‫ تضع محطة العمل المحمولة X600 القوية من Getac معيارًا جديدا للأداء وقابلية التوسعة والموثوقية في حل واحد قوي

by Web Desk

ملخص الاخبار:

  • Getac  تعلن عن محطة عمل متنقلة جديدة مقاس 15.6 بوصة متينة بالكامل، مصممة لتوفير حوسبة قيادة متنقلة شاملة والتحكم وتخطيط سير العمل عبر مجموعة متنوعة من البيئات التشغيلية
  • توفر  X600  الجديدة قفزة كبيرة في قوة الحوسبة، مع خيارات معالج  Intel® Core™ H-series  من الجيل الحادي عشر (حتى  i9 ) وذاكرة 128 جيجابايت، إلى جانب وحدة تحكم الرسومات المنفصلة  NVIDIA® Quadro® RTX3000
  • يجمع كل من طرازي  X600  و X600 Pro  بين قابلية توسعة البطارية والتخزين الشاملة مع التصميم الصغير والوزن الخفيف، مما يضع معيارًا جديدا للحلول القوية
    The new X600 provides a major leap in computing power, with the options of the 11th gen Intel® Core™ H-series processor (up to i9) and 128GB of memory, alongside NVIDIA® Quadro® RTX3000 discrete graphics controller

تايبيه، 15 يونيو 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة  Getac  اليوم عن إطلاق محطتي العمل المتنقلتين الجديدتين  X600  و X600 Pro 15.6  بوصة القويتين للمحترفين الذين يحتاجون إلى الأداء الأمثل والموثوقية الاستثنائية عند إجراء العمليات المعقدة في هذا المجال.

أداء فريد

يعمل  X600  بأحدث إصدار من  Windows 11 Pro  ويتميز بمعالج  Intel® Core™ H-series  من الجيل الحادي عشر ( i5/i7/i9 ) مع رسومات  Intel® UHD  المدمجة. والنتيجة هي أداء استثنائي في مجموعة متنوعة من البيانات و/أو سيناريوهات تشغيلية كثيفة الرسومات، مثل القيادة والتحكم الدفاعي، وفحص مسار السكك الحديدية، وتحليل مستشعر النفط والغاز.

يمكن لوحدة التحكم المنفصلة  NVIDIA® Quadro® RTX3000  الاختيارية رفع الأداء الرسومي إلى معايير أعلى إذا لزم الأمر، في حين تضمن سعة الذاكرة التي تصل إلى 128 جيجابايت سرعات معالجة فائقة السرعة.

The X600 Pro takes expandability further still, featuring dual hot-swappable batteries, alongside capacity for two additional media bay batteries, which together deliver more than 240Wh in a single device. The X600 Pro also includes PCMCIA and Express card slots and DVD super drive/optional Blu-ray drive support, for even greater capability both in and out of the field.

قابلية توسعة رائعة

يتميز الطراز  X600  بقابلية توسعة استثنائية لتتناسب مع متطلبات البيانات الحديثة، حيث يدعم ثلاثة محركات أقراص  PCIe SSD  لسعة تخزين داخلية تصل إلى 6 تيرابايت.

يأخذ  X600 Pro  هذه التوسعة إلى أبعد من ذلك، حيث يتميز ببطاريات مزدوجة قابلة للتبديل دون إيقاف التشغيل، إلى جانب القدرة على بطاريتين إضافيتين لفتحة الوسائط، والتي توفر معًا أكثر من 240 واط في الساعة في جهاز واحد. يتضمن  X600 Pro  أيضًا فتحات بطاقات  PCMCIA  و  Express  ومحرك أقراص  DVD  فائق/دعم محرك أقراص  Blu-ray  اختياري، للحصول على قدرة أكبر داخل وخارج الميدان.

اتصال وأمان قوي

ويجب أن يكون المهنيون العاملون في الميدان، مثل أولئك الذين يشاركون في العمليات الدفاعية، قادرين على التواصل بوضوح وفعالية، والوصول إلى المعلومات، وجمع المعلومات الاستخبارية، واتخاذ القرارات الحاسمة، بغض النظر عن موقعهم. تم تصميم  X600  مع وضع هذه الاحتياجات في الاعتبار، ويتميز بمجموعة متنوعة من خيارات الاتصال الرائدة في الصناعة، بما في ذلك شبكة إيثرنت  2.5GBASE-T  المزدوجة، وشبكة  Wi-Fi 6E ، وبلوتوث  v5.2 ، ونظام تحديد المواقع العالمي ( GPS ) المخصص الاختياري، و  4G LTE  الاختياري مع نظام تحديد المواقع العالمي ( GPS ) المدمج. يتضمن الجهاز أيضًا واجهات إدخال/إخراج متعددة، مثل  Thunderbolt™ 4 و  USB 3.2 Gen 2 Type-A  و  HDMI  و  DisplayPort  و  VGA  والمنفذ التسلسلي.

The X600 has exceptional performance in a diverse range of data and/or graphically-intensive operational scenarios.

يتضمن  X600  أحدث ميزات الأمان المادي وأمن البيانات أيضًا. تحافظ محركات الأقراص ذاتية التشفير وقارئ البطاقات الذكية و TPM 2.0  وتقنية  Intel® vPro ™ ومصادقة الوجه الاختيارية  Windows Hello  وقارئ بصمات الأصابع الاختياري على أمان البيانات الحساسة، بينما يمكن استخدام فتحة قفل  Kensington  المدمجة لحماية الجهاز من السرقة.

متعدد الاستخدامات للغاية ومتنقل

يتميز  X600  بشاشة كبيرة مقاس 15.6 بوصة بدقة  FHD  مع لمس اختياري بالسعة من 10 نقاط، مما يعني أنه يمكن تشغيله عند البرد أو البلل أو حتى أثناء ارتداء القفازات. توفر تقنية شاشة  LumiBond  الخاصة بشركة  Getac ® أيضًا ألوانًا وتباينًا وسطوعًا رائعًا (1000 شمعة في المتر المربع) مما يجعلها قابلة للقراءة بسهولة، حتى في ضوء الشمس المباشر.

يزن  X600  أقل من 5 كجم/10 أرطال، كما أنه خفيف الوزن بشكل لا يصدق لمثل هذا الجهاز القوي، في حين أن عامل الشكل المدمج والبطاريات المزدوجة القابلة للتبديل دون إيقاف التشغيل تجعله مناسبًا بشكل مثالي للاستخدام الممتد في هذا المجال. علاوة على ذلك، يعني دعم الأجهزة القديمة أنه يمكن للعملاء استخدام  X600  بالتزامن مع مجموعة واسعة من الأجهزة الطرفية الحالية الخاصة بهم، بمجرد إخراجها من عبوتها.

The X600 is built rugged from the ground up to withstand physical impacts, harsh temperatures, moisture, and dust.

موثوقية قوية بالكامل

مثل جميع أجهزة  Getac ، تم تصميم  X600  متينًا من الألف إلى الياء لتحمل التأثيرات المادية ودرجات الحرارة القاسية والرطوبة والغبار، مما يضمن أعلى مستويات الأداء والموثوقية أثناء العمليات الميدانية.

تشمل الميزات القوية حماية الدخول المصنفة  IP66 ، و  MIL-STD-810H ، و  MIL-STD-461G  وشهادة  CID2 (ANSI / UL 12.12.91)  الاختيارية، والاهتزاز ومقاومة السقوط 4 أقدام (1.2 متر)، بالإضافة إلى مقاومة ضباب الملح الاختياري.

يقول ريك هوانج، رئيس شركة  Getac Technology Corporation ، “مع إطلاق  X600  محطة العمل المحمولة القوية، ترفع  Getac  مرة أخرى مستوى صناعة الحوسبة المحمولة القوية، حيث تقدم أداءً على مستوى سطح المكتب وموثوقية استثنائية في حزمة واحدة كاملة”. “تمامًا مثل الطراز  B360  الحائز على جوائز، فإن الطراز  X600  مستوحى من عملائنا والتزامنا بمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم المتزايدة لحلول عمليات ميدانية قوية ومحمولة يمكنها التعامل مع المهام ذات التعقيد الهائل.”

التوفر

سيتوفر  X600  و  X600 Pro  في أكتوبر 2022.

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عن شركة  Getac

شركة  Getac Technology Corporation  هي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الأجهزة المحمولة القوية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والبرمجيات وحلول الفيديو. تم تصميم حلول وخدمات  Getac  لتمكين الخبرات غير العادية للعاملين في الخطوط الأمامية في البيئات الصعبة. اليوم، تخدم  Getac  العملاء في أكثر من 100 دولة في مجالات الدفاع، والسلامة العامة، والإسعاف، والحرائق والإنقاذ، والمرافق، والسيارات، والموارد الطبيعية، والتصنيع، والنقل، والخدمات اللوجستية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:  https://protect-eu.mimecast.com/s/j_k4CJYnVHBYOrtG4iUe?domain=getac.com شارك في مدونة  Getac Industry  أو تابع الشركة على  LinkedIn  و  YouTube .

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