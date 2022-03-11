‫ المكنسة الروبوتية الذكية الرائدة Kyvol Cybovac E31 قادمة إلى «إكسترا» و«نون» في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 10 مارس 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Kyvol عن توافر مكنسة Kyvol Cybovac E31 «كايفول سيبوفاك إي 31»، المنتج المميز في خط إنتاجها من المكانس الآلية، وطرحها حاليًا على اثنتين من أكثر مواقع التسوق الإلكترونية شهرة في المملكة العربية السعودية، إكسترا و نون. وتتوافر المكنسة الروبوتية أيضًا في المتاجر الفعلية لإكسترا في جميع أنحاء البلاد للعملاء الذين يرغبون في التعرف على المنتج الرئيسي والحصول على تجربة عن قرب مع المنتج المميز الذي حقق مبيعات شهرية تصل إلى 2000 قطعة في البلاد.

تُعد «كايفول سيبوفاك إي 31» وحشًا حقيقيًا في التنظيف يأتي مزودًا بنظام ملاحة رائد في مجاله ويتمتع بأداء قوي في الحركة والتنظيف، وسيكون هناك عرض جيد على «كايفول سيبوفاك إي 31» ضمن العروض الترويجية لشهر رمضان قبل 31 مارس.

إن «كايفول سيبوفاك إي 31» هو رفيقك في تنظيف الجاف والرطب للمنزل وتوفر طريقتين للتنظيف العميق بدون المتاعب من خلال روبوت متطور مجهز بعدد وافر من الابتكارات التكنولوجية الرائدة. وتتميز المكنسة الروبوتية الذكية بنظام الملاحة الفريد gyroptic™ المدعوم بجيروسكوب عالي الدقة، ويمكنها الحركة ورسم طريقها بذكاء والتكيف مع مساحة أماكن المعيشة، وتختتم مهام التنظيف باتباع مسار على شكل حرف U يضمن عدم ترك أي بقعة. ومن خلال العمل مع مستشعر التدفق البصري المتطور، يمكن للمكنسة معايرة وضبط الملاحة تلقائيًا بناءً على موقعها والأشياء المحيطة بها لتحقيق زيادة قدرها 30 في المائة في كفاءة التشغيل.

تأتي المكنسة «كايفول سيبوفاك إي 31» مزودة ببطارية تدوم أكثر من ساعتين من التشغيل، وتتمتع بقوة شفط 2200 باسكال تمنحها القدرة على إزالة الأوساخ العنيدة والمبعثرة على الأسطح الصلبة والناعمة. ومن خلال نظام الكشف عن الأشياء متعدد المستشعرات يستطيع الروبوت التبديل مباشرة إلى مستوى الشفط الأمثل من خلال تحديد أنواع الأسطح ومخاطر البقع، فضلاً عن تجنب الاصطدام والسقوط. وتعمل المكنسة بثلاثة أوضاع للتنظيف هي: الوضع التلقائي لعمليات الكنس والتحويم المنتظمة اليومية؛ ووضع البقعة لتنظيف مكثف لمنطقة معينة؛ ووضع الحافة لتنظيف حواف الجدران التي يصعب الوصول إليها. وما عليك إلا التأكد من تنظيف كل ركن من أركان الغرفة.

ويمكن التحكم بالمكنسة من خلال جهاز التحكم عن بعد، وكذلك يمكن الوصول إليها بسهولة عبر تطبيق Kyvol، والذي يسمح للمستخدم ببدء جلسة التنظيف أو إعادة الروبوت إلى قاعدة الشحن بنقرة واحدة. ومن خلال Alexa أو Google Assistant، يمكن التحكم الصوتي في المكنسة بلا عناء، فما على المستخدم إلى أن يتحدث إلى «كايفول سيبوفاك إي 31»، وهي سوف تعرف طريقها لإنجاز المطلوب.

للتواصل:

البريد الإلكتروني: francesca.zhang@vantopgroup. com

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1759567/Kyvol_Cybovac_ E31.jpg