تشانج يوتشو، رئيس مجلس إدارة سينوبك: تسريع بناء العلامة التجارية ذات المستوى العالمي لقيادة أفضل للتطوير عالي الجودة للمؤسسات

في منتدى بناء العلامة التجارية للشركات الصينية الذي عقد بتاريخ 10 مايو/ أيار، صرح السيد تشانج يوتشو في الخطاب الرئيسي رسميًا أن سينوبك سوف تسرع وتيرة الأعمال لبناء علامة تجارية مستقلة على مستوى عالمي لقيادة التطوير عالي الجودة للمؤسسة بشكل أفضل.

تستمر القدرة التصنيعية في الصين في النمو والتطور، مما يُظهر حيوية وإبداعًا قويين مع زيادة عدد العلامات التجارية الصينية الصادرة إلى الخارج.

أكدت شركة سينوبك على مدار 38 عامًا على تعزيز بناء العلامة التجارية، كما التزمت بجعل منتجات الطاقة والمواد الكيميائية أنظف وأعلى جودة وأكثر تنوعًا في المجتمع. ومع وفائها بوعود علامتها التجارية في جانب الأفعال والمسؤوليات، فإن سينوبك ستواصل تلبية احتياجات الناس لحياة أفضل وتعزيز قيمة العلامة التجارية للشركة وسمعتها وتأثيرها.

يقول تشانغ يوتشو، رئيس مجلس إدارة سينوبك: “سوف تتقدم سينوبك في بناء علامة تجارية عالمية المستوى، وفي الالتزام بعرض قيمة العلامة التجارية المتمثلة في (قيادة الابتكار مستقبل الصناعة)، وإنشائه حياة أفضل مع المسؤولية، بالإضافة إلى جعل شعار العلامة التجارية (طاقة أنظف، حياة أفضل). فتكون كل هذه المعاني متجذرة بعمق في العملاء، فتدخل بين الآلاف من الأسر كمؤسسة دولية مسؤولة”.

من المزمع أن تنفذ سينوبك في المستقبل إستراتيجية العلامة التجارية بقوة، وأن ترسخ مفهوم “الجودة هي دائمًا خطوة للأمام” و”التعهد مع كل قطرة نفط” لتسليط الضوء على التزام سينوبك بالجودة أولاً، وتسريع الترويج لحيوية العلامة التجارية. واسترشادًا بتنفيذ إستراتيجية تطوير رائدة عالميًا، ستعزز سينوبك إدارة عملياتها وتسرع تحسين دعم العلامة التجارية.

من خلال اغتنام الفرصة لبناء شركة تكنولوجية رائدة، ستواصل سينوبك أيضًا الابتكار وتعزيز قدرتها التنافسية لعلامتها التجارية، إلى جانب تسريع التحول الأخضر والمنخفض الكربون، وتعزيز استخدام الطاقة الأحفورية النظيفة، والطاقة غير الأحفورية، والإنتاج منخفض الكربون لضمان وصولها إلى ذروة انبعاثات الكربون قبل هدف الصين، كما تسعى جاهدة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

بالإضافة إلى ذلك، ستدعم سينوبك المشاريع الرئيسية للتنشيط الريفي، والألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، ومبادرة هيلث إكسبريس، والأيام المفتوحة العامة، ومحطات الوقود الخيرية لعمال الصرف الصحي والمزيد لتعزيز المسؤولية الاجتماعية ورفع تأثير العلامة التجارية، مما يجعل كلمة “مسؤولة” كلمة رئيسية لعلامة سينوبك التجارية.

حول شركة سينوبك

شركة سينوبك (أو الصين للبتروكيماويات) هي إحدى أكبر شركات الطاقة والكيماويات المتكاملة في الصين. وتشمل عملياتها الرئيسية التنقيب والإنتاج والنقل عن طريق خطوط الأنابيب وبيع النفط والغاز الطبيعي؛ وبيع وتخزين ونقل المنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية ومنتجات الفحم الكيماوية والألياف الاصطناعية والأسمدة وغيرها من المنتجات الكيماوية؛ والاستيراد والتصدير، بما في ذلك أعمال وكالة الاستيراد والتصدير، للبترول والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية والكيميائية وغيرها من السلع والتقنيات؛ والبحث والتطوير وتطبيق التقنيات والمعلومات.

وتضع سينوبك “تأجيج الحياة الجميلة” كمهمة مؤسسية لها، وتضع “الأشخاص، والمسؤولية، والنزاهة، والدقة، والابتكار، والفوز المتبادل” كقيم أساسية للشركة، وتتبع استراتيجيات التوجه نحو القيمة، والتنمية المدفوعة بالابتكار، والتخصيص المتكامل للموارد، والتعاون المفتوح، والنمو الأخضر وذو انبعاثات الكربون المنخفضة، كما تسعى جاهدة من أجل تحقيق رؤيتها المؤسسية لبناء شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة والكيماويات.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: http://www. sinopecgroup.com/group/en/ .

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