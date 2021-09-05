المملكة العربية السعودية تتجلى كوجهة رئيسية للاستثمار في التعدين لتميزها التقني والنظام البيئي الصناعي والتركيز على الاستدامة

يوضح معالي نائب الوزير لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، تفاصيل التحول التعديني في البلاد مع نموها لتصبح الركيزة الثالثة للنمو الصناعي في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 5 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — في مقابلة هذا الأسبوع خلال فعاليات مؤتمر

( Mines and Money Online Connect (، شارك معالي المهندس خالد المديفر، نائب وزير شؤون التعدين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، مع جمهور عالمي من المستثمرين الأسباب التي حولت المملكة العربية السعودية سريعًا إلى وجهة تعدين رئيسية.

صرح معالي المهندس خالد المديفر قائلًا: “لقد أصبحت المملكة العربية السعودية منفتحة للغاية على مجال الأعمال التجارية، وقد اتخذنا العديد من الخطوات التحويلية لجعل الاستثمار في التعدين أكثر جاذبية من أي وقت مضى. وإلى جانب ذلك، ونظرًا لما أدلى لنا المستثمرون به عن عوامل النجاح الحاسمة، فإننا نمتلك عقلية وطنية جديدة وفهم أعمق لتعقيدات التعدين وتركيز أكبر على الاستقرار والقدرة على التنبؤ. وبالإضافة إلى البصمة الجيولوجية الغنية والمتنوعة، وقطاع التعدين المتحول والتركيز الشديد على الاستدامة، يمكننا تقديم حجة قوية مفادها أن المملكة العربية السعودية بلد تعدين في طور التكوين”.

كما سلّط معالي نائب الوزير الضوء على ثلاثة عوامل جذب رئيسية للمستثمرين: الجيولوجيا ونظام البيئي للتعدين والاستدامة.

الجيولوجيا

تشير التقديرات إلى أن منطقة الدرع العربي ( Arabian Shield ) يحتوي على ما قيمته 1.3 تريليون دولار من الثروة المعدنية الممكنة، عبر العديد من السلع، بما في ذلك الذهب والنحاس والفوسفات وخام الحديد والمعادن الأرضية النادرة، وكثير منها ضروري للتقنيات التي ستقود مستقبلًا مستدامًا، والتي في ارتفاع الطلب.

) يحتوي على ما قيمته 1.3 تريليون دولار من الثروة المعدنية الممكنة، عبر العديد من السلع، بما في ذلك الذهب والنحاس والفوسفات وخام الحديد والمعادن الأرضية النادرة، وكثير منها ضروري للتقنيات التي ستقود مستقبلًا مستدامًا، والتي في ارتفاع الطلب. كما توفر قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية ( National Geological Database ) التي تم إطلاقها مؤخرًا إمكانية الوصول عبر الإنترنت إلى ما يعادل 80 عامًا من السجلات الوطنية للمعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية، بما في ذلك آلاف التقارير التفصيلية حول أهداف التعدين وآفاقه.

) التي تم إطلاقها مؤخرًا إمكانية الوصول عبر الإنترنت إلى ما يعادل 80 عامًا من السجلات الوطنية للمعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية، بما في ذلك آلاف التقارير التفصيلية حول أهداف التعدين وآفاقه. أُعلن مؤخرًا أيضًا عن برنامج مسح جيولوجي إقليمي ( Regional Geological Survey Program ) رئيسي قيد التنفيذ الآن وسيجري عمليات مسح جيوفيزيائية وجيوكيميائية وإنشاء خرائط تفصيلية لمساحة أكثر من 700,000 كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي.

) رئيسي قيد التنفيذ الآن وسيجري عمليات مسح جيوفيزيائية وجيوكيميائية وإنشاء خرائط تفصيلية لمساحة أكثر من 700,000 كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي. ومن أجل تحقيق أهداف اتفاقية باريس ( Paris Agreement ) بشأن المناخ، سيتعين زيادة المعروض العالمي من النحاس والمعادن الأرضية النادرة بنسبة 40 في المائة، بينما سترتفع احتياجات النيكل والكوبالت بنسبة 60 في المائة إلى 70 في المائة، وستتوسع متطلبات الليثيوم بنسبة 90 في المائة. تظهر كل هذه العناصر المحورية في الجيولوجيا الغنية للمملكة العربية السعودية

النظام البيئي للتعدين

ركزت رؤية السعودية 2030 على التعدين من أجل تحقيق نمو في هذا القطاع ليصبح الركيزة الثالثة للنمو الصناعي في البلاد، مما أدى إلى تطوير شامل في استراتيجية تطوير التعدين والصناعات التعدينية

( Mining and Mining IndustriesDevelopment Strategy )، والتي حددت ما يقرب من 40 مبادرة، معظمها قيد التنفيذ بالفعل.

( )، والتي حددت ما يقرب من 40 مبادرة، معظمها قيد التنفيذ بالفعل. يجري تغيير الإطار القانوني والتنظيمي للتعدين في المملكة العربية السعودية، وأصبح مصمم الآن لضمان الترخيص الفعال والشفاف؛ وتبسيط ممارسة الأعمال التجارية؛ ودعم صناعة التعدين الديناميكية والمستدامة.

– استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية، صدر نظام الاستثمار التعديني ( Mining Investment Law ) المنقح بالكامل في أواخر العام الماضي، وهو يدعم الآن عملية واضحة وشفافة لطلبات الترخيص والموافقات

) المنقح بالكامل في أواخر العام الماضي، وهو يدعم الآن عملية واضحة وشفافة لطلبات الترخيص والموافقات – توفر منصة “ Ta-adin ” الجديدة على شبكة الإنترنت نقطة وصول واحدة لتطبيقات ترخيص التعدين والإصدار والمعلومات

” الجديدة على شبكة الإنترنت نقطة وصول واحدة لتطبيقات ترخيص التعدين والإصدار والمعلومات – تم تنفيذ حوافز جديدة، بما في ذلك توفير تمويل مشترك يصل إلى 75 في المائة من الاستثمار، وإجازة امتياز لمدة خمس سنوات لعمال المناجم، وخصومات على عائدات الإنتاج المحلي، ودعم تكاليف السعودة

اجتذبت المملكة بالفعل كميات كبيرة من الاستثمارات المحلية والدولية في سلع التعدين مثل الذهب والفوسفات والألمنيوم.

كان هذا النجاح السابق قائمًا على مجموعة متنوعة من المزايا “المُعدة خصيصًا” للمستثمرين المحتملين، إلى حد ما، مثل:

– ارتفاع الطلب المحلي على المنتجات المعدنية

– الموقع الجغرافي في جزء رئيسي من العالم والقرب من أسواق المستخدم النهائي في المناطق الجغرافية الرئيسية، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأوروبا

– السلامة والأمن حسب تصنيف مؤشر الأمن للمنتدى الاقتصادي العالمي ( World Economic Forum )

) – تقدم مستمر في “سهولة ممارسة الأعمال”، حيث وضع البنك الدولي ( World Bank ) المملكة العربية السعودية ضمن أفضل 10 دول من حيث تحسين مناخ الأعمال.

) المملكة العربية السعودية ضمن أفضل 10 دول من حيث تحسين مناخ الأعمال. – بنية تحتية قوية، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والموانئ وشبكات الكهرباء، واستثمارات كبيرة في استخدام المياه والبنية التحتية.

الاستدامة

يهدف مبدأ الاستدامة في قطاع التعدين إلى حماية البيئة وصحة وسلامة العاملين في القطاع.

لقد أطلقت المملكة مبادرة ضمان استدامة قطاع التعدين، والتي تهدف إلى إنشاء قطاع يركز على تحقيق التوازن بين القيمة الاقتصادية وحماية البيئة.

كما يضمن نظام التعدين الجديد في البلاد الأولوية القصوى للممارسات المستدامة بالنسبة لمشغلي التعدين الجدد عندما يتقدمون بطلب للحصول على تراخيص.

وأخيرًا، أعلن معالي نائب الوزير، المهندس المديفر عن تفاصيل افتتاحية قمة Future Minerals Summit (FMS)، وهي أول فعالية على الإطلاق تقدم “متجرًا شاملاً” للمستثمرين وعمال المناجم وغيرهم من أصحاب المصلحة في الصناعة المهتمين بمعرفة المزيد عن فرص التعدين في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال وشرق إفريقيا.

تم التخطيط لقمة FMS خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير 2022 في الرياض، وسترحب بالحضور من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الحكومات والمستثمرون وشركات التعدين والشركات الكبرى. يتمحور برنامج القمة حول أربع ركائز:

تحديد مركز تعدين جديد – عرض الفرص عبر الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال وشرق إفريقيا

أراضي الفرص – تحديد فرص الشراكة عبر سلاسل القيمة المتكاملة

إعادة تصور التعدين – تسليط الضوء على الابتكارات التي ستدعم التعدين في المستقبل

مساهمة قطاع التعدين في المجتمع – تسليط الضوء على الدور الحيوي للصناعة في إنتاج المدخلات اللازمة لخلق مستقبل دائري للكربون، بالإضافة إلى جذب القوى العاملة في المستقبل

بالإضافة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اُعتمدت قمة FMS من قبل وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة ووزارة الخارجية.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.futuremineralssummit.com .

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