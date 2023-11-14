بارنز تعتمد أنظمة إليفاتوس الذكيّة لتسريع عمليات التوظيف وإدارة المواهب في المملكة

الشراكة الاستراتيجية بين إليفاتوس وبارنز

الرياض، 14 تشرين الثاني 2023 – يسرّ منصة التوظيف الرائدة في الشرق الأوسط إليفاتوس، أن تعلن تعاونها مع بارنز، وهي إحدى أوائل العلامات التجارية المحليّة المتخصصة في صنع القهوة في المملكة العربية السعودية، وقد تأسست وبدأت مسيرتها من قِبل شركة الأمجاد عام 1992، وعُدّت أول مقهى يقدّم خدمة طلبات السيارة.

تواجه بارنز خاصة في ظل انتشارها الكبير بعض التحديات في عمليات التوظيف لأكثر من 600 متجر شاملة لمواقع طلبات السيارات، لذلك اعتمدت أنظمة إليفاتوس المدعومة بالذكاء الاصطناعي، باعتبارها منصة توظيف شاملة، لمساعدتها في البحث عن أفضل الكفاءات المطلوبة بهدف توسّعها إلى 1000 متجر بحلول عام 2030.

وصرّح مدير رأس المال البشري في بارنز، بدر العصيمي، أنّ تكنولوجيا إليفاتوس المتطورة أصبحت ركيزة أساسية في عمليات التوظيف في بارنز، وأنّهم سيستفيدون من تقنياتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في بناء قاعدة بيانات للمرشحين، واستقطاب أفضل المواهب وتأهيلها بشكل أسرع؛ مما من شأنه أنّ يقلّل التكلفة الباهظة والوقت والجهد المبذولين.

هذا التحالف الذي يدمج نجاحات بارنز بابتكارات الذكاء الاصطناعي التي تعتمدها إليفاتوس يجعل مهمة التوسّع أسهل أمام بارنز؛ إذ ستتمكن الأخيرة من بناء منصة توظيف تعكس هويتها التجارية، وتتيح للمتقدمين الاطّلاع على الوظائف المتاحة، دون الحاجة لمواقع التوظيف الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو لينكد إن وغيرها من منصات التوظيف.

لا يقتصر الأمر على ذلك؛ بل ستكون بارنز قادرة على بناء نظامٍ ذكي وفعّال يتيح استقطاب المواهب حول العالم إلى المملكة باستفادتها من خدمات إليفاتوس المتنوعة، من خلال إصدار تأشيرات عمل للمرشحين عبر هذا النظام المتطوّر الذي يدعم أكثر من 14 لغة، وسيتاح لها إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمرشحين بكل سهولة.

أما عن كيفية اختيار المتقدمين، ستتمكن بارنز من تنظيم وفرز السّير الذاتيّة بدقّة وبدقائق قليلة، بعد أن كان فحص 150 سيرة ذاتية يستغرق 6 ساعات من قِبل أعضاء الفريق في نظام التوظيف التقليدي، وستتيح لها التكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي كذلك إجراء مقابلات افتراضية عبر نظام الفيديو، وترشيح وفلترة المتقدمين إلى قائمة مختصرة وعلى معايير تفاضلية، وإرسال الرسائل للمرشحين بشكلٍ تلقائي، وسهولة متابعة أعضاء الفريق لكل الطلبات.

ومن جهته أكّد رامي الكسواني الرئيس الشؤون التجارية في إليفاتوس أنّ تعاونهم مع بارنز هو تأكيدٌ على التزام إليفاتوس الدائم بتسريع عملية توظيف واستقبال أفضل المواهب للعملاء.

وأضاف الكسواني أنّ نظام إليفاتوس الذكي سيمكّن بارنز من إدارة المواهب وإحداث تغيير كبير في عمليات التوظيف لديها، مما يعزّز مكانتها كعلامة تجارية بارزة في مجال القهوة.

نهج إليفاتوس المدعوم بالذكاء الاصطناعي غير المتحيّز والذي يقدم تقارير قياسية لقدرات المتقدمين العقلية، ومهاراتهم العملية، ويحدد مدى ملاءمتهم للوظائف المطلوبة عبر بوابة واحدة تختصر الوقت والجهد والتكلفة، هو حلٌ مثالي يمكّن بارنز وغيرها من المنشآت على أتمتة جميع مراحل التوظيف بكفاءة عالية.

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