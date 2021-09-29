تعزز مجموعة سي دي آر كابيتال بصمتها في مركز دبي المالي العالمي من خلال إثراء فريقها بإضافتين قويتين

جنيف, 29 سبتمبر / أيلول 2021 /PRNewswire/ —

CdR Capital Group (“CdR”)، مكتب الاستثمار الخاص الكائن مقره في جنيف ولندن ودبي، يعزز وجوده والتزامه بالشرق الأوسط من خلال تعيينين جديدين رفيعي المستوى ستتولى هدى بركات ونور تصابحجي مناصب رئيسية في CdR Capital Limited * (CdR Dubai).

انضمت هدى بركات، الحائزة على جائزة الإمارات لسيدات الأعمال والتي تدير حاليًا شركة الاستشارات القانونية الخاصة بها في دبي، إلى مارك راشتون كمديرة غير تنفيذية لمجلس إدارة سي دي آر دبي. وتتمتع هدى بركات بخبرة مهنية في دولة الإمارات العربية المتحدة تفوق 25 عامًا، ولا سيما في مجال قانون الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات، وكانت فيما مضى شريكًا إداريًا ورئيسًا لقسم قانون الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات بإحدى كبرى الشركات الإقليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما حصلت على شهادة ماجستير الآداب في القانون من كلية كلير بجامعة كامبريدج.

كما تم تعيين نور تصابحجي -التي تعمل في سي دي آر منذ 2018- في منصب المدير التنفيذي الأول في مكتب دبي. وقد اشتملت مسيرتها المهنية قبل الانضمام إلى سي دي آر على العمل في مجالي الخدمات المالية وإدارة العلامات التجارية الفاخرة، حيث كانت تقدم الخدمات التجارية والاستشارية للأفراد ذوي الثروات الثمينة من خلال شركة Morgan Stanley Private Wealth Management (مورغان ستانلي لإدارة الاستثمارات)، ثم تولت الإشراف على الدول الإستراتيجية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند باعتبارها كبير المديرين التجاريين بشركة Parfums Christian Dior (كريستيان ديور للعطور). وقد حصلت على شهادة ماجستير إدارة الأعمال من كلية إنسياد وشهادة بكالوريوس العلوم في الاقتصاد من كلية رويال هولواي بلندن وشهادة ماجستير العلوم في إدارة الاستثمارات من كلية كاس لإدارة الأعمال بلندن.

علّق مارك راشتون، المدير غير التنفيذي لمجلس سي دي آر كابيتال المحدودة، قائلًا: “يسعدنا انضمام هدى بركات إلى المجلس، وتولي نور منصب المدير التنفيذي الأول. فإنهما ستعملان على إضافة خبرات وإمكانات لا تقدر بثمن في مجاليهما إلى مكتبنا في دبي وإلى سي دي آر بالكامل. وتلك من خطواتنا الهامة نحو تعزيز بصمتنا وأنشطتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط”.

*تأسست شركة سي دي آر كابيتال المحدودة في مركز دبي المالي العالمي ( DIFC ) وتخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية ( DFSA).

نبذة عن سي دي آر

تأسست شركة سي دي آر كابيتال في عام 2012 في مدينة جنيف باعتبارها مكتبًا استثماريًا خاصًا يخدم مجموعة رئيسية من العملاء والأسر الكبرى والمؤسسات. وتخضع لإدارتها أصول بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي وينتمي إليها أكثر من 40 موظفًا في مكاتبها في جنيف ولندن ودبي وميامي. لمزيد من المعلومات حول مجموعة سي دي آر كابيتال، تفضل بزيارة https://cdr-capital.com.

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للتواصل الإعلامي:

روهان سانت

شريك

فوكسيا كوميونيكيشنز

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