‫ تضع محطة العمل المحمولة X600 القوية من Getac معيارًا جديدا للأداء وقابلية التوسعة والموثوقية في حل واحد قوي

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Getac تعلن عن محطة عمل متنقلة جديدة مقاس 15.6 بوصة متينة بالكامل، مصممة لتوفير حوسبة قيادة متنقلة شاملة والتحكم وتخطيط سير العمل عبر مجموعة متنوعة من البيئات التشغيلية

توفر X600 الجديدة قفزة كبيرة في قوة الحوسبة، مع خيارات معالج Intel® Core™ H-series من الجيل الحادي عشر (حتى i9 ) وذاكرة 128 جيجابايت، إلى جانب وحدة تحكم الرسومات المنفصلة NVIDIA® Quadro® RTX3000

يجمع كل من طرازي X600 و X600 Pro بين قابلية توسعة البطارية والتخزين الشاملة مع التصميم الصغير والوزن الخفيف، مما يضع معيارًا جديدا للحلول القوية

تايبيه، 15 يونيو 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Getac اليوم عن إطلاق محطتي العمل المتنقلتين الجديدتين X600 و X600 Pro 15.6 بوصة القويتين للمحترفين الذين يحتاجون إلى الأداء الأمثل والموثوقية الاستثنائية عند إجراء العمليات المعقدة في هذا المجال.

أداء فريد

يعمل X600 بأحدث إصدار من Windows 11 Pro ويتميز بمعالج Intel® Core™ H-series من الجيل الحادي عشر ( i5/i7/i9 ) مع رسومات Intel® UHD المدمجة. والنتيجة هي أداء استثنائي في مجموعة متنوعة من البيانات و/أو سيناريوهات تشغيلية كثيفة الرسومات، مثل القيادة والتحكم الدفاعي، وفحص مسار السكك الحديدية، وتحليل مستشعر النفط والغاز.

يمكن لوحدة التحكم المنفصلة NVIDIA® Quadro® RTX3000 الاختيارية رفع الأداء الرسومي إلى معايير أعلى إذا لزم الأمر، في حين تضمن سعة الذاكرة التي تصل إلى 128 جيجابايت سرعات معالجة فائقة السرعة.

قابلية توسعة رائعة

يتميز الطراز X600 بقابلية توسعة استثنائية لتتناسب مع متطلبات البيانات الحديثة، حيث يدعم ثلاثة محركات أقراص PCIe SSD لسعة تخزين داخلية تصل إلى 6 تيرابايت.

يأخذ X600 Pro هذه التوسعة إلى أبعد من ذلك، حيث يتميز ببطاريات مزدوجة قابلة للتبديل دون إيقاف التشغيل، إلى جانب القدرة على بطاريتين إضافيتين لفتحة الوسائط، والتي توفر معًا أكثر من 240 واط في الساعة في جهاز واحد. يتضمن X600 Pro أيضًا فتحات بطاقات PCMCIA و Express ومحرك أقراص DVD فائق/دعم محرك أقراص Blu-ray اختياري، للحصول على قدرة أكبر داخل وخارج الميدان.

اتصال وأمان قوي

ويجب أن يكون المهنيون العاملون في الميدان، مثل أولئك الذين يشاركون في العمليات الدفاعية، قادرين على التواصل بوضوح وفعالية، والوصول إلى المعلومات، وجمع المعلومات الاستخبارية، واتخاذ القرارات الحاسمة، بغض النظر عن موقعهم. تم تصميم X600 مع وضع هذه الاحتياجات في الاعتبار، ويتميز بمجموعة متنوعة من خيارات الاتصال الرائدة في الصناعة، بما في ذلك شبكة إيثرنت 2.5GBASE-T المزدوجة، وشبكة Wi-Fi 6E ، وبلوتوث v5.2 ، ونظام تحديد المواقع العالمي ( GPS ) المخصص الاختياري، و 4G LTE الاختياري مع نظام تحديد المواقع العالمي ( GPS ) المدمج. يتضمن الجهاز أيضًا واجهات إدخال/إخراج متعددة، مثل Thunderbolt™ 4 و USB 3.2 Gen 2 Type-A و HDMI و DisplayPort و VGA والمنفذ التسلسلي.

يتضمن X600 أحدث ميزات الأمان المادي وأمن البيانات أيضًا. تحافظ محركات الأقراص ذاتية التشفير وقارئ البطاقات الذكية و TPM 2.0 وتقنية Intel® vPro ™ ومصادقة الوجه الاختيارية Windows Hello وقارئ بصمات الأصابع الاختياري على أمان البيانات الحساسة، بينما يمكن استخدام فتحة قفل Kensington المدمجة لحماية الجهاز من السرقة.

متعدد الاستخدامات للغاية ومتنقل

يتميز X600 بشاشة كبيرة مقاس 15.6 بوصة بدقة FHD مع لمس اختياري بالسعة من 10 نقاط، مما يعني أنه يمكن تشغيله عند البرد أو البلل أو حتى أثناء ارتداء القفازات. توفر تقنية شاشة LumiBond الخاصة بشركة Getac ® أيضًا ألوانًا وتباينًا وسطوعًا رائعًا (1000 شمعة في المتر المربع) مما يجعلها قابلة للقراءة بسهولة، حتى في ضوء الشمس المباشر.

يزن X600 أقل من 5 كجم/10 أرطال، كما أنه خفيف الوزن بشكل لا يصدق لمثل هذا الجهاز القوي، في حين أن عامل الشكل المدمج والبطاريات المزدوجة القابلة للتبديل دون إيقاف التشغيل تجعله مناسبًا بشكل مثالي للاستخدام الممتد في هذا المجال. علاوة على ذلك، يعني دعم الأجهزة القديمة أنه يمكن للعملاء استخدام X600 بالتزامن مع مجموعة واسعة من الأجهزة الطرفية الحالية الخاصة بهم، بمجرد إخراجها من عبوتها.

موثوقية قوية بالكامل

مثل جميع أجهزة Getac ، تم تصميم X600 متينًا من الألف إلى الياء لتحمل التأثيرات المادية ودرجات الحرارة القاسية والرطوبة والغبار، مما يضمن أعلى مستويات الأداء والموثوقية أثناء العمليات الميدانية.

تشمل الميزات القوية حماية الدخول المصنفة IP66 ، و MIL-STD-810H ، و MIL-STD-461G وشهادة CID2 (ANSI / UL 12.12.91) الاختيارية، والاهتزاز ومقاومة السقوط 4 أقدام (1.2 متر)، بالإضافة إلى مقاومة ضباب الملح الاختياري.

يقول ريك هوانج، رئيس شركة Getac Technology Corporation ، “مع إطلاق X600 محطة العمل المحمولة القوية، ترفع Getac مرة أخرى مستوى صناعة الحوسبة المحمولة القوية، حيث تقدم أداءً على مستوى سطح المكتب وموثوقية استثنائية في حزمة واحدة كاملة”. “تمامًا مثل الطراز B360 الحائز على جوائز، فإن الطراز X600 مستوحى من عملائنا والتزامنا بمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم المتزايدة لحلول عمليات ميدانية قوية ومحمولة يمكنها التعامل مع المهام ذات التعقيد الهائل.”

التوفر

سيتوفر X600 و X600 Pro في أكتوبر 2022.

عن شركة Getac

شركة Getac Technology Corporation هي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الأجهزة المحمولة القوية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والبرمجيات وحلول الفيديو. تم تصميم حلول وخدمات Getac لتمكين الخبرات غير العادية للعاملين في الخطوط الأمامية في البيئات الصعبة. اليوم، تخدم Getac العملاء في أكثر من 100 دولة في مجالات الدفاع، والسلامة العامة، والإسعاف، والحرائق والإنقاذ، والمرافق، والسيارات، والموارد الطبيعية، والتصنيع، والنقل، والخدمات اللوجستية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://protect-eu.mimecast. com/s/j_k4CJYnVHBYOrtG4iUe? domain=getac.com . شارك في مدونة Getac Industry أو تابع الشركة على LinkedIn و YouTube .

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