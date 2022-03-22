‫تعلن شركة “منتج العام POY” في الخليج عن الفائزين لسنة 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 22 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة منتج العام POY في الخليج، وهي الجائزة الأكثر تصويتا وحصرية من قبل المستهلكين، عن الفائزين بجائزة أفضل منتج لعام 2022 في فندق ون آند أونلي رويال ميراج بدبي. صوت أكثر من 3800 متسوق في ستة أسواق في الخليج من خلال استطلاع إقليمي أجرته شركة Nielsen، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأبحاث عن المستهلكين، على23 منتجا تقديرا لتميزهم الرائد وابتكارهم ضمن فئاتهم.

واصلت الشركات في جميع أنحاء المنطقة إعطاء الأولوية للابتكار رغم التدفق المطول وعدم اليقين الناجم عن اختلال سلسلة التوريد وصدمة إدارة الإنتاج. بناء على ذلك، استجابت هذه الشركات من خلال تحديث استراتيجيات أعمالها لتلبية متطلبات المستهلكين المتغيرة باستمرار مع حفاظها على قدرة متميزة على النمو وجذب المستهلكين الشباب الذين يضعون الرقمنة والاستدامة على رأس اهتماماتهم.

دأبت جائزة منتج العام POY، التي تتواجد منذ أكثر من 35 عاما ولها حضور قوي في 45 دولة بالإضافة إلى توسعها المستمر في أسواق إقليمية جديدة، على تشجيع المصنعين على طرح المنتجات التي تعكس أحدث الاتجاهات والتي تتردد صداها بشكل أفضل عند المستهلكين عبر وظائفهم وعروضهم، أو عبر التصميم، وذلك من خلال منحهم ختمها الأحمر المرموق للغاية.

اكتسبت المنتجات الفائزة تماشيا مع شعار هذه السنة “غَيِّر قواعد اللعبة”، ثقة المتسوقين اليوميين التي تثبت أنها في صدارة لعبتها، من خلال خدماتها وحلولها الرائدة التي تتعامل بشكل مثالي مع التغيرات التي تشهدها في البيئة التجارية. تمكنت هذه المنتجات من خلال مواجهة من مجموعة التحديات الجديدة التي ظهرت هذذ السنة، من شق طريقها الخاص في عصر الابتكار بين الشركات.

قال فيليب جيلدر،الرئيس والمدير التنفيذي لشركة منتج العام POY العالمية، تعليقا على التقدير: “عاما بعد عام، تمنح شركة منتج العام POY اعترافا صادقا بتميّز المنتجات. وهو ما يضمن الاستمرارية ويحفز السعي إلى الابتكار. أود أن أهنئ الفائزين الذين تكيفوا بسرعة مع التغيير واجتازوا جميع أنواع التحديات بذكاء.

أضاف دوري كفوري، الرئيس التنفيذي لشركة منتج العام POY بالشرق الأوسط، أيضا: “بمناسبة الذكرىالعاشرة لتأسيس هذه الشركة، يسعدنا للغاية أن نشهد مجموعة رائعة من عمالقة السلع الاستهلاكية سريعة الحركة FMCG، تقدم منتجات رائدة تتميز بقابليتها للتوسع، وتوافرها، وابتكارها، وتطورها واستدامتها.

23 فائز بلقب أفضل منتج لهذه السنة 2022، هم:

بهارات: Heinz Salad Dressings

وجبات جاهزة للأكل: Delektia Frozen Fully Cooked

دجاج: Tanmiah Chilled Portions Range

شامبو: Vatika Oil Shampoo

حليب أطفال: Aptamil Advance Junior 3 & Aptamil Advance Kid 4

مزيل العرق: Nivea Beauty Elixir Deodorant

حفاظات أطفال: Pampers Night Pants for Overnight Protection and Zero Changes

صحة الحيوانات الأليفة: Purina Pro Plan Hydra Care

غذاء الحيوانات الأليفة: Purina One

سلع بيضاء: Beko HarvestFresh™ Refrigerators Range

حليب غني بالبروتين: Marmum High Protein Fresh Milk

الاعتناء بالوجه: Nivea Luminous630

وجبات خفيفة: American Garden Snacky Caramel Popcorn

وجبة الإفطار: Betty Crocker Breakfast Pancake

مضاد للحموضة بدون وصفة طبية: Gaviscon Double Action

صلصة الجبن: Noor Cheddar Cheese Sauce

ماء: Aquafina Cans

مطهر متعدد الاستعمالات: Dettol Disinfectant Spray

إزالة الشعر: Veet Pure Wax Strips and Hair Removal Creams

إطارات: Bridgestone Potenza Sport

أرز: Shehrazade Basmati Rice

بسكويت: Kinder Cards

حماية من البكتيريا: Dettol 2in1 Sanitizer Spray

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