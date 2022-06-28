‫ الصيانة الروبوتية في الصناعة الكيميائية: EVONIK تعتمد على GETAC F110 TABLET للتحكم في الروبوت الآلي

تايبي، 28 يونيو 2022 / PRNewswire / — إجراء مهام الصيانة والتفتيش في المناطق الحرجة باستخدام روبوت آلي – يتم تنفيذ هذه المهمة من قبل Evonik ، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة المواد الكيميائية المتخصصة، كجزء من مشروع ابتكار مع ثلاثة شركاء في أحد مصانع الكيماويات المملوكة للشركة.

تعتمد Evonik على الكمبيوتر اللوحي الحاصل على F110 ATEX من Getac للتحكم في الروبوت وتعليمه طرق الفحص الآلي حول المنشأة. اختارت الشركة F110-EX نظرًا لأدائها القوي وموثوقيتها الممتازة، مقارنة ببدائل الحوسبة القوية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، كانت استجابة Getac السريعة ودرجة عالية من المرونة أثناء دمج الحل من العوامل الرئيسية في خلق بيئة عمل مثالية لإثبات المفهوم ( PoC ). تم توفير برنامج الروبوت بواسطة Energy Robotics ، بينما تم توفير الروبوت نفسه بواسطة Boston Dynamics .

الهدف من المشروع هو تقييم التطبيق العملي لحل الصيانة والتفتيش الآلي في الصناعة الكيميائية. تتمثل المهمة الأساسية للروبوت في السفر على طول طرق التفتيش المبرمجة مسبقًا، وجمع البيانات التشغيلية المهمة. كما ستجري عمليات فحص أمان آلية لا يمكن دمجها في مفهوم الصيانة عن بُعد (أو بتكلفة كبيرة فقط). يمكن للمؤسسات بعد ذلك استخدام البيانات التي تم جمعها لتحسين الفترات الفاصلة بين عمليات التفتيش مع زيادة موثوقية الأصول في نفس الوقت.

يلعب الكمبيوتر اللوحي Getac دورًا محوريًا في المشروع، حيث يعمل كواجهة رئيسية بين الروبوت وبرامج التحكم والمشغل البشري. للتحكم والمراقبة في المصنع، يمكن للمشغل الوصول إلى البرنامج عبر F110-EX ، بينما يتم استخدام وحدة تحكم إضافية للتدخلات السريعة أثناء التشغيل.

يوضح Thorsten Schimpf ، خبير العمليات في Evonik : “يتلقى الروبوت طلباته من خلال Getac F110-EX ، والذي يمكن استخدامه أيضًا للتحكم فيه أثناء المهام المقابلة، كما هو الحال في مزرعة الخزانات”. “الروبوت مزود بأجهزة استشعار، بالإضافة إلى كاميرات الأشعة تحت الحمراء والبصرية، مما يسمح له بالانتقال إلى مواقع محددة داخل المنشأة والتقاط صور للشاشات أو تسجيل البيانات، والتي يمكن إعادة إرسالها للتقييم. للتشغيل الفعال، علمنا أننا بحاجة إلى جهاز محمول متين بطاقة كافية لعرض قنوات الفيديو من الروبوت في الوقت الفعلي. يسمح لنا F110-EX بفعل ذلك بالضبط”.

متطلبات الكمبيوتر اللوحي F110-EX عالية. لا يجب أن تكون قوية للغاية ومعتمدة من ATEX فحسب، بل يجب أيضًا أن تكون الشاشة سهلة القراءة في الهواء الطلق، في ظل مجموعة واسعة من الظروف البيئية بما في ذلك المطر، ويجب أن تعمل بكامل طاقتها في درجات الحرارة الساخنة والباردة.

تطلب Evonik أيضًا نظام تشغيل Windows ، بالإضافة إلى القدرة على التقاط ومعالجة كميات كبيرة من البيانات بسرعة وفعالية. يلعب الاتصال والأداء دورًا رئيسيًا أيضًا، مما يسمح بنقل الفيديو وتشغيله بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يلزم توفر اتصال LTE نظرًا لعدم وجود شبكة WLAN في مزرعة الصهاريج. أخيرًا، يلزم وجود Bluetooth لتوصيل وحدة التحكم بالجهاز اللوحي. مع حزام الحمل المناسب Getac ، يمكن حمل F110 بشكل مريح أمام الجسم، بحيث يكون للمستخدم كلتا يديه بحرية لتشغيل وحدة التحكم في نفس الوقت.

يضيف Thorsten Schimpf : “لم تتعرف Evonik على Getac كحل جيد فحسب، بل استجابت Getac على الفور لاستفسارنا، وتمكنت من تقديم المساعدة بسرعة، وقدمت الحل المناسب لاحتياجاتنا،” آمن، فهو يعمل بشكل لا تشوبه شائبة ويلبي متطلباتنا العالية جدًا للأداء والوظائف والاتصال.” يؤكد Schimpf : “نحن راضون جدًا عن F110-EX”.

يقول Eric Yeh ، المدير الإداري في Getac Technology GmbH : “يعتمد Getac F110-EX على أحدث التقنيات القوية، مما يجعله مناسبًا بشكل مثالي لمشروع Evonik الطموح”. “يسعدنا أن نكون قادرين على المساهمة في نجاح المشروع ونتطلع إلى العمل عن كثب مع Evonik في مبادرات مماثلة في المستقبل.”

Evonik Industries AG

Evonik هي واحدة من الشركات الرائدة في العالم في المواد الكيميائية المتخصصة. تنشط الشركة في أكثر من 100 دولة حول العالم وحققت مبيعات بقيمة 15 مليار يورو وأرباح تشغيلية ( EBITDA معدلة) بقيمة 2.38 مليار يورو في عام 2021. تذهب Evonik إلى ما هو أبعد من الكيمياء لإنشاء حلول مبتكرة ومربحة ومستدامة للعملاء. يعمل حوالي 33000 موظف معًا لغرض مشترك: نريد تحسين الحياة اليوم وغدًا.

عن شركة Getac

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