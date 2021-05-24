الرئيس الصيني يلقي كلمة في القمة العالمية للصحة

بكين، 24 مايو 2021 /PRNewswire/ — حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ القمة العالمية للصحة وألقى كلمة عبر رابط فيديو في بكين يوم الجمعة.

وقد استضافت القمة كل من إيطاليا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين والمفوضية الأوروبية.

وفي خطابه، حث الرئيس شي المجتمع الدولي على وضع الناس وحياتهم في المقام الأول وإظهار شعور كبير بالمسؤولية السياسية والشجاعة، والقيام بردود غير عادية على تحد غير عادي.

كما صرح الرئيس شي بضرورة عدم ادخار أي جهد لحضور كل حالة وإنقاذ كل مريض والاحترام الحقيقي لقيمة وكرامة كل حياة بشرية، وأنه من المهم أيضًا تقليل التأثير المحتمل على حياة الناس والحفاظ على النظام العام في مجتمعنا.

وأشار إلى أهمية اهتمام أعضاء مجموعة العشرين بتبني سياسات اقتصادية كلية مسؤولة لضمان التشغيل الآمن والسلس للسلسلة الصناعية وسلسلة التوريد العالمية، مع الاستمرار في دعم الدول النامية.

وفي إشارة إلى أن الوباء في إنه يُعد تذكيرًا آخر بأن البشرية تنهض وتهبط مع مستقبل مشترك، صرح الرئيس الصيني بإن التلاعب السياسي لن يخدم الاستجابة لكوفيد-19، ولن يؤدي إلا إلى تعطيل التعاون الدولي ضد الفيروس وإلحاق ضرر أكبر بالناس في جميع أنحاء العالم. العالمية.

كما دعا البلدان إلى الامتناع عن التأميم القومي للقاحات، وإلى تعزيز التوزيع العادل للقاحات وإمكانية الوصول إلى العناصر والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية. تحتاج البلدان الرئيسية المطورة والمُنتجة للقاحات إلى تحمل مسؤوليتها لتوفير المزيد من اللقاحات للبلدان النامية التي هي في أمس الحاجة إليها.

وقد صرح الرئيس شي بضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والاستفادة منهم والتمسك بروح التشاور المكثف والمساهمة المشتركة والمنافع المشتركة.

كما أعلن الرئيس شي عن أن “الصين ستقدم 3 مليارات دولار أمريكي إضافية كمساعدات الدولية على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاستجابة لكوفيد-19 والتعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلدان النامية الأخرى”.

وصرح أيضًا بإن الصين ستوفر المزيد من اللقاحات بأفضل ما في وسعها.

وبإن الصين تدعم شركات اللقاحات لديها في نقل التقنيات إلى الدول النامية الأخرى وتنفيذ الإنتاج المشترك معها.

وأضاف “دعونا نتكاتف ونقف جنبًا إلى جنب مع بعضنا البعض لتعزيز التعاون الدولي بحزم ضد كوفيد-19، وبناء مجتمع عالمي للصحة للجميع ، والعمل من أجل مستقبل أكثر صحة وإشراقًا للبشرية”!

الرابط: https://m.youtube.com/ watch?v=qf_v-f-kKF0

فيديو: https://www.youtube.com/watch?v=qf_v-f-kKF0