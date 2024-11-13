‫الرئيس التنفيذي لشركة كوني فيليب ديلورم يزور دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الشراكات وتقديم ابتكار جديد

الرياض، المملكة العربية السعودية – 31 نوفمبر 2024 – يزور فيليب ديلورم، الرئيس التنفيذي لشركة كوني (www.KONE.com)، الشركة العالمية الرائدة في صناعة المصاعد والسلالم المتحركة، منطقة مجلس التعاون الخليجي بعد إطلاق استراتيجية كوني العالمية الجديدة “رايز- Rise”، لمناقشة مدى أهمية الابتكارات الرقمية والمستدامة في مجال النقل العمودي من حيث المساعدة في مواكبة النمو السريع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

يوضح ديلورم أنه “مع توقعات بارتفاع عدد سكان المناطق الحضرية في دول الخليج بنسبة 20% بحلول عام 2030، فهناك حاجة هائلة في المنطقة للبناء بشكل أفضل وأكثر استدامة. ففي دول مجلس التعاون الخليجي، يُترجم هذا حاليًا إلى استثمارات غير مسبوقة في البنية الأساسية، وتقنيات البناء الذكية، فضلاً عن زيادة الطلب على المساكن الأكثر توفيرًا”.

“بفضل استراتيجيتنا العالمية الجديدة، تتمتع شركة كوني بمكانة فريدة لدعم صناعة البناء وعملائنا في المنطقة. كما أننا نركز على الفرص الناشئة عن التحول الرقمي، والتطوير السكني، والتجديد الحضري، والاستدامة، وهذا يتماشى تمامًا مع النمو والتحول الذي نشهده في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي”.

تتمتع شركة كوني بحضور في منطقة الخليج منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي. ولديها الآن فريق قوي يضم أكثر من 3000 موظف في مختلف أنحاء المنطقة، ولديها مكاتب في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت. ولطالما كانت شركة كوني شريكًا موثوقًا به في توفير العاملين إلى بعض المباني التاريخية الأكثر شهرة في المنطقة بما في ذلك برج الساعة الملكي في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية وبرج الوصل وبرج بن غاطي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف ديلورم: “تمثل دول مجلس التعاون الخليجي سوقًا رئيسيةً بالنسبة لنا في مهمتنا لتعزيز مستقبل حضري مستدام ومتصل. وبالنظر إلى المتطلبات المتغيرة في البنية الأساسية والسكن والجبهة التكنولوجية، فإن فريقنا متحمس لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون في السوق”.

تعرف على حل مصاعد المباني الشاهقة KONE High-Rise MiniSpace DX: أحدث ابتكارات شركة كوني للمشاريع الشاهقة

فى ظل أن ما يقرب من 50% من مباني المنطقة تٌصنف كمباني شاهقة الإرتفاع، يعد السوق بدول الخليج (GCC) أحد أفضل الأسواق الاستراتيجية لإطلاق ابتكارات KONE للمباني المتوسطة وشاهقة الأرتفاع. لتلبية احتياجات قطاع المباني الشاهقة المتطور باستمرار في الخليج، ولذا تعلن KONE عن إطلاق أبتكارها الجديد KONE High-Rise MiniSpace DX قريباً في السوق.

تم تصميم هذه التكنولوجيا المتقدمة خصيصًا للمباني التي تزيد ارتفاعها عن 300 متر، وتشمل ميزاتها ما يلي:

رؤية مختلفة ومتطورة لصناعة المصاعد الكهربائية للمباني شاهقة الإرتفاع : تقليل المساحة الرأسية، مما يزيد من حرية التصميم ويقلل من تكاليف البناء.

: تقليل المساحة الرأسية، مما يزيد من حرية التصميم ويقلل من تكاليف البناء. خفض استهلاك الطاقة : تقليل استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ باستخدام KONE UltraRope® وتقنيات التحكم المرن والمتطور لإحتياجات المبانى وتدفق مرتاديها على مختلف استخداماتها.

: تقليل استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ باستخدام وتقنيات التحكم المرن والمتطور لإحتياجات المبانى وتدفق مرتاديها على مختلف استخداماتها. تقليل الانبعاثات الكربونية : خفض الانبعاثات الكربونية طوال فترة العمر الإفتراضي ودورة حياة المصعد.

: خفض الانبعاثات الكربونية طوال فترة العمر الإفتراضي ودورة حياة المصعد. زيادة الإعتمادية على نظم المصاعد الكهربائية : تقليل الحاجة للصيانة، مما يضمن توافرًا أعلى من خلال نظام تشغيل قوي وصيانة تنبؤية ذكية.

تقليل الحاجة للصيانة، مما يضمن توافرًا أعلى من خلال نظام تشغيل قوي وصيانة تنبؤية ذكية. ابتكار متصل سحابياً:يقدم تصميمًا مرنًا وقابلًا للتكيف للمصعد ليتماشى مع أفضل المباني اليوم، مما يسهل عملية التجديد والترقية في المستقبل.

يوضح ديلورم قائلاً: “إنها تقنية تغير قواعد العمل وتوفر قيمة ملحوظة لعملائنا من خلال توفير الطاقة، وانخفاض انبعاثات الكربون، وزيادة حرية التصميم، وتبسيط عملية البناء”.

دعم تحديث البنية الأساسية

بالإضافة إلى توفير التقنيات المتقدمة للتطورات الجديدة، تشارك شركة كوني بفعالية في دعم استثمارات البنية الأساسية المتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال حلول التحديث المصممة خصيصًا. وبفضل فهمها العميق لدورات حياة المباني والاحتياجات الحضرية المتطورة، تقدم شركة كوني خدمات التحديث المصممة لتمديد عمر المباني القائمة وكفاءتها وسلامتها في جميع أنحاء المنطقة.

تساعد عملية التحديث أيضًا على جعل المباني متصلة رقميًا. ومن خلال الاستفادة من تحليلات البيانات، يمكن التنبؤ بالأخطاء ومعالجتها على الفور، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل ويحسن جداول الصيانة.

ويوضح ديلورم قائلاً: “تلعب المصاعد والسلالم المتحركة المتصلة وبياناتها دورًا رئيسيًا. ومن خلال تحديث المصاعد القديمة، والتي تمثل عادة ما بين 2% إلى 10% من استخدام الطاقة في المبنى، يمكن لشركة كوني تقليل استهلاك الطاقة المرتبط بالمصاعد بنسبة تصل إلى 70%”.

وبالتالي، لا تستطيع الأجهزة المتصلة تحسين أداء المصعد فحسب، بل تقلل أيضًا من الحاجة إلى زيارات الفنيين غير الضرورية، مما يؤدي إلى تقليل الانبعاثات الناجمة عن السفر وتحسين الكفاءة بشكل عام.

ويختتم ديلورم خطابه قائلاً: “وللتبسيط: بفضل مساعدتنا، ستصبح المباني والمدن أكثر استدامة، كما سيصبح من السهل على الأشخاص التنقل فيها، حتى مع زيادة عدد السكان”.

البيانات الصحفية المنشورة سابقاً:

19 سبتمبر 2024: https://apo-opa.co/3AnEr80

6 فبراير 2024: https://apo-opa.co/3UMBLYt

28 سبتمبر 2023: https://apo-opa.co/3UM8lcW

23 يونيو 2021: https://apo-opa.co/3UNhiT9

تم توزيعه بواسطة ايه بي او جروب نيابة عن شركة كوني.

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تعليق توضيحي للصورة (1): الرئيس التنفيذي لشركة كوني، فيليب ديلورم

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نبذة عن شركة كوني:

في شركة كوني، هدفنا هو تشكيل مستقبل المدن. وباعتبارنا شركة عالمية رائدة في صناعة المصاعد والسلالم المتحركة، فإننا ننقل ملياري شخص كل يوم، ونجعل رحلاتهم آمنة ومريحة وموثوقة من خلال تقنية People Flow® الذكية والمستدامة. في عام 2023، حققت شركة كوني مبيعات سنوية بقيمة 11.0 مليار يورو، وفي نهاية العام بلغ عدد موظفيها أكثر من 60 ألف موظف في أكثر من 60 دولة. يتم إدراج أسهم كوني من الفئة B في بورصة ناسداك هلسنكي المحدودة في فنلندا.

www.KONE.com

كوني في دول مجلس التعاون الخليجي:

تأسست شركة كوني في عام 1910 في فنلندا ودخلت سوق الخليج في أواخر سبعينيات القرن الماضي من خلال الموزعين المحليين. وفي عام 1998، أنشأت الشركة حضورًا مباشرًا من خلال مكاتبها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت.

اليوم، توظف شركة كوني الخليج أكثر من 3000 موظف متخصص في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، والذين يقدمون خدمات عالية الجودة فيما يتعلق بالمصاعد والسلالم المتحركة والصيانة. وتخدم الشركة مجموعة متنوعة من العملاء، بدءًا من المشاريع السكنية والتجارية الكبرى إلى المشاريع المميزة، مع التركيز في الوقت ذاته على الحلول المبتكرة التي تعزز السلامة والكفاءة والاستدامة بما يتماشى مع التوسع الحضري السريع في المنطقة.