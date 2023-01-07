‫تجربة مشاهدة مطورة وطريقة جديدة للعيش: تقدم Hisense تلفزيونات ULED Mini LED وتلفزيونات الليزر والمنزل الذكي

لاس فيغاس، 7 يناير 2023 / PRNewswire / — عرضت شركة Hisense مجموعة منتجاتها الجديدة لعام 2023 التي تضم تلفزيونات ULED وتلفزيونات ليزر جديدة ومنزل ذكي والمزيد في CES 2023 . كل عام، كشركة رائدة في مجال الأجهزة المنزلية العالمية، توفر Hisense للعملاء مجموعة متنوعة من الخيارات التي تثري أنشطتهم اليومية، وتقدم منتجات عالية الجودة.

ULED – فاز 110 ULED X بجائزة CES للابتكار

في CES لهذا العام، حاز Hisense 110 ULED X على جائزة CES للابتكار. بفضل شاشة 110 بوصة ودقة 8K ، تم تجهيز 110 ULED X بأعلى تقنيات المشاهدة، بما في ذلك الإضاءة الخلفية المصغرة LED ، ذروة سطوع تصل إلى 2500 شمعة في المتر المربع وأداء جودة صورة HDR لا مثيل له. من خلال التحكم الذكي النشط في الإضاءة الخلفية ومجموعة شرائح 8K الجديدة الخاصة، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بأفضل تجربة عرض بغض النظر عن التغييرات في الأجواء. بالإضافة إلى تقنيات الصورة من الدرجة الأولى، ينتج ULED X أيضًا صوتًا بجودة السينما مع تصميم صوت المسرح المزدوج الأيمن والأيسر و 3.1.2 قنوات من الصوت المحيط الغامر. إلى جانب ULED X ، تم أيضًا عرض سلسلة U8K و U7K و U6K في معرض CES لهذا العام.

تلفزيون الليزر – جودة صورة أكثر إمتاعًا

تم طرح تلفزيون الليزر 8K لأول مرة في الأسواق الخارجية في معرض CES لهذا العام. يدمج هذا المنتج ذو الإصدار المحدود أحدث تقنيات أجهزة التلفزيون بالليزر، بما في ذلك مصدر ضوء الليزر ثلاثي الألوان، و Dolby Atmos ، و DTS Virtual: X Audio Technology ، وشهادات IMAX المحسّنة، وما إلى ذلك. – احصل على شاشة ALR لزيادة السطوع وصورة أكثر وضوحًا، وموالف تلفزيون مدمج وجودة صوت وميزات ممتازة. مجموعة متنوعة من الموديلات بما في ذلك L9H و L5H جاهزة لتلبية احتياجات المستهلكين المختلفة.

المنزل الذكي – طريقة جديدة للعيش

تعمل Hisense أيضًا على تطوير إستراتيجيتها الخاصة بالمنزل الذكي، مستفيدة من نقاط قوتها في تكنولوجيا العرض، والأجهزة المنزلية، وأنظمة التشغيل. ConnectLife ، باعتباره التزام Hisense بهذه الإستراتيجية، يجعل إدارة المهام اليومية أسهل وأكثر استدامة وأكثر متعة. أيضًا، تجمع منصة تشغيل التلفزيون الذكي Hisense VIDAA ، جنبًا إلى جنب مع ConnectLife ، الأجهزة المنزلية الذكية لإنشاء نظام بيئي متصل يجعل إدارة ومراقبة المنزل أمرًا سهلًا، مما يضع المستخدم في قلب تجربة المنزل.

كانت شركة Hisense Future of Cooking Technology ، التي جعلت الطهي أسهل وأكثر ذكاءً، عاملًا رائعًا في معرض Hisense . على سبيل المثال، يوفر فرن البخار Hisense Smart Combi للمستخدمين العديد من الميزات الملائمة، مثل منطقة الطهي، والمسح الضوئي للطهي، وإطلاق البخار تلقائيًا، وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم عرض Hisense التجاري أيضًا في CES 2023 . من خلال تقديم تجربة 4K نابضة بالحياة، وموثوقية رائدة في الصناعة وأحدث أنظمة تشغيل Android ، تقدم Hisense حلول عرض تجارية مختلفة من شأنها أن تخلق تجربة تفاعلية فريدة للمستخدمين.

يوفر CES قوة دفع لاستهلاك الأجهزة. بحضور شركة Hisense ، تم تقديم نظرة ثاقبة للمستهلكين حول الجوانب العملية والاتجاه الجديد لتغيير الأجهزة.

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