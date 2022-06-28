‫ الصيانة الروبوتية في الصناعة الكيميائية: EVONIK تعتمد على GETAC F110 TABLET للتحكم في الروبوت الآلي

by Web Desk

تايبي، 28 يونيو 2022 / PRNewswire / — إجراء مهام الصيانة والتفتيش في المناطق الحرجة باستخدام روبوت آلي – يتم تنفيذ هذه المهمة من قبل  Evonik ، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة المواد الكيميائية المتخصصة، كجزء من مشروع ابتكار مع ثلاثة شركاء في أحد مصانع الكيماويات المملوكة للشركة.

Evonik relies on Getac's F110-EX to control the robot and teach it auto-mated inspection routes around the facility.

تعتمد  Evonik  على الكمبيوتر اللوحي الحاصل على  F110 ATEX  من  Getac  للتحكم في الروبوت وتعليمه طرق الفحص الآلي حول المنشأة. اختارت الشركة  F110-EX  نظرًا لأدائها القوي وموثوقيتها الممتازة، مقارنة ببدائل الحوسبة القوية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، كانت استجابة  Getac  السريعة ودرجة عالية من المرونة أثناء دمج الحل من العوامل الرئيسية في خلق بيئة عمل مثالية لإثبات المفهوم ( PoC ). تم توفير برنامج الروبوت بواسطة  Energy Robotics ، بينما تم توفير الروبوت نفسه بواسطة  Boston Dynamics .

الهدف من المشروع هو تقييم التطبيق العملي لحل الصيانة والتفتيش الآلي في الصناعة الكيميائية. تتمثل المهمة الأساسية للروبوت في السفر على طول طرق التفتيش المبرمجة مسبقًا، وجمع البيانات التشغيلية المهمة. كما ستجري عمليات فحص أمان آلية لا يمكن دمجها في مفهوم الصيانة عن بُعد (أو بتكلفة كبيرة فقط). يمكن للمؤسسات بعد ذلك استخدام البيانات التي تم جمعها لتحسين الفترات الفاصلة بين عمليات التفتيش مع زيادة موثوقية الأصول في نفس الوقت.

يلعب الكمبيوتر اللوحي  Getac  دورًا محوريًا في المشروع، حيث يعمل كواجهة رئيسية بين الروبوت وبرامج التحكم والمشغل البشري. للتحكم والمراقبة في المصنع، يمكن للمشغل الوصول إلى البرنامج عبر  F110-EX ، بينما يتم استخدام وحدة تحكم إضافية للتدخلات السريعة أثناء التشغيل.

Getac Logo

يوضح  Thorsten Schimpf ، خبير العمليات في  Evonik : “يتلقى الروبوت طلباته من خلال  Getac F110-EX ، والذي يمكن استخدامه أيضًا للتحكم فيه أثناء المهام المقابلة، كما هو الحال في مزرعة الخزانات”. “الروبوت مزود بأجهزة استشعار، بالإضافة إلى كاميرات الأشعة تحت الحمراء والبصرية، مما يسمح له بالانتقال إلى مواقع محددة داخل المنشأة والتقاط صور للشاشات أو تسجيل البيانات، والتي يمكن إعادة إرسالها للتقييم. للتشغيل الفعال، علمنا أننا بحاجة إلى جهاز محمول متين بطاقة كافية لعرض قنوات الفيديو من الروبوت في الوقت الفعلي. يسمح لنا  F110-EX  بفعل ذلك بالضبط”.

متطلبات الكمبيوتر اللوحي  F110-EX  عالية. لا يجب أن تكون قوية للغاية ومعتمدة من  ATEX  فحسب، بل يجب أيضًا أن تكون الشاشة سهلة القراءة في الهواء الطلق، في ظل مجموعة واسعة من الظروف البيئية بما في ذلك المطر، ويجب أن تعمل بكامل طاقتها في درجات الحرارة الساخنة والباردة.

تطلب  Evonik  أيضًا نظام تشغيل  Windows ، بالإضافة إلى القدرة على التقاط ومعالجة كميات كبيرة من البيانات بسرعة وفعالية. يلعب الاتصال والأداء دورًا رئيسيًا أيضًا، مما يسمح بنقل الفيديو وتشغيله بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يلزم توفر اتصال  LTE  نظرًا لعدم وجود شبكة  WLAN  في مزرعة الصهاريج. أخيرًا، يلزم وجود  Bluetooth  لتوصيل وحدة التحكم بالجهاز اللوحي. مع حزام الحمل المناسب  Getac ، يمكن حمل  F110  بشكل مريح أمام الجسم، بحيث يكون للمستخدم كلتا يديه بحرية لتشغيل وحدة التحكم في نفس الوقت.

يضيف  Thorsten Schimpf : “لم تتعرف  Evonik  على  Getac  كحل جيد فحسب، بل استجابت  Getac  على الفور لاستفسارنا، وتمكنت من تقديم المساعدة بسرعة، وقدمت الحل المناسب لاحتياجاتنا،” آمن، فهو يعمل بشكل لا تشوبه شائبة ويلبي متطلباتنا العالية جدًا للأداء والوظائف والاتصال.” يؤكد  Schimpf : “نحن راضون جدًا عن  F110-EX”.

يقول  Eric Yeh ، المدير الإداري في  Getac Technology GmbH : “يعتمد  Getac F110-EX  على أحدث التقنيات القوية، مما يجعله مناسبًا بشكل مثالي لمشروع  Evonik  الطموح”. “يسعدنا أن نكون قادرين على المساهمة في نجاح المشروع ونتطلع إلى العمل عن كثب مع  Evonik  في مبادرات مماثلة في المستقبل.”

Evonik Industries AG

Evonik  هي واحدة من الشركات الرائدة في العالم في المواد الكيميائية المتخصصة. تنشط الشركة في أكثر من 100 دولة حول العالم وحققت مبيعات بقيمة 15 مليار يورو وأرباح تشغيلية ( EBITDA  معدلة) بقيمة 2.38 مليار يورو في عام 2021. تذهب  Evonik  إلى ما هو أبعد من الكيمياء لإنشاء حلول مبتكرة ومربحة ومستدامة للعملاء. يعمل حوالي 33000 موظف معًا لغرض مشترك: نريد تحسين الحياة اليوم وغدًا.

عن شركة  Getac

شركة  Getac Technology Corporation  هي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الأجهزة المحمولة القوية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والبرمجيات وحلول الفيديو. تم تصميم حلول وخدمات  Getac  لتمكين الخبرات غير العادية للعاملين في الخطوط الأمامية في البيئات الصعبة. اليوم، تخدم  Getac  العملاء في أكثر من 100 دولة في مجالات الدفاع، والسلامة العامة، والإسعاف، والحرائق والإنقاذ، والمرافق، والسيارات، والموارد الطبيعية، والتصنيع، والنقل، والخدمات اللوجستية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:  https://protect-eu.mimecast.com/s/3g-4CAQLJtrryAT8DOyy?domain=getac.com شارك في مدونة  Getac Industry  أو تابع الشركة على  LinkedIn  و  YouTube .

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الصورة –  https://mma.prnewswire.com/media/1844102/20220414_115905_F110_EX.jpg
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