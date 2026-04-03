‫بزخمٍ لا يهدأ، حجزت شركة جوليبي موقعها ضمن “نادي الخمسة” لأقوى العلامات التجارية عالمياً

مانيلا، الفلبين Media OutReach Newswire – -3 أبريل 2026 انتزعت شركة جوليبي دُرة تاج مجموعة جوليبي، موقعها بين “الخمسة الكبار” في تصنيف أقوى العلامات التجارية للمطاعم حول العالم لعام 2026 الصادر عن مؤسسة “براند فاينانس”، مما يعكس جاذبية العلامة الفريدة وقدرتها على تعزيز حضورها المؤثر في الساحة الدولية.

يُشكل تصنيف عام 2026 قفزةً نوعية لشركة جوليبي بتقدمها من المركز التاسع الذي شغلته في عام 2025، وهو ما يعكس تعزيزاً ملموساً لقيمة العلامة التجارية العالمية لشركة جوليبي، فقد تحسن “مؤشر قوة العلامة التجارية” (BSI) الخاص بها إلى 87.9 من 100 مقارنةً بـ 83.9 في العام السابق، وهو ما يُعد واحداً من أبرز المكاسب بين العلامات التجارية للمطاعم المدرجة في التصنيف، الأمر الذي يؤكد تنامي مستويات ارتباطالمستهلكين بالعلامة وتفضيلهم لها وولائهم المتزايد في كل من الأسواق الراسخة والناشئة على حد سواء.

وفي التقرير ذاته، أشارت مؤسسة “براند فاينانس” إلى أن شركة جوليبي لا تزال الممثل الوحيد للفلبين ضمن قائمة أقوى 25 علامة تجارية للمطاعم قيمةً في العالم، كما أنها العلامة التجارية الوحيدة من الفلبين ومنطقة جنوب شرق آسيا التي تنجح في حجز موقع لها ضمن هذا التصنيف العالمي المرموق.

وفي تعقيبٍ له على هذا الإنجاز، صرّح إرنستو تانمانتيونغ، رئيس مجموعة جوليبي ورئيسها التنفيذي، مؤكداً أن هذا الاعتراف الدولي يبرز التنافسية العالمية المتنامية وقيمة العلامة التجارية للشركة.

وأردف تانمانتيونغ قائلاً: “إنَّ تبوُّأ شركة جوليبي مكاناً ضمن قائمة أقوى علامات المطاعم عالمياً وفق تصنيف “براند فاينانس”، لهو برهانٌ جليّ على نجاح العلامة في تقديم مذاقٍ فائق وتعزيز تفضيل المستهلكين لها عبر مختلف الأسواق، كما يجسد هذا الإنجاز الثقة التي بنيناها، والانضباط في الأداء من قِبَل فرق عملنا، والقوة المتنامية لعلامتنا التجارية في إطار مواصلتنا تقديم تجارب ممتعة لعملائنا حول العالم”.

تعزيز القيمة العالمية للعلامة التجارية

أورد تقرير “براند فاينانس” أن قيمة العلامة التجارية لشركة جوليبي سجلت ارتفاعاً بنسبة 32% لتصل إلى 3.3 مليار دولار أمريكي في عام 2026، مما وضعها في المرتبة الثامنة عشرة ضمن قائمة أقوى 25 علامة تجارية للمطاعم من حيث القيمة في العالم، وفي إطار تقييمها لقوة العلامة، استشهدت مؤسسة “براند فاينانس” بحصول شركة جوليبي على تصنيف (AAA) لقوة العلامة التجارية، وهو ما يجسد الثقة العميقة للمستهلكين، والارتباط العاطفي، والقبول السعري في سوقها المحلي والأسواق الرئيسية الأخرى، بما في ذلك سنغافورة وفيتنام.

ويبرهن هذا التحسن السنوي في قوة العلامة التجارية على أن شركة جوليبي لا تكتفي بتوسيع نطاق حضورها فحسب، بل تعمل أيضاً على ترسيخ قدرتها على التأثير في خيارات المستهلكين، وهو محركٌ جوهري لاستدامة العوائد على المدى الطويل، والمرونة السعرية، وجاذبية الامتياز التجاري، ويضع هذا التقدم العلامة التجارية في مصاف الشركات العالمية الأكثر رسوخاً من حيث ولاء المستهلكين، على الرغم من التفاوت في حجم العمليات.

ولفتت مؤسسة “براند فاينانس” إلى أن أداء شركة جوليبي – باعتبارها العلامة التجارية الوحيدة من الفلبين ومنطقة جنوب شرق آسيا في التصنيف العالمي – يؤكد قدرة العلامات التجارية المحلية على المنافسة دولياً من خلال التنفيذ المدروس، مع الحفاظ على قيمة قوية للعلامة وتوقعات إيجابية للأرباح المستقبلية، وقد ساهم التوسع المستمر للعلامة عبر قارات آسيا وأمريكا الشمالية ومنطقة الشرق الأوسط في تعزيز تعزيز آفاق نموها على المدى الطويل، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ريادة العلامة في سوقها الرئيسية.

واختتم تانمانتيونغ تصريحه قائلاً: “نواصل تركيزنا على بناء أنظمة تشغيل قابلة للتوسع، وتعزيز ركائز علامتنا التجارية، وتقديم مذاق فائق ومتسق عبر مختلف الأسواق، ومن خلال التوسع المدروس، نعمل على تمكين علاماتنا التجارية من النمو المستدام والمنافسة عالمياً، وخلق قيمة طويلة الأجل لشركائنا، بما في ذلك المستثمرون وشركاء الامتياز التجاري”.

ويتعزز الاعتراف العالمي المتنامي بشركة جوليبي من خلال الأوسمة والجوائز التي حصدتها مؤخراً في الأسواق الدولية الرئيسية، ففي الولايات المتحدة، اختارت صحيفة “يو إس إيه توداي” العلامة التجارية ضمن قائمة أفضل سلاسل مطاعم الدجاج المقلي للوجبات السريعة، في حين سلط موقع “إيتر” الضوء عليها كوجهة لا بد من زيارتها بفضل وجبة “تشيكن جوي” الشهيرة ونكهاتها الفلبينية المميزة، كما نالت العلامة تقديراً واسعاً في هونغ كونغ وسنغافورة، وصولاً إلى دولة الكويت، حيث حلت شركة جوليبي ضمن قائمة أفضل 10 علامات تجارية في جودة خدمة العملاء، وهو ما يؤكد تزايد تفضيل المستهلكين لها وحرصها المستمر على تقديم مذاق فائق وخدمة ممتعة في مختلف الأسواق.

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نبذة عن مجموعة جوليبي

تُعد شركة جوليبي فودز كوربوريشن (المُدرجة في بورصة الفلبين تحت الرمز: PSE: JFC) واحدةً من أسرع شركات المطاعم نمواً في العالم، حيث تضع نُصب أعينها غايةً سامية تتمثل في نشر البهجة عبر تقديم مذاقٍ فائق، وتتولى الشركة إدارة وتشغيل محفظة استثمارية تضم 19 علامة تجارية (تُعرف بمجموعة جوليبي)، وتدير شبكةً واسعة تتجاوز 10,000 متجر ومقهى تنتشر في 33 دولة حول العالم.

وتضم المحفظة الاستثمارية لمجموعة جوليبي تسع علامات تجارية مملوكة لها بالكامل، وهي: (جوليبي، وتشاوكنج، وغرينتش، وريد ريبون، ومانغ إينسال، ويونغي كينغ، وهونغ تشوانغ يوان، وسماش برجر، وتيم هو وان). كما تتولى المجموعة إدارة خمس علامات تجارية بنظام الامتياز التجاري في الفلبين، تشمل: (برجر كينج، وباندا إكسبريس، ويوشينويا، وكومون مان كوفي روسترز، وتيونغ باهرو بيكري).، ولا تقتصر ريادة شركة جوليبي فودز كوربوريشن على علاماتها المملوكة فحسب، بل تمتد لتشمل حصص ملكية استراتيجية في كيانات عالمية مرموقة؛ حيث تسيطر الشركة على 80% من “ذا كوفي بين آند تي ليف”، و70% من “كومبوز كوفي”، و60% من مجموعة “سوبر فودز” المشغلة لـ “هايلاندز كوفي”، بالإضافة إلى حصة تبلغ 51% في علامة الشاي بالحليب “ميلكشا”، كما تبرز الشراكات النوعية لشركة جوليبي فودز كوربوريشن في استثماراتها ضمن “تورتازو” ذات المسؤولية المحدودة، بالتعاون مع الطاهي العالمي “ريك بايليس” في الولايات المتحدة، ومساهمتها في شركة بوتريستا التي تقود الابتكار في تكنولوجيا المشروبات.

وتجسد أجندة الاستدامة العالمية لمجموعة جوليبي، والتي تحمل شعار “بهجة الغد”، التزام المجموعة الراسخ بتبني ممارسات أعمال مستدامة تشمل مجالات سلامة الغذاء، ورفاهية الموظفين، ودعم المجتمع، والحوكمة الرشيدة، والمسؤولية البيئية، وغيرها من المجالات الحيوية، وتتماشى هذه المحاور الاستراتيجية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقد حصدت شركة جوليبي فودز كوربوريشن سلسلةً من التقديرات الدولية المرموقة؛ حيث صنفتها صحيفة “آسيان وول ستريت جورنال” كأكثر الشركات إثارة للإعجاب في الفلبين، واختيرت ضمن قائمة أفضل 50 شركة في آسيا، كما أدرجتها مجلة “فوربس” ضمن قائمتي أفضل أصحاب العمل في العالم والشركات الأكثر دعماً للمرأة، وإلى جانب ذلك، نالت الشركة جائزة “غالوب” للبيئة المتميزة للعمل أربع مرات، وحجزت موقعاً لها ضمن قائمة “تايم” لأفضل الشركات في العالم، وقائمة “فورتشن” لأكبر 500 شركة في جنوب شرق آسيا.

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