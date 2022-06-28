‫ الأغنية الشعار “سنكون أفضل” تعكس الذكرى السنوية الـ 25 لعودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم

بكين، 28 حزيران/يونيو، 2022 / PRNewswire / — أصدرت مجموعة وسائل الإعلام الصينية اليوم (الجمعة) مقطع فيديو موسيقيًا للأغنية الرئيسية التي تحتفل بالذكرى الخامسة والعشرين لعودة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى الوطن الأم.

الأغنية الرئيسية “سنكون أفضل”، من تأليف الموسيقي من هونغ كونغ كيث تشان سيو كي وآلان تشيونغ كا شينغ، تعرض بشكل كامل ثقة وتوقعات سكان هونغ كونغ عبر ألحان سريعة وكلمات قابلة للقراءة.

وإذ هي مستوحاة من التكامل العميق بين هونغ كونغ والبر الرئيسي على مدار الـ 25 عامًا الماضية، استخدم تشان أكثر من 30 حرفًا صينيًا في كلمات الأغنية مثل “البحر” و “النهر” و “الخليج”، والتي تشترك في نفس المكون، لتسليط الضوء على الخصائص الإقليمية لمنطقة الخليج الكبرى. وفي الوقت نفسه، تُستخدم الصور الدافئة لـ “الجسر” و “الشاطئ” و “المنارة” لتصوير القرابة بين هونغ كونغ والبر الرئيسي.

يتميز تكوين وترتيب الأغنية “بأسلوب هونغ كونغ” المميز، حيث يجمع بين موسيقى الروك الخفيفة المشهورة لدى الشباب هونغ كونج والموسيقى الصينية التقليدية التي تسلط الضوء على الثقافة التقليدية.

يأمل تشيونغ في التعبير عن فخره بصفته صينيًا من خلال إبداعه، ولا ينسى أبدًا طموحه الأصلي في مد تطور العصر والسعي للمضي قدمًا إلى المستقبل بمثابرة.

يسجل الفيديو الموسيقي مشاهد العمل والحياة للعديد من مواطني هونغ كونغ، بما في ذلك دو هوي كيم، الحاصل على الميدالية البرونزية الأولمبية، وجانيس تشان بوي-يي، النموذج القدوة في “ملامسة الصين 2021″، و ليون أون لي، وهو من سكان هونغ كونغ بعد فترة التسعينيات، بدأت حياتها المهنية في التخفيف من حدة الفقر في مقاطعة غويجو بجنوب غرب الصين في العام 2018.

الرابط: https://youtu.be/BNGFcwnZ2-4