدبان، مواليد 1966 – سعودي فلسطيني.

بوسكو سودي، مواليد 1970 – مكسيكي.

كالين عون، مواليد 1983 – لبنانية.

فيصل سمرة، مواليد 1955 – سعودي.

فلوة ناظر، مواليد 1972 – سعوديّة.

جيوسبي بينوني، مواليد 1947 – إيطالي.

إبراهيم مهاما، مواليد 1987 – غانيّ.

قادر عطية، مواليد 1970 – جزائري فرنسي

كارولا براغا، مواليد 1988 – برازيليّة

كيمسوجا، مواليد 1957 – كوريّة جنوبية

منيرة القادري، مواليد 1983 – كويتية

نجود السديري، مواليد 1994 – سعوديّة.

باسكال هاشم، مواليد 1979 – لبناني.

رنا حداد، مواليد 1970 – لبنانية.

رند عبد الجبار، مواليد 1990 – عراقيّة

سارة العيسى، مواليد 1990 – سعوديّة.

: معرض “صحراء X العُلا”: روزي لويت، بيلهام للاتصالات rosie@pelhamcommunications.com ألويزيا روسيلاي، بيلهام للاتصالات، aloisia@pelhamcommunications. com 442089693959+ صحراء إكس: لين وينتر، إنك desertx@lynwinter.com

