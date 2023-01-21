‫تحديثات عن البرنامج: الإعلان عن تغييرات جديدة في برنامج جنسية سانت كيتس ونيفيس

دبي الامارات العربية المتحدة, 21 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — أطلق الرئيس التنفيذي المعين حديثاً لوحدة الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس، مايكل مارتن، تغييرات جديدة سيتم تطبيقها على الفور في بداية عام ٢٠٢٣.

أشار السيد مارتن سابقاً إلى خططه حول إعادة تقييم البرنامج لإيجاد طرق تساعد على تحقيق الكفاءة والفعالية بأكبر قدر ممكن وذلك لجعل البرنامج مميزاً وأكثر تفرداً.

سيجد المستثمرون الآن مجموعة من القوانين التي تعتبر أكثر صرامة من ناحية المشاريع العقارية المعتمدة، حيث ستخضع كل من هذه المشاريع إلى إعادة التأهيل وفقاً للتغييرات التي سيتم تطبيقها ابتداءً من العام الجديد.

سيتم إجراء التغييرات التالية على برنامج جنسية سانت كيتس ونيفيس :

١- الخيار العقاري:

ستكون المشاريع المعتمدة فقط مؤهلة على الخيار الاستثمار العقاري ويجب على المطورين العقاريين المعتمدين في السابق إعادة تعيينهم من خلال التقدم بطلب إلى مجلس الإدارة في مكتب وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم مجلس الإدارة بتحديد عدد الوحدات العقارية التي سيتم بيعها بالإضافة إلى موعد الانتهاء من البناء.

٢- خيار التبرع:

خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣، سيكون هناك خصم بقيمة ٢٥،٠٠٠ دولار أمريكي على مبلغ المساهمة المالية لصندوق التنمية المستدامة المعروف.

ستكون الآن التكاليف الجديدة للتبرعات الحكومية كما يلي:

المتقدم الفردي – ١٢٥،٠٠٠ دولار أمريكي

المتقدم الرئيسي + الزوج/الزوجة – ١٥٠،٠٠٠ دولار أمريكي

المتقدم الرئيسي + الزوج/الزوجة + ٢ من أفراد العائلة المؤهلين – ١٧٠،٠٠٠ دولار أمريكي

لأي فرد من العائلة مؤهل تحت عمر ١٨ سنة – ١٠،٠٠٠ دولار أمريكي

لأي فرد من العائلة مؤهل فوق عمر ١٨ سنة – ٢٥،٠٠٠ دولار أمريكي

الخيار الاستثماري الجديد:

تم تقديم خيار استثماري جديد لاستبدال الاستثمار البديل بخيار الاستثمار في المنفعة العامة بسعر استثماري يبدأ من ١٧٥،٠٠٠ دولار أمريكي.

كما تم تعديل الرسوم الحكومية في خيار الاستثمار العقاري وبيع المنازل الخاصة وفي الاستثمار بالمنفعة العامة على النحو الآتي:

الرسوم المعيارية لمعالجة الطلب

المتقدم الرئيسي – ٢٥،٠٠٠ دولار أمريكي

الزوج/الزوجة – ١٥،٠٠٠ دولار أمريكي

كل ابن مؤهل أو أي فرد من العائلة مؤهل تحت عمر ١٨ سنة – ١٠،٠٠٠ دولار أمريكي

كل ابن مؤهل أو أي فرد من العائلة مؤهل فوق عمر ١٨ سنة – ١٥،٠٠٠ دولار أمريكي

إجراءات الطلب المعجلة سيترتب عليها زيادة في الأسعار على النحو الآتي:

المتقدم الرئيسي – ٤٢،٥٠٠ دولار أمريكي

الزوج/الزوجة – ٣٢،٥٠٠ دولار أمريكي

كل ابن مؤهل أو فرد من العائلة مؤهل تحت عمر ١٨ سنة – ٢٢،٥٠٠ دولار أمريكي

كل ابن مؤهل أو فرد من العائلة مؤهل بعمر ١٨ سنة وما فوق – ٣٢،٥٠٠ دولار أمريكي

عند الإضافة إلى الطلبات المعتمدة التي تمت الموافقة عليها بالفعل، يتعين دفع الرسوم الآتية عند المعالجة المعيارية وإجراءات الطلب المعجلة.

الإضافة بالنسبة للمعالجة المعيارية

إضافة الزوج/الزوجة – ٢٠،٠٠٠ دولار أمريكي

إضافة الأبناء القاصرين المولودين بعد الموافقة المبدئية وقبل منح الجنسية – ١٠،٠٠٠ دولار أمريكي

الإضافة بالنسبة لإجراءات الطلب المعجلة

إضافة الزوج/الزوجة أو أي فرد من العائلة مؤهل – ٣٧،٥٠٠ دولار أمريكي

إضافة الأبناء القاصرين المولودين بعد الموافقة المبدئية وقبل منح الجنسية – ٢٢،٥٠٠ دولار أمريكي

يمكنك الاطلاع على الرسوم المفصلة بالكامل ومقارنة التغييرات المطبقة أدناه:

خيار التبرع – صندوق التنمية المستدامة

صلاحية الصندوق: يناير ٢٠٢٣ – يونيو ٢٠٢٣ (عرض لمدة محدودة) الوصف السعر السابق السعر الحالي المتقدم الرئيسي ١٥٠،٠٠٠$ ١٢٥،٠٠٠$ المتقدم الرئيسي + الزوج/الزوجة ١٧٥،٠٠٠$ ١٥٠،٠٠٠$ المتقدم الرئيسي + الزوج/الزوجة + ٢ من أفراد العائلة مؤهلين ١٩٥،٠٠٠$ ١٧٠،٠٠٠$ فرد من العائلة مؤهل تحت عمر ١٨ سنة ١٠،٠٠٠$ ١٠،٠٠٠$ فرد من العائلة مؤهل فوق عمر ١٨ سنة ١٠،٠٠٠$ ٢٥،٠٠٠$ الرسوم الحكومية لمعالجة الطلب في الخيار العقاري، وبيع المنازل الخاصة والاستثمار في المنفعة العامة الوصف السعر السابق السعر الحالي المتقدم الرئيسي ٣٥،٠٥٠$ ٢٥،٠٠٠$ الزوج/الزوجة ٢٠،٠٥٠$ ١٥،٠٠٠$ فرد من العائلة مؤهل تحت عمر ١٨ سنة ١٠،٠٥٠$ ١٠،٠٠٠$ فرد من العائلة مؤهل فوق عمر ١٨ سنة ٢٥،٠٠٠$ ١٥،٠٠٠$ لطلبات الجنسية عبر الاستثمار المعجلة، ستكون الرسوم الحكومية المحسنة التي يتم دفعها عند الموافقة المبدئية على النحو الآتي: الوصف السعر السابق السعر الحالي المتقدم الرئيسي ٢٥،٠٠٠$ ٤٢،٥٠٠$ الزوج/الزوجة ٢٠،٠٠٠$ ٣٢،٥٠٠$ فرد من العائلة مؤهل تحت عمر ١٨ سنة ٠ ٢٢،٥٠٠$ فرد من العائلة مؤهل فوق عمر ١٨ سنة ٢٠،٠٠٠$ ٣٢،٥٠٠$ الرسوم المطبقة بعد الموافقة المبدئية – الإضافات المعالجة المعيارية للطلب الوصف السعر السابق السعر الحالي إضافة الزوج/الزوجة ٣٥،٠٠٠$ ٢٠،٠٠٠$ أضافة أي فرد من العائلة مؤهل ١٠،٠٠٠$ ٢٠،٠٠٠$ إجراءات الطلب المعجلة الوصف الرسوم المطبقة إضافة الزوج/الزوجة ٣٧،٥٠٠$ أضافة أي فرد من العائلة مؤهل ٣٧،٥٠٠$

سيفوري أند بارتنرز هي وكيل معتمد للعديد من الحكومات التي تقدم الجنسية عن طريق الاستثمار. تأسست الوكالة في عام ١٧٩٧ وتطورت من المستحضرات الصيدلانية إلى أصول الأسرة وحماية الإرث من خلال الجنسية الثانية والإقامة. يتكون فريق العمل المحترف والمتعدد الجنسيات في الشركة من خبراء استشاريين قاموا بمساعدة آلاف العملاء بما في ذلك العديد من المستثمرين من شمال أفريقيا في اختيار برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الذي يناسب احتياجاتهم. سيسعد فريق سيفوري أند بارتنرز بالإجابة على جميع الاستفسارات التي لديك باللغة الإنجليزية والعربية والفارسية والفرنسية والإسبانية

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