تحتفل بيتزا هات العالمية بأفضل حشوة في العالم

احتفالًا بالذكرى الخامسة والعشرون لابتكطار الأطراف المحشية، وتناول البيتزا بالعكس

بلانو، تكساس، 30/سبتمبر/2021/PRNewswire/– أعلنت بيتزا هت العالمية اليوم عن الذكرى الخامسة والعشرين th لابتكار البيتزا محشوة الأطراف غير المسبوق.. وتُعد هي العلامة التجارية الأولى التي قدمت البيتزا محشوة الأطراف إلى السوق، مما أحدث ثورة في عالم تقديم وتناول البيتزا لملايين من المعجبين حول العالم.

ويُعد الاحتفال احتفال رقمي عالمي يكرم محبي البيتزا محشوة الأطراف، ويُذكر بالإبداع الفريد، كما يحي التزام العلامة التجارية بتقديم تجربة تناول البيتزا الأكثر إرضاءً في أي مكان، وفي أي وقت. وقد تُرجم حب البيتزا محشوة الأطراف بشكل عالمي، وأنتج ما يزيد عن 40 إصدارًا آخر للعملاء المحبين للجبنة فيما يزيد عن 110 دولة. وبينما نسخت العديد من الشركات الأخرى الفكرة ، إلا أنهم لم يستطيعوا مضاهاة الأصل.

قال فيبول تشاولا، رئيس بيتزا هت الدولية ” تدل بيتزا الأطراف المحشية على شغفنا بالبيتزا، وتعبر عن إيماننا بالابتكار” “نحن لا نحتفل فقط بمرور 25 عام، ولكن أيضا بفكرة كيف أن لاقتراح واحد مثل تناول البيتزا بالعكس أن يساهم في نهجنا الساعي لتوحيد العالم”

لبت جبنة جوي العجينة التقليدية في عام 1995، وبدأت الأطراف المحشية بعد ثلاث سنوات من اقتراح علماء الطعام السابقين في فريق عمل طهاة بيتزا هت لهذه الفكرة. ولولا إيمانهم بالفكرة، كان للتعقيد، والتكلفة، والتدريب، والشكوك أن يعني عالمًا بدون أطراف محشية.

تقول آنا ماريا رودريجز، كبيرة موظفي الإبداع والجودة في الطعام، بيتزا هت الدولية ” دائما ما يبتكر فريق الطهاة لدينا ويعملون من أجل ضمان حصول عملائنا على أفضل مذاق للبيتزا، وعندما تملك منتج عظيم يتردد صدى نجاحه حول العالم، فإن عليك السعي لإيصاله للعالم”

” ونعتبر أن العاطفة والدافع لتقديم أفضل بيتزا تجمع بين الأشخاص هو ما ساعد في طرح بيتزا الأطراف المحشية في الأسواق، إنها كسرت القاعدة، ووضعت الجبنة في مكان لا يتخيله أحد واليوم، تواصل إبهارنا وإسعادن العملاء بالأطعمة والأشكال، والحشوات الجديدة”

حول بيتزا هت® الدولية

بيتزا هت العالمية، شركة تابعة ليام! شركة براندس تأسست يام في عام 1958 في ويتشيتا، كان، وتُشغل 18.000 مطعمًا فيما يزيد عن 110 دولة، والآن أكثر من أي وقت مضى، تتمتع المطاعم بدور هام في مساعدة العائلات في الحصول على طعام آمن. وللمساعدة في الحفاظ على سلامة أفراد الفريق، والعملاء، يمكن للعملاء الحصول على نوع البيتزا المفضل لهم من بيتزاهت عن طريق ثلاث عروض إلكترونية: الخدمة السريعة، أو التوصيل، أو أخذ الطعام لتناوله خارج المطعم.